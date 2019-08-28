Трудовой лагерь вместо базы отдыха. Дети пожаловались на свои каникулы на Черноморском побережье Краснодарского края
В поселке Веселовка Темрюкского района на базе отдыха сделали трудовой лагерь. Дети пожаловались родителям, что их заставляют работать без выходных. В ситуации разбирались Юга.ру.
Работа на базе отдыха
Полина Партикевич, мать 16-летней девочки из Славянска-на-Кубани, рассказала порталу Юга.ру, что ее дочь Елизавета должна была работать на базе отдыха «Уралочка» с 1 по 30 августа. В предыдущие несколько лет она отдыхала там вместе с классом. Сотрудники базы знали детей, и в этом году предложили классному руководителю отправить их поработать. Администратор базы Тамара Полякова пояснила: перед закрытием сезона им не хватает персонала, а дети смогут заработать денег. Подросткам предложили работать аниматорами. За смену обещали 500 рублей.
«Классный руководитель кинула предложение в группу. Мой ребенок ко мне пришел и говорит: "Мама, я хочу". Я сказала, что не против», — вспоминает Партикевич.
Что это за база отдыха? База отдыха «Уралочка» находится на берегу Черного моря, на Таманском полуострове. Отдыхающим предлагают номера разных категорий в одноэтажном здании либо домики. Руководство базы находится в Челябинской области.
Условия усложняются
Вместе с Елизаветой Партикевич поехали ее одноклассник и одноклассница.
«Они собрались втроем из класса — две девочки и мальчик — и поехали туда. В первый день им сказали, что нужен только один аниматор. Мальчику предложили быть охранником. А Лизавете — на кухне работать», — рассказывает мать Лизы Партикевич.
У девочки не было санитарной книжки, но сотрудники базы сказали, что это уже не ее проблемы: если хочет, пусть остается. Договор так и не заключили — все время откладывали, ссылаясь на то, что директор занят. Изначально детям обещали сменный график работы 2/1, но условия изменились.
«Рассказывали сначала, что работать на кухне они будут в первый день с 15:00 до 21:00, на следующий день — с 6:00 до 15:00, третий день будет выходной полностью. Но в течение этих дней ребенок был без выходных. Для моего ребенка [обычно дома] кухня — это прийти, положить себе в тарелку [еду] и поесть. [Здесь же] ей нужно было резать салаты, печь блины и чебуреки. Она сказала, что попробует», — говорит мать Лизы.
Читайте также:
Начало конфликта. По словам Полины Партикевич, первые три дня ее дочери нравилось трудиться, и сотрудники базы были довольны ее работой, но вскоре к ней и другим подросткам начали придираться. Когда дети из Славянска пообщались с другими школьниками, которые работали там с июля, выяснилось, что у них с тех пор не было выходных. Лиза узнала о случаях, когда дети уезжали раньше срока.
«Тамара Николаевна [Полякова] говорила, что кто не доработает — не получит зарплату. Только там все дети были из Челябинской области. У их родителей не было возможности разбираться. Родители просто покупали им билеты, и они уезжали обратно домой», — утверждает мать девочки.
Через пять дней пребывания на базе Елизавета Партикевич пожаловалась матери, что им не дают овощи и фрукты, а кормят только кашей, хлебом и чаем без сахара.
«У нас была возможность приехать. Мы привезли овощей, фруктов. [В этот день] на море покупались, с детьми пообщались, с отдыхающими, которые детей наших подкармливали. Лиза сказала, что останется и будет дальше работать. Мы уехали», — поясняет женщина. Договоры с детьми так и не заключили.
Утром 10 августа Елизавета Партикевич позвонила родителям и попросила забрать ее домой. Она рассказала о собрании, где на детей кричала администратор, угрожая невыплатой денег: «Все сотрудники базы отдыха за вас работают!».
Елизавета снимала видео в доказательство своих слов. На одном из роликов, которые ее мать предоставила порталу Юга.ру, запечатлен момент конфликта между девочкой и администратором. Ребенок пытается выяснить, почему у них нет выходных, на что администратор отвечает, что подросток работает на полную ставку.
«Набрали в этом году детский сад, вот теперь и маемся! Вот в чем дело, понимаешь?! Если мы сейчас повесим на вас все, что вы должны делать, за полсмены ты упадешь там», — говорит администратор.
Я вызову мальчиков. Хочешь позора?
Субботний разговор матери и дочери услышал кто-то из работников базы и рассказал о этом Тамаре Поляковой. «Елизавету вызвали к Тамаре Николаевне, начали говорить, чтобы она собирала свои вещи и в течение двух минут выматывалась за дверь — за территорию базы. Я ей сказала собирать вещи, но за территорию базы не уходить. А то мы потом никак не докажем, что она там была и работала», — вспоминает мать.
В распоряжении редакции Юга.ру оказались два видео, которые в тот день снимала девочка. Она приходит к администратору, та требует быстро собираться.
«Ты что хочешь? Ты что воду баламутишь там? Тебе две минуты на сборы. Твои родители приедут, вот и расскажем, как ты тут себя вела и работала. И не надо там жути нагонять, что мы все плохие! Работать надо научиться! А если у тебя руки не оттуда растут... [девочка ее перебивает и говорит, что у нее "руки оттуда"] Рот закрой свой! Две минуты на сборы — и сидишь здесь. Ты меня поняла? Все, бегом! Здесь сидишь, никуда не уходишь или за забором ждешь. До свидули!» — сказала Тамара Полякова.
На другом видео женщина говорит, что это частная территория, и требует от девочки ее покинуть, грозит вызвать полицию. Подросток отвечает, что ее отец тоже вызвал правоохранителей, кричит и просит отдать ее сумку.
«Сейчас я вызову мальчиков, тебя выведут. Хочешь позора? Я звоню. Сейчас выведут», — говорит Полякова.
Родители Елизаветы приехали на базу отдыха к 14:00.
«На территорию базы нас не пустили, Тамара Николаевна сказала, чтобы мы забирали своего ребенка и уезжали. Деньги платить она отказалась, потому что "у нас не было договора, она прогуливала, лодырь, не выходила на работу". Все дети, которые там были, сказали, что такого не может быть. Я своего ребенка знаю, она очень ответственный человек. Руководство начало говорить, что дети им мстят, поскольку их не пускали на дискотеку. Да у детей уже не было сил на эту дискотеку», — говорит Полина Партикевич.
Родителей Елизаветы пустили на территорию базы отдыха только после того, как по их вызову приехал участковый. Полицейский пообщался с детьми и отдыхающими. Лизу увезли домой.
Читайте также:
Ситуация вышла на федеральный канал
Помимо Елизаветы Партикевич жалобы на базу отдыха поступали и от других детей и их родителей. Об этом снял сюжет телеканал «РЕН ТВ».
Мать одного из работников «Уралочки» рассказала, что дети должны были работать по 18 часов в день. Мать другого мальчика поделилась, что ее сын, отработав сутки, был вынужден трудиться еще одну ночь, а лег отдыхать только после обеда. Все это время он подметал территорию, которую у него не принимали, сообщается в репортаже (в нем указывается, что дело было под Анапой. Это ошибка: Веселовка находится в Темрюкском районе и не относится к городу-курорту).
Еще один подросток пожаловался, что работал на две ставки: ночью охранником, утром — дворником. При этом директор базы ему угрожала из-за того, что он не успевает.
«Сказала, если я вовремя все не подмету до 7:00, она будет этой метелкой бить меня по голове, пока она не сломается», — рассказал телеканалу Лев Фирер. Он добавил, что ее муж с коленки ударил его в ногу.
Подростков на базу отдыха нанимали со всей страны. Родители, дети которых уехали из трудового лагеря, планируют написать коллективное заявление. Помочь им в этом хочет уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
«Мы обратились в прокуратуру, обратимся в трудовую инспекцию. Потому что то, что произошло, по имеющимся сведениям, — это недопустимая ситуация», — отметила детский омбудсмен.
Результат
В ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что по поступившим заявлениям провели несколько проверок.
«По факту незаконной эксплуатации несовершеннолетних, а также принятия к ним мер физического воздействия и угроз проведен ряд проверок в отношении руководителей одной из прибрежных баз отдыха. В результате информация об умышленном причинении несовершеннолетним вреда здоровью и побоев не подтвердилась», — сказали в полиции.
При этом в МВД добавили, что руководство базы отдыха нарушило ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права). Материал проверки направили в отдел надзора и контроля по охране труда в Темрюкском районе.
В пресс-службе администрации Темрюкского района порталу Юга.ру заявили, что вся информация об этих случаях — недостоверная. В приемной уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае изданию пояснили, что направили запрос следователю, чтобы разобраться в ситуации.
Выплатили ли деньги Елизавете и другим детям, которые уехали раньше? Родители Елизаветы Партикевич 12 августа приехали в Краснодар. Они обратились в инспекцию по труду, написали заявление о том, что нарушены права ребенка. Ведомство начало проверку по месту регистрации компании — то есть в Челябинской области.
Через десять дней девочке перечислили 5 тыс. рублей за смены, которые она отработала. Также начали выплачивать деньги детям, которые уехали раньше оговоренного срока.
Кроме того, родители подростка пришли в управление Роспотребнадзора. Там они тоже написали заявление по факту того, что в «Уралочке» кухрабочие работают без санитарных книжек.
В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю рассказали, что 28 августа на базу отдыха выехала межведомственная комиссия, состоящая из представителей администрации района, управления народного образования, пожарных и других специалистов. Они проверят базу отдыха. В ведомстве подчеркнули, что «Уралочка» — это учреждение семейного отдыха, где не должен использоваться детский труд.
Представители базы отдыха «Уралочка» не смогли оперативно предоставить комментарий порталу Юга.ру.
Дети пожаловались на свои каникулы на Черноморском побережье Краснодарского края
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.