В Туапсинском районе приставы закрыли детский лагерь
В Туапсинском районе в августе из-за нарушений приставы закрыли детский лагерь «Страна детей»
Администрация лагеря допустила ряд нарушений, которые могли бы навредить здоровью отдыхающих. Их выявил Роспотребнадзор во время проверки. На основании решения Туапсинского районного суда приставы объявили об административном приостановлении деятельности лагеря на 90 суток.
После решения суда администрация лагеря попыталась сменить статус детского лагеря на базу отдыха. Однако приставы опечатали все здания и теперь контролируют их, чтобы владельцы самовольно не продолжили работу под другим названием до устранения всех нарушений, сообщили 6 августа в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в конце мая в поселке Новомихайловском перед началом первой смены закрыли детский лагерь Rio Camp, принадлежащий ООО «Страна детей». Это произошло по решению суда после проверок Роспотребнадзора. Некоторые из детей уже ехали в лагерь, когда им и их родителям сообщили об этом.
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