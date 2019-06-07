Сколько стоит лазерная коррекция зрения и можно ли на ней сэкономить

Одни из самых выгодных инвестиций — в свое здоровье. Таких инвестиций не коснется инфляция, обвал рубля или экономический кризис. При этом ценность приобретений глобальна, и они, бесспорно, оказывают влияние на качество жизни.

Выгодным вложением может стать абонемент в бассейн, страховой полис ДМС, регулярное обследование, а также процедура, которая сделает вашу жизнь более комфортной. Таким вариантом может стать лазерная коррекция зрения. Она помогает людям с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом увидеть мир без вспомогательных аксессуаров — очков или контактных линз.