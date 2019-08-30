Флешмоб, салют и кедр ливанский. Как Геленджик отпраздновал День города

24 и 25 августа жители и гости Геленджика отметили 188-летие курорта. Как прошел праздник в городе на берегу Черного моря, узнали журналисты Юга.ру.

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Принимать поздравления Геленджик начал с самого утра. На площади Лермонтова прошел музыкально-поэтический марафон, ярким событием Центральной площади стал молодежный флешмоб «Любимый город», а на Ярмарочной площади можно было посмотреть на выступления канатоходцев.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов рассказал, чего городу удалось достичь к своему 188-летию.

Алексей Богодистов глава Геленджика

— Геленджик — бурно развивающийся город. Им интересуются инвесторы, которые готовы вкладывать в него средства для создания как развлекательных, так и рекреационных объектов. У нас открываются новые фермерские хозяйства, в том числе винодельческие. Привлекательность для бизнеса — это наше достижение. Мы видим, что развитие города продолжается, это включает в себя и решение проблем, которые сейчас есть в Геленджике.

Поздравить курорт с днем рождения приехали представители городов-побратимов Витебска и Нетании (Израиль). Вместе с Алексеем Богодистовым и председателем гордумы Михаилом Дмитриевым они высадили в центре Геленджика несколько ливанских кедров. Ливанский кедр растет и живет долго — как и дружба между городами-побратимами. Кедр может достигать 50 метров в высоту с диаметром ствола в 2,5 метра. Молодые деревья (им не более девяти лет) высадили в двух скверах в центре города. Ожидается, что черноморский климат будет для них благоприятным.

Для юных жителей курорта подготовили специальную программу «Праздник нашего двора». Детей ждали увлекательные игры, песни, мастер-классы, конкурсы и флешмобы. На Центральной площади прошел первый открытый семейный турнир по игре «Камень, ножницы, бумага». В нем приняли участие 12 семей. Призовой фонд турнира составил 30 тыс. рублей. Первое место заняла семья Шурминых, победу которым принес их трехлетний сын Семен. Не забыли в эти праздничные дни и про акцию «Ночь кино». На площади у кинотеатра «Буревестник» стартовал Всероссийский открытый фестиваль уличного кино. Три вечера подряд гости и жители курорта могли бесплатно посмотреть короткометражные фильмы из разных номинаций конкурсной программы.

По традиции в День города геленджичане, которые своим трудом вносят вклад в развитие курорта, получили награды, почетные грамоты и благодарности. Присутствующих поздравили со сцены Дворца культуры мэр Алексей Богодистов, председатель гордумы Михаил Димитриев и депутат Госдумы Владимир Синяговский. Звание «Почетный гражданин муниципального образования "Город-курорт Геленджик"» и знак отличия за большой вклад в развитие города получил Сергей Озеров — глава курорта с 1998 по 2007 год. Архитектор и меценат Александр Алексеев также был удостоен знака отличия.

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Церемония награждения продолжилась на Центральной площади. Благодарности от руководства города и края получили порядка 30 геленджичан. Горожан, которые делают Геленджик лучше, поддерживали аплодисментами жители и гости курорта.