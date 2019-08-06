В Туапсинском районе приставы закрыли детский лагерь

Администрация лагеря допустила ряд нарушений, которые могли бы навредить здоровью отдыхающих. Их выявил Роспотребнадзор во время проверки. На основании решения Туапсинского районного суда приставы объявили об административном приостановлении деятельности лагеря на 90 суток.

После решения суда администрация лагеря попыталась сменить статус детского лагеря на базу отдыха. Однако приставы опечатали все здания и теперь контролируют их, чтобы владельцы самовольно не продолжили работу под другим названием до устранения всех нарушений, сообщили 6 августа в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.