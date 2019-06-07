Сколько стоит лазерная коррекция зрения и можно ли на ней сэкономить
Одни из самых выгодных инвестиций — в свое здоровье. Таких инвестиций не коснется инфляция, обвал рубля или экономический кризис. При этом ценность приобретений глобальна, и они, бесспорно, оказывают влияние на качество жизни.
Выгодным вложением может стать абонемент в бассейн, страховой полис ДМС, регулярное обследование, а также процедура, которая сделает вашу жизнь более комфортной. Таким вариантом может стать лазерная коррекция зрения. Она помогает людям с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом увидеть мир без вспомогательных аксессуаров — очков или контактных линз.
Юга.ру вместе с клиникой «Три-З» рассказывают, сколько может стоить лазерная коррекция зрения, за что конкретно вы платите, как государство возмещает часть затрат на лечение и можно ли провести эту процедуру сейчас, а оплатить в рассрочку.
- Сколько может стоить лазерная коррекция зрения и от чего это зависит?
Стоимость операции зависит от метода коррекции, который подходит именно вам. Его определит врач после обязательной комплексной диагностики.
В клинике «Три-З» в Краснодаре делают коррекцию зрения по пяти основным технологиям: ФРК (фоторефракционная кератэктомия), Femto Super LASIK, ReLEx FLEx, NEW FLEx и ReLEx SMILE. Эти методы отличаются оборудованием, на котором работает врач, и периодом послеоперационного восстановления. Для каждого пациента технологию подбирают индивидуально, исходя из толщины роговицы и других особенностей строения глаза.
Цена на операцию колеблется от 25,5 до 48,5 тыс. рублей за один глаз. На сопутствующие расходы стоит заложить около 5500 рублей. Эти деньги вы потратите на полное обследование и консультацию диагноста, лазерного хирурга и офтальмохирурга (3400 рублей), анализы — кровь на МОР, гепатит В, С (1200 рублей) и профилактические капли, которые назначают после операции (около 600 рублей).
- Дороговато. Я слышал, что в больницах можно сделать коррекцию дешевле по направлению врача, зачем мне переплачивать?
Операция по коррекции зрения — это эстетическая хирургия. Ее не покрывает полис ОМС, поэтому она не бывает бесплатной. В некоторых больницах предлагают оплатить только расходные материалы, что делает общую стоимость процедуры дешевле. Как правило, в таких случаях используется только один метод коррекции, который может подойти далеко не всем. При этом ожидание в очереди на такую операцию может затянуться надолго.
- Из чего складывается цена на операцию?
В специализированной клинике лазерная коррекция зрения не может быть дешевой. Если вам предлагают операцию по цене, которая значительно ниже средней по рынку, стоит насторожиться и проверить, есть ли у клиники лицензия, достаточный опыт работы, необходимое оборудование и соблюдаются ли все стандарты процедуры.
Клиника «Три-З» работает уже 15 лет, и за это время коррекцию зрения здесь сделали более 20 тыс. пациентов. В стоимость операции входит не только работа опытного офтальмохирурга с лазером, но и используемое оборудование из Германии, США, Японии, качественные расходные материалы и медикаменты, а также безукоризненный сервис.
Все операции персонифицированы. Лазер работает по алгоритмам, которые никогда не повторяются: толщина и кривизна роговицы — это такие же индивидуальные параметры человека, как и отпечатки пальцев. Лицензия на проведение каждой операции также входит в стоимость. Клиника оплачивает дополнительно каждую загрузку параметров строения глаза пациента.
- Но как-то все-таки можно сэкономить?
Вы можете вернуть часть денег, потраченных на операцию, в счет налогового вычета. Затраты компенсирует государство из подоходного налога, который каждый месяц вычитают из вашей зарплаты.
При оплате операции попросите в регистратуре клиники подготовить необходимые документы для налогового вычета. Всего можно вернуть 13% от потраченных на лечение денег, но не больше 120 тыс. рублей.
Читайте также:
— Как сделать коррекцию зрения во сне?
— Как после 17 лет в очках и линзах я решилась на коррекцию зрения. Опыт фотографа
- А если я хочу сделать операцию, но не могу оплатить всю стоимость сразу?
В клинике «Три-З» можно оформить рассрочку на все виды коррекции зрения на срок от 6 месяцев до 2 лет. От вас будут нужны только два документа: паспорт гражданина РФ и на выбор — водительское удостоверение, загранпаспорт или СНИЛС. Все это займет не больше 20 минут.
Пример расчета стоимости лазерной коррекции зрения по акции «Рассрочка 0-0-24»:
Предположим, пациенту показана лазерная коррекция зрения по технологии ReLEx SMILE. Стоимость процедуры на оба глаза — 97 тыс. рублей.
Рассрочку оформляют без первоначального взноса и переплат. Если пациент выбирает максимальный срок рассрочки — 24 месяца, то сумма, которую он должен будет платить в месяц, составит 4042 рубля.
Читателям портала Юга.ру клиника «Три-З» дарит скидку 30% на диагностику зрения по индивидуальному промокоду ЮГАРУ до 31 июля 2019 года. Акция действует только для пациентов старше 18 лет в клинике и диагностических центрах Краснодара и Краснодарского края.
До 15 июля 2019 года в «Три-3» можно получить рассрочку без первоначального взноса сроком на 24 месяца. Акция действует в клиниках «Три-З» в Краснодаре, Ессентуках, Перми и Москве. Рассрочка является кредитным продуктом, и окончательное решение о ее предоставлении остается за банком. Подробности можно прочитать на странице акции или узнать по телефону 8 (861) 205-68-72.
ООО «Три-З». Лицензия ЛО-23-01-012875 от 1 ноября 2018 года.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Что думают краснодарцы об отмене троллейбусных маршрутов в городе
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.