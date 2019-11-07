«У меня нет аттестата раввина — есть диплом химика». Интервью с главой еврейской общины Краснодара

Согласно переписи населения 2010 года, в России проживало 157 тыс. евреев. Около 2,5 тыс. из них были зарегистрированы на территории Кубани. По нынешним оценкам Федерации еврейских общин России, в стране живет около 1 млн евреев. Сколько из них живет в Краснодаре, можно только догадываться. Журналисты Виктор Дереза и Елена Синеок побывали в краснодарской синагоге. О традициях, собственной миссии, загадочной еврейской душе и антисемитизме на Кубани порталу Юга.ру рассказал глава еврейской общины Краснодара Юрий Ткач.

Еврейской жизни не было

Юрий Ткач родился в Краснодаре в 1969 году в семье обыкновенных советских евреев. — Папа у меня родом из Одессы, мама — с Западной Украины, — начинает свой рассказ Юрий Изяславович. — Папа был руководителем, членом партии, притом что его звали Изя Лейбович Ткач. Он никогда не менял своего имени, и все знали, что он еврей. Мама всю жизнь проработала учителем русского языка и литературы. Наверняка были семьи, в которых гораздо лучше знали традиции и отмечали праздники. Я знал, что я еврей, но праздники мы не отмечали. Когда я был маленький, то ничего не знал о еврейской культуре и религии, но мацу пробовал. Ее нам присылали в посылках родственники из Ленинграда. Я даже не знал, что это называется маца, но с интересом ел этот необычный очень пресный хлеб. Не помню, чтобы в нашей семье отмечали религиозные праздники, но блюда еврейской кухни готовили. Бабушка с дедушкой разговаривали на идише, а папа с мамой понимали их, но сами на нем практически не говорили.

Евреи жили в кубанской столице еще в XIX веке. Точная численность общины в те времена достоверно неизвестна, но, по словам Юрия Ткача, евреев в городе было немало.

— Понятно, что если в городе есть старое еврейское кладбище, то, значит, община была большой. Потому что там, где есть евреи, не всегда есть еврейское кладбище. Но раз оно есть и в былые времена занимало не один квартал, а гораздо больше, то, соответственно, и община была немаленькой, — объясняет Ткач.

Историческое здание синагоги постройки 1881 года, расположенное на улице Ленина, 39, с конца 1940-х не является собственностью еврейской общины. Когда здание отобрали, все святыни, которые там находились, в том числе свиток Торы, были экспроприированы. Сейчас в доме по улице Ленина находится Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

— Я знаю, что есть свиток Торы в нашем краеведческом музее. В прошлом году он был выставлен как экспонат, и на самом деле нам очень больно, потому что это святая вещь для еврейского народа. И конечно, Торе не место в музее, — считает Юрий Ткач. Вы думаете, это тот самый свиток из старой краснодарской синагоги? — Я думаю, нет вариантов, что это какой-то другой свиток. Откуда еще он мог взяться в краеведческом музее, если в городе была синагога? Свиток Торы — это не тот предмет, который можно где-то случайно найти. Это то, что обязательно является частью синагоги. Без свитка Торы синагоги нет. А раз синагога в городе была, значит, там был свиток Торы и, возможно, не один.

В Краснодарском историко-археологическом музее им. Е.Д. Фелицына журналисту портала Юга.ру подтвердили, что в фондах музея хранится свиток Торы. Но точной даты поступления его в музей, как и информации об отношении экспоната к краснодарской синагоге нет. Долгое время он хранился без инвентарного номера и впервые был описан сотрудником музея только в 1985 году.

После окончания химического факультета Кубанского госуниверситета Юрий Ткач работал по профессии и помогал родственникам в семейном бизнесе. Жизнь текла своим чередом, но в 2003 году поменялась коренным образом.

— Когда раввин Шнеур Сегаль приехал в Краснодар, здесь не было фактически ничего. Община была, но еврейской жизни не было, он ее создал. Не было ни кошерных продуктов, ни молитв, не было Торы, — вспоминает Ткач. — Он приехал из Израиля со своей женой и сыном, которому не было еще года. Человек привык, что у него под рукой всегда есть магазины с кошерными продуктами, учреждения для детей, школа, университет и все условия для того, чтобы учиться и удовлетворять потребности своей жизни. И вот этот человек все бросил и приехал туда, где нет вообще ничего.

Несмотря на то что раввину было в тот момент всего 23 года, Сегаль развернул активную деятельность и смог найти спонсора, который помог купить здание на улице Кузнечной. Именно в нем сейчас располагается синагога и общинный центр, — а тогда это была просто бетонная коробка.

— За шесть лет своего пребывания в Краснодаре он построил здесь еврейскую жизнь, — вспоминает Ткач. — Мы познакомились, с 2005 года я начал помогать ему во всем, и это привело к тому, что я связал свою жизнь с общиной. Сейчас раввин находится в Баку, и масштаб его деятельности там просто потрясает. На мой взгляд, во всем Азербайджане сейчас нет раввина круче, чем Шнеур Сегаль. Я считаю, что наш город сильно потерял из-за того, что он отсюда уехал. Хотя мы же не определяем, кто где должен находиться, — на это есть Всевышний.

Зов сердца

В 2009 году Шнеур Сегаль попал в списки лиц, чье присутствие на территории России нежелательно, и был вынужден покинуть страну. Уезжая, раввин попросил Юрия заняться делами общины.

— Работу пришлось бросить и полностью сосредоточиться на общественной деятельности — совмещать это было уже невозможно. К тому же в 2010 году меня выбрали руководителем общины, и с того момента я уже не покидал это место. Поскольку не было раввина, я был и за председателя общины, и за раввина, — вспоминает Ткач.

Сколько сейчас евреев в общине? — На праздники к нам приходит человек триста, но евреев в городе, конечно, больше. Постоянно приходят новые люди. Есть очень много тех, кто до сих пор не знают, что они евреи, думая, что национальность передается по папе. И нередко происходит так, что человек с интересом узнает, что если его мама еврейка, то он является стопроцентным евреем. Или, допустим, кто-то знает, что бабушка — мамина мама — еврейка, но также не знает, что, значит, и он сам — стопроцентный еврей.

Часто бывает так, что люди находились под влиянием отца. Еврейская мама — она ведь незаметная, а русский отец — он глава семьи, он покрестил своего ребенка, а потом ребенок вырос и узнал, что он еврей. Еврейская душа все равно дает знать, какой дорогой должен идти человек. Зов сердца приведет его обратно ко Всевышнему и выведет на ту дорогу, которая должна у него быть с самого рождения. То же самое и у меня. Я был очень далек от еврейской жизни, а сейчас даже не представляю себе другого.

Тфилин — элемент молитвенного облачения иудея: коробочки из выкрашенной черным кожи кошерных животных, содержащие пергамент с отрывками из Торы.

По словам Юрия Изяславовича, теперь его главное предназначение состоит в том, чтобы возвращать евреев в еврейскую жизнь. В здании новой синагоги члены общины молятся, совершают обряды, отмечают религиозные праздники. Помимо этого, в городе работает благотворительный фонд, действует общество еврейской культуры «Шалом», есть благотворительная организация, которая оказывает помощь пожилым людям.

— У нас периодически проходят различные программы, в которые мы включаем многодетные семьи или семьи с детьми-инвалидами. Мы это нигде не афишируем — у нас задача не развешивать свои медали на заборах, а помогать людям, — говорит Ткач. — Община у нас развивающаяся, в ней есть представители всех возрастов, социальных уровней и профессий. У нас есть кружки для ребят 12-17 лет, кружок для молодежи от 18 до 28 лет, клуб пожилых людей, который собирается, чтобы пообщаться или отметить праздники. Мы охватываем все категории нашего еврейского населения.

Но приходить в центр могут не только евреи. По словам главы общины, когда отмечают праздники, никто на входе не стоит и документы у входящих не проверяет. — У нас очень гостеприимная община, и к нам на праздники всегда приходит много гостей, в том числе и неевреев. Мы никогда и ни от кого не закрывались. Иногда люди приходят просто посмотреть. Мы к этому относимся с пониманием — в еврейских семьях есть родственники неевреи, которые, даже не являясь частью общины, постоянно взаимодействуют с нами. Но есть моменты, которые относятся сугубо к евреям, — они связаны с религиозным направлением. Вот эти вещи у нас строго соблюдаются. Это религиозная основа нашей общины, и здесь нет никаких вариантов компромисса, — объясняет Юрий Ткач.

Мы не можем ходить и агитировать: а давайте вы все станете евреями. Нет, по еврейскому закону это запрещено... Юрий Ткач

Бывает так, что в иудаизм обращаются и неевреи, которые берут на себя обязанности исполнять еврейские заповеди и меняют свою жизнь. Но миссионерство, по словам Ткача, запрещено. — Мы не можем ходить и агитировать: а давайте вы все станете евреями. Нет, по еврейскому закону это запрещено. Если человек приходит сам, ему советуют этого не делать, стараются отговорить его. И только если он очень настойчив и действительно все решил, то ему помогут.

На Кубани антисемитизма нет

Не могу не коснуться темы еврейских традиций, о которых многие что-то слышали, но все равно до конца их не понимают. В Краснодаре есть евреи, которые соблюдают Шаббат?

— Да, один из них сидит сейчас перед вами. Почему мы отдыхаем в субботу? Потому что Всевышний отдыхал в субботу и завещал нам тоже отдыхать в этот день. Есть такое понятие, как «мелаха», которое включает в себя 39 видов работ, которые выполнялись при строительстве Иерусалимского храма. Все эти виды работ запрещено делать в Шаббат. Когда говорят, что вообще ничего нельзя делать в Шаббат, это не очень правильно. Запрещена именно определенная работа, попадающая под определения. Нельзя разжигать огонь, нельзя что-то строить, нельзя разрушать, запрещено использовать деньги или телефон. Но нет такой проблемы, что в Шаббат нельзя взять и передвинуть тяжелый шкаф. Нет проблемы в том, чтобы в Шаббат взять орехи и колоть их молотком. А вот гвозди забивать нельзя. Нельзя ездить на машине, но можно ходить пешком. Я, например, каждую пятницу вечером и в субботу ходил 8 км пешком с Комсомольского и обратно. Кроме того, есть вещи, ради которых можно нарушать в этот день. Часто бывает, что женщины рожают в Шаббат, и нет никакой проблемы в том, чтобы взять телефон и вызвать скорую или сесть в машину, отвезти жену в роддом и остаться там с ней. В этом не то что нет проблемы — человек обязан сделать это.

Один из немногих фактов, известный широкому кругу людей, — евреи едят кошерную пищу. Что это такое и где вы ее берете в Краснодаре?

— Главный смысл кошерной еды в том, что Всевышний разрешил употреблять ее в пищу еврейскому народу. Понятие кошерного, или разрешенного, может распространяться на все аспекты жизни еврея — семейные отношения, бизнес, поведение, речь, даже мысли могут быть кошерными или некошерными. Конечно, это относится и к еде. Самое сложное касается пищи животного происхождения. Тора четко говорит, что мы можем есть животных, которые жуют и отрыгивают жвачку, а также имеют расчлененные копыта. Это овцы, бараны, козлы, коровы. Свиньи имеют раздвоенные копыта, но не отрыгивают жвачку, поэтому употребление их в пищу четко запрещено. Как, например, нельзя есть верблюда, который жует жвачку, но имеет нераздвоенные копыта. Также Тора перечисляет, какие виды птиц можно употреблять в пищу и какими признаками они должны обладать. Нельзя употреблять в пищу чаек, орлов, страусов и ряд других хищных птиц. Можно кушать курицу, утку, гуся. Индюшка, кстати, и перепелка — под вопросом. По поводу рыб все очень просто. Рыба с чешуей и плавниками является кошерной. Кроме того, продукты, которые дают кошерные животные, тоже являются кошерными. Соответственно, коровье молоко, или куриное яйцо, или красная икра кошерны. Тогда как верблюжье молоко или черная икра некошерны (осетры не покрыты чешуей).

Если Тора разрешила мне съесть барашка, то это не значит. что я могу его просто так взять и скушать. Нет, чтобы съесть, его нужно правильно забить. Это должен делать специальным ножом человек, который знает все необходимые нюансы. Таких специалистов в Краснодаре нет, поэтому мы обычно или приглашаем человека или заказываем мясо в другом городе. Почему так строго? Есть закон, который запрещает нам употреблять в пищу кровь, она должна быть обязательно удалена из животного.

Вам приходилось сталкиваться с антисемитизмом в Краснодаре?

— Я считаю, что на Кубани антисемитизма нет. Я часто хожу домой пешком и за все это время, может быть, пару раз что-то такое слышал в свой адрес. Но неизмеримо чаще я слышал от незнакомых людей слова приветствия. Когда я проходил мимо казаков, то всегда они очень тепло реагировали — приветствовали или здоровались за руку. На мой взгляд, люди, которые у нас живут, не озлоблены — потому что здесь уровень жизни такой. Люди достойно живут и не ищут виноватых. Я помню, в 90-е годы был губернатор Кондратенко, который рассказывал, что во всем виноваты сионисты и жидомасоны. Я помню то время, тогда действовали всевозможные националистические организации — по выходным они стояли на Красной, раздавали свою литературу. Помню листовки в почтовых ящиках — это было на самом деле неприятно. И вот даже на этом фоне у Кондратенко ничего не получилось. Он пытался найти сторонников, объединив их этой идеей, но ничего не вышло. У нас здесь живут очень хорошие люди, я это вижу.

Перед сочинской Олимпиадой нам на забор повесили свиную голову и написали что-то по-английски... Юрий Ткач

Перед сочинской Олимпиадой нам на забор повесили свиную голову и написали что-то по-английски. Мы не подняли никакого шума, хотя могли бы. Кто-то провоцировал нас специально, но мы не стали поднимать шум именно по той причине, что это был совершенно нехарактерный поступок. У нас такого раньше никогда не было — эта надпись появилась именно перед Олимпиадой. Для кого она была сделана на грамотном английском языке? Для жителей Краснодара? Нет, это было написано для прессы. Мы не стали давать никаких комментариев, а корреспондентов, пришедших к нам, я попросил удалиться. Кстати, тех, кто сделал эту надпись, в итоге не нашли.

Почему люди часто обвиняют в своих проблемах именно евреев? — Очень часто всему виной духовная пустота. Когда один человек говорит, что он не хочет бухать каждый день, а хочет учить Тору, он начинает делать не то, что ему нравится, а то, что хочет от него Всевышний. И людей, которые находятся рядом, это может раздражать. Люди, которые прожигают свою жизнь, делая то, что им хочется, видят человека, который взял на себя какие-то обязанности, который живет со Всевышним в душе, и от него исходит свет. В результате возникает ненависть, которая не что иное, как ощущение своей собственной пустоты. Поэтому быть антисемитами люди могут быть в любой стране, на любом континенте и в любые времена.

Думал, что раввины — это персонажи анекдотов

Могут ли евреи участвовать в общественной деятельности, заниматься политикой? — Конечно, как и все обычные граждане. У нас, у евреев, есть основополагающий закон, который звучит так: закон нашего государства — для нас закон. Нам запрещено его нарушать. Понятно, что если городская дума Краснодара примет закон, обязывающий работать в субботу, то я не буду работать в субботу, потому что у меня есть закон Торы. Но все, что не противоречит еврейскому закону, я обязан соблюдать. Я должен ходить на выборы, должен соблюдать законы своей страны.

Вам доводилось бывать в Израиле? — Да, и у меня есть израильское гражданство. В какой-то момент я сделал алию — получил визу на ПМЖ, съездил в Израиль и приехал обратно. Собственно говоря, я там даже и не жил. Но есть вещи, делать которые, я считаю, правильно и хорошо. Я имею прямое отношение к земле Израиля, почему у меня не должно быть израильского гражданства? Я же еврей. Но при этом я гражданин России, я здесь родился. Поэтому нельзя сказать, что я откуда-то приехал или то, что эта земля чья-то, а не моя.

Вы никогда не думали переехать в Израиль и там спокойно заниматься изучением Торы?

— А почему вы не спросите, почему я в принципе изменил свою жизнь? Жил же раньше как все, ходил без бороды, в субботу занимался тем, чем хотел, а потом заморочил себе голову еврейскими заповедями. Не могу сказать, что был недоволен своей прошлой жизнью — меня все устраивало. Не сказать, что был каким-то очень плохим мальчиком, но и не сказать также, что был и очень хорошим. Моя жизнь перевернулась настолько, что я сейчас даже не понимаю, как это было раньше. Мне бы хотелось думать, что это был не я. Ничего плохого я не делал, но жил нееврейской жизнью.

Я не знаю, какой была бы моя жизнь в другом варианте развития событий, но знаю, что есть сейчас, очень этим горжусь и дорожу. И я знаю, что у меня сейчас есть точно такая же обязанность — помочь другим людям найти себя. Множество евреев находятся там, где я находился раньше. Они не представляют себе еврейскую жизнь, а я знаю, что их жизнь очень сильно изменится, если я им помогу. У меня нет никакого морального права отсюда уехать — для чего-то же я здесь родился. Праведники знают, где им нужно быть, и направляют туда свои шаги. Все остальные находятся там, куда их ставит Всевышний.