Первый частный роддом открылся в Краснодаре. Вот что нам показала и рассказала главный акушер-гинеколог

В конце октября в Краснодаре официально открылся первый частный роддом. Первых рожениц он принял уже 1 ноября. Новая клиника открылась на ул. Герцена, 265/2, рядом с водолечебницей. В здании шесть этажей, роддом находится на четвертом. Кроме того, здесь же находится детский круглосуточный стационар, круглосуточный травмпункт и поликлиника. Так как в медицинском центре будут находиться дети и пациенты во время приема, в роддом дополнительно сделали отдельный вход с торца здания.

Оксана Горбулина акушер-гинеколог Екатерининского роддома

Современная медицина и комфорт в родах Клиника Екатерининская в своем первом частном роддоме предоставляет женщине сочетание условий: штат высококвалифицированных медицинских сотрудников, самое современное оборудование, максимальный комфорт для матери и максимальную безопасность для ребенка в процессе родов. Заместитель главного врача по родовспоможению Оксана Горбулина, акушер-гинеколог, врач высшей категории, придерживается концепции «беременность — это не болезнь». Главная задача команды врачей и медсестер — создать спокойную атмосферу для женщины в родах, помочь ей пройти весь процесс естественно, правильно и психологически комфортно, исключить все посторонние стрессовые факторы, позаботиться о здоровье матери и ребенка в данный момент и в будущем.

В 2018 году ВОЗ выпустила новые рекомендации по оказанию медицинской помощи при родах. Их основная мысль состоит в том, что здоровая женщина без патологий и при условии нормальных показаний состояния плода может родить естественным путем без медицинских вмешательств. При этом рекомендуется рожать в безопасной обстановке, в присутствии квалифицированных специалистов по родовспоможению, в хорошо оборудованных медицинских учреждениях. Имея компетентное мнение квалифицированного врача-акушера, женщина также может сама принять решение о необходимости медицинских вмешательств, таких как эпидуральная анестезия и стимуляция родового процесса с помощью лекарственных препаратов.

Клиника Екатерининская на ул. Герцена, 265/2 — это:



— современный роддом,

— круглосуточный детский стационар,

— круглосуточный травмпункт,

— скорая помощь,

— аптека с широким ассортиментом,

— кафе,

— большая парковка,

— вертолетная площадка.

В окружении близких Мировое акушерское сообщество на сегодняшний день согласно в том, что один из самых важных факторов для успешных естественных родов — ощущение спокойствия и безопасности матери, дружелюбная и располагающая обстановка. Этому способствует любимая музыка (или, напротив, полная тишина), приглушенный свет (и, возможно, темнота), возможность проживать схватки в вертикальном положении или в воде (для этого в двух родовых залах из четырех есть большие ванны). Женщина может свободно двигаться и принимать удобные для нее позы, это приветствуют акушеры, и для этого в палатах есть беспроводной аппарат КТГ. Немаловажно присутствие близких в этот ответственный момент — если этого хочет в первую очередь мама. В роддоме доступна услуга «партнерские роды», при этом сопровождать женщину может как отец ребенка, так и мама роженицы, другой близкий человек или доула. Чтобы присутствовать в родовой палате, нужно сдать соответствующие анализы. Есть и «комната для пап», где могут ждать рождения своего ребенка мужчины, решившие не присутствовать на родах.

Сразу же после рождения ребенка выкладывают на грудь матери, где во время так называемого «золотого часа» происходит импринтинг — процесс запоминания материнских запахов, обмена жидкостями, запечатления лица младенца в сознании мамы. В случае, если женщине нужна медицинская помощь в послеродовой период, такая возможность предоставляется отцу, если он того захочет. Контакт «кожа к коже» очень важен для установления постоянной связи малыша с обоими родителями. Родные могут оставаться с матерью и ребенком и после рождения, в палатах им могут предоставить отдельные спальные места, но в контракт на роды эта услуга не входит.

Основные программы для матери и ребенка:



— ведение беременности,

— роды,

— педиатрический патронаж.

Что такое контракт на роды и что в него входит Чтобы воспользоваться услугами частного роддома, нужно заранее заключить договор между будущей матерью и медицинским учреждением. Контракт заключается в 36 недель и вступает в силу с 37 недель и 1 дня беременности. Классические роды (3 дня пребывания в стационаре) или кесарево сечение (4 дня пребывания в стационаре) стоят одинаково — 75 тыс. рублей. Все опции и возможности, которые роддом предлагает женщине во время родов — рожать в тишине или с музыкой, с ароматерапией, с партнером, вертикально или в ванной, — входят в стандартный контракт. Дополнительно нужно положить 30 тыс. рублей на депозит. В каждой палате есть iPad с интернет-магазином клиники, где можно выбрать товары, нужные для матери и ребенка. Выбранные товары оплачиваются с депозита, и медсестра приносит их в палату. Если женщина не покупает никаких товаров и не заказывает дополнительные процедуры, 30 тыс. по выписке возвращаются.

Приехать вы можете самостоятельно или вызвать скорую помощь клиники (вызов скорой помощи — отдельная услуга). Во время родов вас примут, осмотрят и в зависимости от состояния направят в родовой зал или предродовую палату. При стандартном родоразрешении в зале присутствуют два врача акушера-гинеколога, анестезиолог, реаниматолог, неонатолог. Дежурная бригада будет ежеминутно готова среагировать при любой необходимости.

Роддом Клиники Екатерининская — это:



— 2 предродовые палаты,

— 4 родовых зала,

— 16 послеродовых палат,

— операционная,

— отделение реанимации новорожденных,

— палата интенсивной терапии,

— ультрасовременная лаборатория.

Роды могут проходить консервативно, то есть естественно, и оперативно, что подразумевает хирургическое вмешательство, кесарево сечение. Это может быть как заранее принятое решение по показаниям, так и необходимость, возникшая уже в родовом процессе. Тогда женщину готова принять операционная на том же этаже. Здесь работает самое современное оборудование, включая мобильный аппарат УЗИ и cell saver, аппарат сохранения и очистки крови роженицы. В случае кровотечения во время родов такой аппарат позволяет перелить матери ее же кровь, это оптимально с точки зрения физиологии. Однако у роддома есть собственный банк плазмы и заключен договор с государственной станцией переливания крови, так что даже в ситуации форс-мажора задержек не возникнет.

Осмотр младенца сразу после родов происходит здесь же, в присутствии матери, и без острой необходимости ребенка не унесут. Вместе с тем в роддоме работает и отделение реанимации новорожденных, где есть вся аппаратура для незамедлительной медицинской помощи. В штат родильного отделения входят и детские, и взрослые реаниматологи. В течение нескольких часов после рождения мать и малыша переводят в послеродовую палату. В контракт входит три дня пребывания после консервативных родов и четыре дня после оперативных. В послеродовой период женщину проконсультирует неонатолог, он поможет научиться обращаться с младенцем и наладить грудное вскармливание.

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Все необходимое для женщины и ребенка здесь предоставят: от белья и одежды до подгузников, пеленок и средств гигиены, поэтому вам не понадобится собирать сумку в роддом и беспокоиться, не запретят ли взять что-то с собой. На этаже всегда присутствует дежурная медсестра, матери обеспечат шестиразовое питание и полезные перекусы. В клинике есть и специальная комната для фотосессии и подготовки к ней, куда можно пригласить подругу или визажиста, — все, чтобы запечатлеть счастливое событие. Клиника Екатерининская на ул. Герцена, 265/2 — это:



— 1 млрд 200 млн рублей инвестиций,

— 150 квалифицированных специалистов,

— 2,5 года подготовки и реализации проекта,

— 30 единиц оборудования экспертного класса (УЗИ, ЭКГ, КТГ, КТ, МРТ и т.д.),

— главная лаборатория сети клиник, оснащенная самым современным оборудованием.