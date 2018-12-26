Горные красоты Геленджика. Как проехать к перевалу Грозовые Ворота на Volkswagen Touareg

В очередном материале из серии автомобильных маршрутов редактор Авто Юга.ру отправился на новом Volkswagen Touareg к месту съемок российского военного фильма «Грозовые ворота», который вышел в 2006 году. Место это расположено всего в 180 км от Краснодара и в 20 км от Геленджика, но пейзажи здесь поистине кавказские: вокруг бескрайние горы с белыми снежными шапками. С одной стороны, нагоняет некую приятную тоску, с другой — восхищение. Если желание посетить перевал Грозовые Ворота возникло в осенне-весенний период, то стоит выбрать средство передвижения посерьезней. Мы отправились сюда в декабре, во время дождей, которые поливали нас у подножья, а на высоте уже выпал снег и дул сильный ветер.

Но у нас был козырь — новое поколение внедорожника Volkswagen Touareg. Автомобиль предоставил официальный дилер марки в Краснодаре «Фольксваген Центр Юг-Авто». Как проехать к Грозовым Воротам Проехать к этой локации не так уж и сложно. Более того, не так и далеко от краевого центра. Но стоит отметить, что абсолютно все сложности зависят от времени года. Если вы приехали издалека на летние каникулы и хотите чего-то большего, чем нежиться на пляже под палящим солнцем, то проблем возникнуть не должно. Проехать к месту можно практически на любом автомобиле с дорожным просветом не менее 13-15 см. Сложно может быть лишь на последнем участке пути, от поворота сразу за мостом через реку Жане к пункту назначения.

В остальном асфальтовая трасса Краснодар — Геленджик через Горячий Ключ, Молдовановку, Дефановку, Архипо-Осиповку, Пшаду и Михайловский перевал. Поворот направо, если ехать со стороны Михайловского перевала, находится сразу за мостом через Жане. Далее сбиться сложно. Как подниметесь в гору, крепость можно увидеть по левую руку на соседней горе. О фильме «Грозовые ворота»

Тематика ленты типичная для нулевых: противостояние настоящих мужчин с одной стороны не менее реальным «силам зла» на территории Кавказа. Здесь, в горах Геленджика, снимали кинематографические бои российских солдат с чеченскими боевиками за обладание стратегически важным перевалом Грозовые Ворота. Сюжет, кстати, сильно пересекается с событиями книги «Рота уходит в небо» Александра Тамоникова и реальным боем Псковской дивизии подполковника Евтюхина на высоте 776 в Чеченской Республике с отрядами Хаттаба в начале 2000 года. Как едет новый Volkswagen Touareg В нашем распоряжении была пневматическая подвеска с регулируемым дорожным просветом до 28 см, полный привод, режимы передвижения «снег» и «внедорожный», что позволило пробраться через брод, грязь и взобраться на заснеженную гору перед самой крепостью. Тут хочется поблагодарить ребят из «Фольксваген Центр Юг-Авто» за терпение и понимание. Из-под нас машины возвращаются, как правило, в состоянии «танки грязи не боятся». Объезжаем по полной программе, как скакунов на Кавказе.

Кто-то перед выходом нового поколения говорил, что Touareg уже не тот. Позволим себе не согласиться. Проезжающие мимо уазоводы показывали большой палец в знак уважения, а не крутили указательным у виска, что, по словам бывалых джиперов, очень хороший знак. Салон. Плюс ко всему — удобная навигация, комфортный салон с огромным мультимедийным экраном (15 дюймов), полностью электронная панель приборов, раздельный климат-контроль и уйма свободного места. От нашего фотографа, автора этих замечательных снимков в материале, особый респект в сторону кресел Touareg. Настройки практически по всем возможным параметрам и массаж поясницы, спины и области шеи — это все, о чем можно мечтать в поездке.

Хочется добавить ко всему крайнюю степень удовлетворения силовым агрегатом. В нашем случае это 3,0-литровый турбодизель V6 мощностью 249 лошадиных сил при максимальном крутящем моменте в 600 Нм. Причем пиковая тяга доступна уже в диапазоне от 1500 до 2900 об/мин. Расход топлива у нас составил всего 11,2 литра на 100 км пути. Для такого автомобиля это отличный показатель. Записаться на тест-драйв Почему именно Грозовые Ворота Есть несколько веских поводов посетить это замечательное место:

— это очень и очень красиво. Настоящие кавказские горы;

— для взрослых есть возможность примерить на себя военный камуфляж, разгрузку и почувствовать себя в гуще опасных событий фильма*. Фотографии в стиле «защитник Отечества» получаются крайне реалистичными;

— для детей есть возможность воочию увидеть настоящую военную крепость и побывать внутри, посетить сказочный парк, что расположен недалеко от крепостного сооружения;

— если отправиться к Грозовым Воротам осенью, зимой или весной, то есть возможность проверить свой внедорожник в реальных условиях настоящего бездорожья;

— по пути к локации имеется дольмен и несколько интересных природных местечек, достойных внимания путешественников;

— все это сравнительно недалеко от курортных мест, инфраструктуры побережья и трассы.



* кто, как говорится, «в теме», отметит и тот момент, что в фильме главные роли сыграли Михаил Пореченков и Анатолий Пашинин. Кто не в курсе, оба — замечательные талантливые актеры. Тематический парк развлечений Это настоящая находка не только для детей, но и для взрослых. Здесь можно повстречать многих персонажей из отечественных и иностранных фильмов, а также побывать на славянском капище. Даже для человека, совершенно не посвященного в тонкости языческой религии наших предков, ощущения достаточно интересные. Сварожий Круг не изучили, но попросили Перуна подождать со снегопадом, пока не выберемся на трассу. Помогло.

Если вы планируете приехать сюда летом, советуем планировать под поездку весь день. Приехать на крепость, прогуляться по тематическому парку, съездить на джипинг, который здесь предлагают непосредственно у парка, а на обратном пути посетить дольмен. Программа достаточно интересная и равнодушным мало кого оставит. Более того, здесь по пути находится и памятник событиям гражданской войны.

Именно в этих местах, на горе Шахан хребта Коцехур, партизанскими отрядами в 1919 году был разгромлен карательный отряд белогвардейцев. Кстати, в феврале 2019 года будет 100-летняя годовщина этих событий. Пешком от поселка Возрождение Что касается альтернативы автомобилю, то можно подняться сюда и пешим ходом. Дорога совершенно несложная, но достаточно длинная: от трассы из Возрождения идти примерно километров десять. Летом многие предпочитают пеший ход автомобилю. Только не забудьте захватить головной убор, водичку и легкий перекус.