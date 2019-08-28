Трудовой лагерь вместо базы отдыха. Дети пожаловались на свои каникулы на Черноморском побережье Краснодарского края

В поселке Веселовка Темрюкского района на базе отдыха сделали трудовой лагерь. Дети пожаловались родителям, что их заставляют работать без выходных. В ситуации разбирались Юга.ру.

Работа на базе отдыха Полина Партикевич, мать 16-летней девочки из Славянска-на-Кубани, рассказала порталу Юга.ру, что ее дочь Елизавета должна была работать на базе отдыха «Уралочка» с 1 по 30 августа. В предыдущие несколько лет она отдыхала там вместе с классом. Сотрудники базы знали детей, и в этом году предложили классному руководителю отправить их поработать. Администратор базы Тамара Полякова пояснила: перед закрытием сезона им не хватает персонала, а дети смогут заработать денег. Подросткам предложили работать аниматорами. За смену обещали 500 рублей. «Классный руководитель кинула предложение в группу. Мой ребенок ко мне пришел и говорит: "Мама, я хочу". Я сказала, что не против», — вспоминает Партикевич.

Что это за база отдыха? База отдыха «Уралочка» находится на берегу Черного моря, на Таманском полуострове. Отдыхающим предлагают номера разных категорий в одноэтажном здании либо домики. Руководство базы находится в Челябинской области.

Условия усложняются Вместе с Елизаветой Партикевич поехали ее одноклассник и одноклассница. «Они собрались втроем из класса — две девочки и мальчик — и поехали туда. В первый день им сказали, что нужен только один аниматор. Мальчику предложили быть охранником. А Лизавете — на кухне работать», — рассказывает мать Лизы Партикевич. У девочки не было санитарной книжки, но сотрудники базы сказали, что это уже не ее проблемы: если хочет, пусть остается. Договор так и не заключили — все время откладывали, ссылаясь на то, что директор занят. Изначально детям обещали сменный график работы 2/1, но условия изменились. «Рассказывали сначала, что работать на кухне они будут в первый день с 15:00 до 21:00, на следующий день — с 6:00 до 15:00, третий день будет выходной полностью. Но в течение этих дней ребенок был без выходных. Для моего ребенка [обычно дома] кухня — это прийти, положить себе в тарелку [еду] и поесть. [Здесь же] ей нужно было резать салаты, печь блины и чебуреки. Она сказала, что попробует», — говорит мать Лизы.

Начало конфликта. По словам Полины Партикевич, первые три дня ее дочери нравилось трудиться, и сотрудники базы были довольны ее работой, но вскоре к ней и другим подросткам начали придираться. Когда дети из Славянска пообщались с другими школьниками, которые работали там с июля, выяснилось, что у них с тех пор не было выходных. Лиза узнала о случаях, когда дети уезжали раньше срока. «Тамара Николаевна [Полякова] говорила, что кто не доработает — не получит зарплату. Только там все дети были из Челябинской области. У их родителей не было возможности разбираться. Родители просто покупали им билеты, и они уезжали обратно домой», — утверждает мать девочки. Через пять дней пребывания на базе Елизавета Партикевич пожаловалась матери, что им не дают овощи и фрукты, а кормят только кашей, хлебом и чаем без сахара. «У нас была возможность приехать. Мы привезли овощей, фруктов. [В этот день] на море покупались, с детьми пообщались, с отдыхающими, которые детей наших подкармливали. Лиза сказала, что останется и будет дальше работать. Мы уехали», — поясняет женщина. Договоры с детьми так и не заключили. Утром 10 августа Елизавета Партикевич позвонила родителям и попросила забрать ее домой. Она рассказала о собрании, где на детей кричала администратор, угрожая невыплатой денег: «Все сотрудники базы отдыха за вас работают!». Елизавета снимала видео в доказательство своих слов. На одном из роликов, которые ее мать предоставила порталу Юга.ру, запечатлен момент конфликта между девочкой и администратором. Ребенок пытается выяснить, почему у них нет выходных, на что администратор отвечает, что подросток работает на полную ставку. «Набрали в этом году детский сад, вот теперь и маемся! Вот в чем дело, понимаешь?! Если мы сейчас повесим на вас все, что вы должны делать, за полсмены ты упадешь там», — говорит администратор.

Я вызову мальчиков. Хочешь позора? Субботний разговор матери и дочери услышал кто-то из работников базы и рассказал о этом Тамаре Поляковой. «Елизавету вызвали к Тамаре Николаевне, начали говорить, чтобы она собирала свои вещи и в течение двух минут выматывалась за дверь — за территорию базы. Я ей сказала собирать вещи, но за территорию базы не уходить. А то мы потом никак не докажем, что она там была и работала», — вспоминает мать. В распоряжении редакции Юга.ру оказались два видео, которые в тот день снимала девочка. Она приходит к администратору, та требует быстро собираться. «Ты что хочешь? Ты что воду баламутишь там? Тебе две минуты на сборы. Твои родители приедут, вот и расскажем, как ты тут себя вела и работала. И не надо там жути нагонять, что мы все плохие! Работать надо научиться! А если у тебя руки не оттуда растут... [девочка ее перебивает и говорит, что у нее "руки оттуда"] Рот закрой свой! Две минуты на сборы — и сидишь здесь. Ты меня поняла? Все, бегом! Здесь сидишь, никуда не уходишь или за забором ждешь. До свидули!» — сказала Тамара Полякова. На другом видео женщина говорит, что это частная территория, и требует от девочки ее покинуть, грозит вызвать полицию. Подросток отвечает, что ее отец тоже вызвал правоохранителей, кричит и просит отдать ее сумку. «Сейчас я вызову мальчиков, тебя выведут. Хочешь позора? Я звоню. Сейчас выведут», — говорит Полякова. Родители Елизаветы приехали на базу отдыха к 14:00. «На территорию базы нас не пустили, Тамара Николаевна сказала, чтобы мы забирали своего ребенка и уезжали. Деньги платить она отказалась, потому что "у нас не было договора, она прогуливала, лодырь, не выходила на работу". Все дети, которые там были, сказали, что такого не может быть. Я своего ребенка знаю, она очень ответственный человек. Руководство начало говорить, что дети им мстят, поскольку их не пускали на дискотеку. Да у детей уже не было сил на эту дискотеку», — говорит Полина Партикевич. Родителей Елизаветы пустили на территорию базы отдыха только после того, как по их вызову приехал участковый. Полицейский пообщался с детьми и отдыхающими. Лизу увезли домой.

Ситуация вышла на федеральный канал

Помимо Елизаветы Партикевич жалобы на базу отдыха поступали и от других детей и их родителей. Об этом снял сюжет телеканал «РЕН ТВ». Мать одного из работников «Уралочки» рассказала, что дети должны были работать по 18 часов в день. Мать другого мальчика поделилась, что ее сын, отработав сутки, был вынужден трудиться еще одну ночь, а лег отдыхать только после обеда. Все это время он подметал территорию, которую у него не принимали, сообщается в репортаже (в нем указывается, что дело было под Анапой. Это ошибка: Веселовка находится в Темрюкском районе и не относится к городу-курорту). Еще один подросток пожаловался, что работал на две ставки: ночью охранником, утром — дворником. При этом директор базы ему угрожала из-за того, что он не успевает. «Сказала, если я вовремя все не подмету до 7:00, она будет этой метелкой бить меня по голове, пока она не сломается», — рассказал телеканалу Лев Фирер. Он добавил, что ее муж с коленки ударил его в ногу. Подростков на базу отдыха нанимали со всей страны. Родители, дети которых уехали из трудового лагеря, планируют написать коллективное заявление. Помочь им в этом хочет уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. «Мы обратились в прокуратуру, обратимся в трудовую инспекцию. Потому что то, что произошло, по имеющимся сведениям, — это недопустимая ситуация», — отметила детский омбудсмен.

Результат В ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что по поступившим заявлениям провели несколько проверок. «По факту незаконной эксплуатации несовершеннолетних, а также принятия к ним мер физического воздействия и угроз проведен ряд проверок в отношении руководителей одной из прибрежных баз отдыха. В результате информация об умышленном причинении несовершеннолетним вреда здоровью и побоев не подтвердилась», — сказали в полиции. При этом в МВД добавили, что руководство базы отдыха нарушило ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). Материал проверки направили в отдел надзора и контроля по охране труда в Темрюкском районе. В пресс-службе администрации Темрюкского района порталу Юга.ру заявили, что вся информация об этих случаях — недостоверная. В приемной уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае изданию пояснили, что направили запрос следователю, чтобы разобраться в ситуации.