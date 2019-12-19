В Краснодаре 15 декабря открылись два первых магазина торговой сети «Пятёрочка» в обновленной концепции — в Фестивальном микрорайоне и Черемушках. В обоих универсамах устроили большие праздники с угощениями и розыгрышами призов. Предыдущее концептуальное обновление торговой сети началось пять лет назад. За это время изменились и покупательские запросы, и тренды в дизайне и внутренней архитектуре. Новая «Пятёрочка» отвечает актуальным тенденциям в полной мере. При этом она сохранила акцент на низкие цены.

Сергей Гончаров генеральный директор торговой сети «Пятёрочка»

— Ежедневно «Пятёрочки» по всей стране посещают более 13 млн человек. Время не стоит на месте, и пришла пора обновить наш концепт. Магазин, который мы открываем сегодня, — яркий пример того, каким образом мы отвечаем на меняющиеся запросы наших гостей. В новой «Пятёрочке» мы сделали большой фокус на товары категории «фреш» — свежие овощи и фрукты, продукты, готовые к употреблению. Конечно, мы будем продолжать предоставлять отличный сервис и ассортимент по самым разумным ценам, — рассказал генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров.

Фестивальный: Дальний проезд, 11, к. 1. Площадь — 450 кв. метров.

Черемушки: ул. Ставропольская, 97. Площадь — 320 кв. метров.

Комфортное пространство и акцент на экологичность В дизайне интерьера и экстерьера новых магазинов использованы натуральные материалы и преобладает теплая цветовая гамма. В некоторых отделах свет направленный, например во фруктах и овощах, а в кассовой зоне для создания уютной атмосферы — рассеянный. Навигация стала более простой и удобной. Например, для быстрых покупок свежей или готовой продукции не нужно обходить весь торговый зал — эти категории находятся рядом со входом. А товары, обычно закупаемые впрок, расположены по периметру зала. В новом магазине теперь есть ароматный кофе и свежевыжатый апельсиновый сок, а также зона, где можно перекусить и подзарядить гаджет.

Также из новшеств — сезонная зона, где ассортимент обновляют раз в две недели в зависимости от времени года и ближайших праздников. Для удобства покупателей и экономии времени сотрудников магазин оборудован автоматически обновляемыми электронными ценниками и четырьмя кассами самообслуживания. Более удобными и эргономичными стали и служебные помещения. Среди экологических инициатив новой «Пятёрочки» — корзины для покупок и плафоны освещения из переработанного пластика, многоразовые мешочки для фруктов и овощей.

Игорь Шехтерман главный исполнительный директор X5 Retail Group

— Есть несколько трендов, которые мы учитывали при создании новой концепции: цена, комфорт и удобство, что связано с запросом на экономию времени, спрос на полезную еду — свежие овощи, фрукты, фреш. Есть еще один важный тренд. Если раньше для российского потребителя экологическая, социальная ответственность не имела значения, то сейчас он обращает все больше внимания на то, чтобы пакеты можно было переработать, упаковка — экологически чистая, желательно также перерабатываемая. И процент таких покупателей растет в целом по стране. Мы это, конечно, тоже учитываем, — отметил главный исполнительный директор X5 Retail Group (компании, управляющей торговой сетью «Пятёрочка») Игорь Шехтерман.

Фокус на фреш и местных производителей Что касается продуктового наполнения, ассортимент насчитывает несколько тысяч позиций. К примеру, в магазине в Дальнем проезде их 6300. Особый фокус сделан на свежей продукции: категория «фреш» заняла около половины торгового зала. Также представлен большой ассортимент готовой продукции (food-to-go и ready-to-eat), в том числе свежая выпечка — в магазине есть собственная пекарня.

Традиционно «Пятёрочка» поддерживает местных производителей, продукция которых широко представлена на полках. Около 30% продукции, продаваемой здесь, — товары кубанских производителей. Дополнительные сервисы В обновленной «Пятёрочке» представлены все последние нововведения сети. Есть «Островок безопасности», организованный совместно с поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт», который помогает потерявшимся и дезориентированным людям вернуться к своим родным. Продолжается развитие сети постаматов, где можно получить посылку от крупнейших онлайн-ретейлеров. Сейчас в «Пятёрочках» по всей России их установлено более 8 тыс., около 20 тыс. посылок выдается ежедневно.