Горные красоты Геленджика. Как проехать к перевалу Грозовые Ворота на Volkswagen Touareg

Партнерский Краснодарский край ,

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В очередном материале из серии автомобильных маршрутов редактор Авто Юга.ру отправился на новом Volkswagen Touareg к месту съемок российского военного фильма «Грозовые ворота», который вышел в 2006 году.

Место это расположено всего в 180 км от Краснодара и в 20 км от Геленджика, но пейзажи здесь поистине кавказские: вокруг бескрайние горы с белыми снежными шапками. С одной стороны, нагоняет некую приятную тоску, с другой — восхищение.

Если желание посетить перевал Грозовые Ворота возникло в осенне-весенний период, то стоит выбрать средство передвижения посерьезней. Мы отправились сюда в декабре, во время дождей, которые поливали нас у подножья, а на высоте уже выпал снег и дул сильный ветер.

Горы Геленджика © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Горы Геленджика © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Горы Геленджика © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Горы Геленджика © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Но у нас был козырь — новое поколение внедорожника Volkswagen Touareg. Автомобиль предоставил официальный дилер марки в Краснодаре «Фольксваген Центр Юг-Авто».

Как проехать к Грозовым Воротам

Проехать к этой локации не так уж и сложно. Более того, не так и далеко от краевого центра. Но стоит отметить, что абсолютно все сложности зависят от времени года. Если вы приехали издалека на летние каникулы и хотите чего-то большего, чем нежиться на пляже под палящим солнцем, то проблем возникнуть не должно. Проехать к месту можно практически на любом автомобиле с дорожным просветом не менее 13-15 см.

Сложно может быть лишь на последнем участке пути, от поворота сразу за мостом через реку Жане к пункту назначения.

Маршрут к Грозовым Воротам. Поворот после реки Жане © Графика сервиса «Яндекс.Карты»
Маршрут к Грозовым Воротам. Поворот после реки Жане © Фото Елены Синеок
Маршрут к Грозовым Воротам. Поворот после реки Жане © Графика сервиса «Яндекс.Карты»
Дорога к «Грозовым воротам» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В остальном асфальтовая трасса Краснодар — Геленджик через Горячий Ключ, Молдовановку, Дефановку, Архипо-Осиповку, Пшаду и Михайловский перевал. Поворот направо, если ехать со стороны Михайловского перевала, находится сразу за мостом через Жане. Далее сбиться сложно. Как подниметесь в гору, крепость можно увидеть по левую руку на соседней горе.

О фильме «Грозовые ворота»
Тематика ленты типичная для нулевых: противостояние настоящих мужчин с одной стороны не менее реальным «силам зла» на территории Кавказа. Здесь, в горах Геленджика, снимали кинематографические бои российских солдат с чеченскими боевиками за обладание стратегически важным перевалом Грозовые Ворота. Сюжет, кстати, сильно пересекается с событиями книги «Рота уходит в небо» Александра Тамоникова и реальным боем Псковской дивизии подполковника Евтюхина на высоте 776 в Чеченской Республике с отрядами Хаттаба в начале 2000 года.

Как едет новый Volkswagen Touareg

В нашем распоряжении была пневматическая подвеска с регулируемым дорожным просветом до 28 см, полный привод, режимы передвижения «снег» и «внедорожный», что позволило пробраться через брод, грязь и взобраться на заснеженную гору перед самой крепостью. Тут хочется поблагодарить ребят из «Фольксваген Центр Юг-Авто» за терпение и понимание. Из-под нас машины возвращаются, как правило, в состоянии «танки грязи не боятся». Объезжаем по полной программе, как скакунов на Кавказе.

Новый Volkswagen Touareg © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Новый Volkswagen Touareg © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Новый Volkswagen Touareg © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Новый Volkswagen Touareg © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Кто-то перед выходом нового поколения говорил, что Touareg уже не тот. Позволим себе не согласиться. Проезжающие мимо уазоводы показывали большой палец в знак уважения, а не крутили указательным у виска, что, по словам бывалых джиперов, очень хороший знак.

Салон. Плюс ко всему — удобная навигация, комфортный салон с огромным мультимедийным экраном (15 дюймов), полностью электронная панель приборов, раздельный климат-контроль и уйма свободного места. От нашего фотографа, автора этих замечательных снимков в материале, особый респект в сторону кресел Touareg. Настройки практически по всем возможным параметрам и массаж поясницы, спины и области шеи — это все, о чем можно мечтать в поездке.

Новый Volkswagen Touareg © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Новый Volkswagen Touareg © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Новый Volkswagen Touareg © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Новый Volkswagen Touareg © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Хочется добавить ко всему крайнюю степень удовлетворения силовым агрегатом. В нашем случае это 3,0-литровый турбодизель V6 мощностью 249 лошадиных сил при максимальном крутящем моменте в 600 Нм. Причем пиковая тяга доступна уже в диапазоне от 1500 до 2900 об/мин. Расход топлива у нас составил всего 11,2 литра на 100 км пути. Для такого автомобиля это отличный показатель.

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Почему именно Грозовые Ворота

Есть несколько веских поводов посетить это замечательное место:
— это очень и очень красиво. Настоящие кавказские горы;
— для взрослых есть возможность примерить на себя военный камуфляж, разгрузку и почувствовать себя в гуще опасных событий фильма*. Фотографии в стиле «защитник Отечества» получаются крайне реалистичными;
— для детей есть возможность воочию увидеть настоящую военную крепость и побывать внутри, посетить сказочный парк, что расположен недалеко от крепостного сооружения;
— если отправиться к Грозовым Воротам осенью, зимой или весной, то есть возможность проверить свой внедорожник в реальных условиях настоящего бездорожья;
— по пути к локации имеется дольмен и несколько интересных природных местечек, достойных внимания путешественников;
— все это сравнительно недалеко от курортных мест, инфраструктуры побережья и трассы.

* кто, как говорится, «в теме», отметит и тот момент, что в фильме главные роли сыграли Михаил Пореченков и Анатолий Пашинин. Кто не в курсе, оба — замечательные талантливые актеры.

Тематический парк развлечений

Это настоящая находка не только для детей, но и для взрослых. Здесь можно повстречать многих персонажей из отечественных и иностранных фильмов, а также побывать на славянском капище. Даже для человека, совершенно не посвященного в тонкости языческой религии наших предков, ощущения достаточно интересные. Сварожий Круг не изучили, но попросили Перуна подождать со снегопадом, пока не выберемся на трассу. Помогло.

Тематический парк © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Тематический парк © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Тематический парк © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Тематический парк © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Если вы планируете приехать сюда летом, советуем планировать под поездку весь день. Приехать на крепость, прогуляться по тематическому парку, съездить на джипинг, который здесь предлагают непосредственно у парка, а на обратном пути посетить дольмен. Программа достаточно интересная и равнодушным мало кого оставит. Более того, здесь по пути находится и памятник событиям гражданской войны.

Тематический парк © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Тематический парк © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Тематический парк © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Тематический парк © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Именно в этих местах, на горе Шахан хребта Коцехур, партизанскими отрядами в 1919 году был разгромлен карательный отряд белогвардейцев. Кстати, в феврале 2019 года будет 100-летняя годовщина этих событий.

Пешком от поселка Возрождение

Что касается альтернативы автомобилю, то можно подняться сюда и пешим ходом. Дорога совершенно несложная, но достаточно длинная: от трассы из Возрождения идти примерно километров десять. Летом многие предпочитают пеший ход автомобилю. Только не забудьте захватить головной убор, водичку и легкий перекус.

Грозовые Ворота © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Грозовые Ворота © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Грозовые Ворота © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Грозовые Ворота © Фото Елены Синеок, Юга.ру

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Подниматься в гору по жаре достаточно изнурительно. Обратно, под уклон, гораздо легче. Есть вариант пробраться к перевалу со стороны Абинска. Ехать из Краснодара, через Северскую, Ахтырский и Эриванскую. Но мы этот маршрут не испытывали, так как старожилы сообщают, что в распутицу там пройти можно только пешком. Летом обязательно проверим и этот маршрут. Тем более он короче нашего почти на треть.

В целом место достаточно богатое на локации. Как верно подметил один из участников нашего путешествия, фотографий для социальных сетей можно на пару недель вперед наснимать. Добавим, что и эмоциями до следующей поездки или отпуска запастись здесь можно с достатком.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ТЕСТ-ДРАЙВ Volkswagen Touareg 

Контакты:

«Юг-Авто Сити», г. Краснодар, улица Селезнева, 204; 
«Фольксваген Центр Юг-Авто», п. Яблоновский, ул. Краснодарская, 3. 
Тел.: +7 861 203-18-63

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