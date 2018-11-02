Как после 17 лет в очках и линзах я решилась на коррекцию зрения. Опыт фотографа

Юга.ру и клиника «Три-З» решили провести совместный эксперимент. Один из сотрудников портала должен был отправиться на лазерную коррекцию зрения, чтобы навсегда распрощаться с очками. Участником эксперимента стала штатный фотограф портала Юга.ру Елена Синеок. Ей предстояло пройти весь путь обычного пациента клиники — от диагностики до операции и периода восстановления.

Елена Синеок, 31 год

Сколько ходила в очках: 17 лет

Близорукость до операции: минус 2

Метод коррекции: ReLEx SMILE

— Меня зовут Лена, и я фотограф. Очки ношу с 14 лет — зрение испортилось еще в школе. Позже перешла на линзы, но отношения с ними протекали сложно, поэтому и на работе отдавала предпочтение очкам. Однажды на митинге во время толкотни меня ударили по фотоаппарату, а он — по оправе и переносице. С тех пор на потенциально «опасные» съемки очки старалась не надевать, а лет пять назад перешла на линзы окончательно.

Порой задумывалась о коррекции зрения, но останавливала мысль о том, что с моим небольшим «минусом» она мне не особо нужна. Подумаешь, минус 2, люди с минус 7 живут, казалось мне. Забегая вперед, скажу, что сильно ошибалась. Плохое зрение — это всегда очки, на которые случайно сел, линза, рвущаяся в самый неподходящим момент, вечные контейнеры и жидкость для линз, которая не помещается в косметичку.

Поэтому, когда в редакции рассказали о новом проекте с клиникой «Три-3», я особо не раздумывала. Решила вместе с коллегами проверить зрение и, если подойду, прооперировать глаза. В конце концов, может, и не подойду — зачем загадывать? Но мне повезло. По данным ВОЗ, во всем мире почти 250 млн человек имеют проблемы со зрением. При этом в 80% всех случаев нарушения можно предотвратить или вылечить. Диагностика На диагностике узнала, что у меня слабая степень близорукости — миопия до минус трех диоптрий считается слабой. Без линз и очков я вижу 10% каждым глазом, а прогноз врача после коррекции был на все 100%.

Для некоторых людей 100-процентное зрение не предел. То, с какой остротой мы способны видеть, зависит от плотности зрительного пигмента на сетчатке: чем больше фоторецепторов-колбочек в ее центральной зоне, тем острее зрение — даже если пока это можно оценить, только надев очки или контактные линзы. Проверяют остроту зрения чаще всего с помощью таблицы Сивцева-Головина: черта внизу отделяет показатель в 100% от более высокого.

Решиться на коррекцию было несложно. Мне повезло с довольно высоким болевым порогом, так что боли я не боялась (спойлер — ее и не было), а уж избавиться от ненавистных линз и очков — кто от такого отказывается? Смущало одно: еще год назад друзья, сделавшие подобную операцию, в один голос жаловались, что период восстановления, мягко говоря, напрягает. Неделю нельзя читать, писать, никакого компьютера и видеоигр. И что делать целую неделю? А как же работа? После диагностики я, конечно, засыпала своего врача — заведующую рефракционным отделением клиники «Три-З» Ольгу Владимировну Куликову — вопросами, которые в общем сводятся к одному — какие ограничения после операции?

Ольга Куликова, офтальмохирург, заведующая рефракционным отделением клиники «Три-З»

Квалификационная категория: врач высшей категории

Стаж работы: 26 лет

Количество операций: более 15 тыс.

После проведенной диагностики выяснилось, что мне подходит самая новая и современная технология лазерной коррекции — ReLEx SMILE. И после нее ограничений никаких. Ну почти. Рекомендуют пару недель не плавать в море (что в октябре уже не слишком актуально) и бассейне, чтобы не занести инфекцию. Зато мне обещали, что уже на следующий день я смогу сесть за руль, читать, ходить в кино, играть в видеоигры, разбирать фотографии и делать все, что привыкла. Правда, без фанатизма — в режиме «час через час», чтобы глаза не перенапрягались.

Перед операцией Специальной подготовки к операции от меня не требовалось. Нужно было две недели ходить в очках вместо линз, а за трое суток до коррекции начать капать специальные капли. Оказывается, под линзами роговица глаза неизбежно сохнет и немного сжимается из-за недостатка кислорода. Передышка позволит им восстановить свой изначальный размер и повысить точность коррекции — ведь речь идет о микронах.

Как ни странно, именно эта неделя без линз окончательно убедила меня в необходимости сделать операцию. Из-за компьютера у меня развилась знатная светобоязнь: к яркому свету я отношусь почти как вампир, даже в пасмурную погоду не выхожу из дома без темных очков. И как назло, в Краснодаре выдался солнечный октябрь. К тому же выяснилось, что фотографировать в очках я разучилась окончательно: постоянно била себя камерой по оправе и переносице. Больно и обидно.

В назначенный день я ехала в клинику словно на праздник и, как сказал врач, без косметики и парфюма, зато с темными очками и чистым платком. В «Три-З» хирургия одного дня — так что прямо перед коррекцией я сдала анализ крови на МОР , маркеры гепатита B и C (потому что заранее это сделать, конечно, забыла), в очередной раз прошла проверку зрения и отправилась на инструктаж.

— Лазерная коррекция требует правильного поведения пациента. Нужно внимательно меня слушать и выполнять указания. Вам закапают обезболивающее, однако тактильная чувствительность сохранится, — наставляла Ольга Владимировна. — Начнем с правого глаза, на него поставим пружинку, которая не даст ему моргать. После этого наступит ответственный момент: вы должны смотреть прямо перед собой. Перед глазом появится линза, в которой будет мигать зеленый огонек. Она будет медленно опускаться на глаз, подъедет, прикоснется и прижмется. В этот момент аппарат скажет: «Ready». Я скажу: «Не двигаться!», нажму педаль — и лазер начнет работать. Процесс длится около 27 секунд. В роговице образуются пузырьки газа, появится плотный туман. Может показаться, что огоньки рассеиваются и пропадают, но в этот момент ни в коем случае нельзя двигать глазом, следить за огоньками и крутить головой. Это очень важно!

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Вот здесь я наконец-то начала нервничать. Всю неделю до операции меня терзали вопросами, не страшно ли. Страшно не было, ведь, по сути, моего участия не требовалось, а тут оказалось, что все же придется поднапрячься. Успокоило объяснение врача, что ничего страшного в любом случае не случится: даже если мотнуть головой, лазер немедленно остановится, а потом продолжит работу с того же самого места — в нем сверхточный компьютер, который исключает любые риски.

В операционной Меня облачили в стерильный халат, шапочку и резиновые тапочки и провели в операционную, посреди которой стоял он — лазер. В комнате людно: врач, инженер, ассистент, фотограф, который должен запечатлеть весь процесс. Меня уложили на стол, накрыли двумя стерильными салфетками, одна из которых скрывала все, кроме одного глаза. Хирург вставил в мой глаз блефаростат — пружину, удерживающую веки от моргания, закапал обезболивающие капли. Суть технологии ReLEx SMILE проста: фемтосекундный лазер корректирует форму роговицы так, что после операции глаз становится совершенной оптической системой. Здесь вы можете почитать о ней подробнее — это абсолютно не страшно.

— Приготовьтесь, сейчас наступает ответственный момент! — предупредила Ольга Владимировна. Лазер ожил, раздались звуки, знакомые по первой части «Терминатора», сейчас герой Арнольда Шварценеггера встанет и потребует мою одежду и мотоцикл… Но вместо этого меня развернули к фемтосекундной установке. Там темно, только мерцали зеленые огоньки. Тех, кто опасается ощущений темноты и неизвестности, могу успокоить: во время операции врач постоянно с тобой разговаривает, объясняя, что произойдет в следующий момент. И не только врач: лазер тоже разговаривает — голосом электронной женщины из кинофильмов и компьютерных игр. Такие обычно сообщают, что до запуска в космос осталось три, два… Ready!

На меня начали ехать огни, в голове пронеслись кадры из старого фильма «Звездные врата»: был там похожий лифт из светящихся колец. Линза подъехала и присосалась к глазу, словно немного втянув его в себя, — ага, вакуум. — Не дергайте глазом, Лена, не шевелитесь! Сейчас образуются пузырьки газа. Появился туман, затянул собой все вокруг — Сайлент Хилл, привет! — Тумана не бояться, половину сделала, — подбадривала врач.

Огни уже почти исчезли, я старалась смотреть перед собой и почувствовать хоть что-нибудь, но обезболивающее действовало безотказно — ощущений никаких. Даже когда аппарат закончил со всей частью работы и за дело взялась врач. Туман скрыл все, и казалось, будто по глазному яблоку бегают мини-дворники, очищая его от лишнего слоя роговицы, который мешает моему идеальному зрению, а заодно и от тумана. — Правый закончили. Уже? Покрывало сдвинули на левый глаз — и все началось по новой... Правда, во второй раз было уже не так захватывающе, но все так же не больно. — Закончили, — констатировала Ольга Владимировна.

«Вы сейчас ее сфотографируйте, как она вставать будет, это же самое интересное!» — предложили фотографу. Я внутренне приготовилась к тому, что встать не смогу, растянусь амебой посреди комнаты, но не тут-то было. Голова не кружилась, дезориентации почти не было. Ольга Владимировна встала рядом, я скорчила на камеру подобие улыбки и про себя понадеялась, что именно так она и выглядела.

Аппарат окончательно замолчал, меня объявили прооперированной. Судя по таймингу диктофона, в операционной я провела 12 минут с учетом фотографирования моего затуманенного глаза. Да песни Pink Floyd длятся дольше!

После операции Дальше мой путь лежал в палату для отдыха. Медсестра дала мне успокоительную таблетку, снова закапала глаза. Я лежала с закрытыми глазами, не решаясь их открыть, словно боялась сломать новую игрушку или тонкий механизм.

Вскоре вернулась медсестра и за руки, словно слепого котенка, вывела меня из палаты. На контрольной проверке Ольга Владимировна немилосердно посветила своим аппаратом мне в глаза и объявила, что все прошло отлично, и даже более — идеально. Мне выдали памятку, что и как капать в период восстановления, а утром пригласили на итоговый осмотр и выписку.

Домой я ехала на такси. «Сайлент Хилл» никуда не исчез, но окружающий мир виделся вполне сносно. Хуже всего выглядел свет фар встречных машин, поэтому я сползла вниз на сиденье и натянула капюшон в дополнение к темным очкам.

Дезориентация дома немного сохранялась. Как мне объяснили, она обычно проходит в течение нескольких часов — это особенность технологии ReLEx SMILE. Так что я включила аудиокнигу и погрузилась в собственные ощущения. Каждые два часа предстояло закапывать глаза двумя видами капель, так что я использовала эти моменты, чтобы тестировать свое новое зрение. Поначалу кроме размазанных картинок и дискомфорта при моргании ничего не замечала — никакой суперчеткости, ни рентгеновского зрения, ни лучей из глаз, как у Супермена. Я даже испытала некоторое разочарование, что все прошло так обычно. Свет по-прежнему причинял дискомфорт. Спустя часа три вышла на балкон — и обалдела. Дома, стоящие через двор от моих окон, внезапно обрели четкость, какой никогда не было даже в линзах. Вблизи все было по-прежнему слегка размазано, а вот дальние объекты — я даже никогда не видела, что у соседей напротив есть люстры! Следующие несколько часов наблюдала, как у обоев проявляется рисунок, и каждый раз напоминала себе, что ни линз, ни очков больше нет, и это так теперь вижу я. Сама.

Как жить? Наутро я отправилась в клинику. Меня сразу же провели в кабинет диагностики, где вновь проверили зрение. Одну из самых мелких строчек левым глазом разглядеть получилось не сразу, но Ольга Владимировна успокоила меня и напомнила, что операция была только вчера: нужно время, чтобы зрение вышло на максимальный уровень.

По словам врача, восстановительный процесс будет длиться до месяца. Первые несколько дней необходим щадящий режим при работе с компьютером и чтении книг. Для «новых» глаз никто не отменял все обычные профилактические мероприятия: вести здоровый образ жизни и правильно распределять нагрузку на глаза: каждые 40 минут работы за компьютером делать 15-минутный перерыв и стараться смотреть вдаль.

Основным неудобством стал набор глазных капель: антибактериальные, для профилактики отека и для увлажнения. Их необходимо капать четыре раза в день. Спустя две недели останутся лишь одни капли, которые нужно использовать до очередного контрольного осмотра — через месяц после операции.

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У каждого процесс восстановления проходит индивидуально. Кто-то уже на следующий день видит мир четко и ярко, как никогда. Кто-то, как я, погружается в это постепенно. Зато выяснилось странное: оказалось, глаза как будто разучились фокусироваться. Они так привыкли видеть «не очень», что совсем перестали стараться. Чтобы увидеть четко какие-то детали даже спустя неделю, приходится «подстраивать резкость»: напрягать мышцы, заставлять глаза увидеть. Важно все время помнить об этом и не халявить. Здесь лучшим помощником оказалась гимнастика для глаз.

С каждым днем открываю для себя новые возможности своих глаз: вот уже вижу номера машин во дворе, а теперь различаю номера маршруток за квартал, о чем в линзах не могла и мечтать. Вместо 10-процентного зрения я получила 100% каждым глазом и 120% — обоими. Странная математика, но то, как мы видим, определяет в том числе и мозг, поэтому обычно зрение обоих глаз вместе примерно на 20% выше, чем одного. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Сейчас почти со злорадством вспоминаю свои мысли о том, что минус 2 — не страшно и не так уж мешает жить. Это неправда. Мешает. Ты привыкаешь идти на компромиссы, привыкаешь к тому, что видишь на «четверочку», но и так сойдет. Разница есть, и она в итоге ошеломляет. Где раньше виделись расплывчатые пятна, теперь детализированные листья и деревья, вещи, люди, лица... Полутона и оттенки. Детали! В которых, как известно, прячется истина. И знаете, идеальное зрение — это прекрасно! :)

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