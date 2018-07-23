Проснуться и видеть. Как сделать коррекцию зрения во сне
Коррекция зрения окружена большим количеством мифов и предрассудков, хотя в распоряжении врачей сегодня высокотехнологичное оборудование, а процедура относится к одной из самых быстрых, эффективных и безболезненных.
Портал Юга.ру вместе с клиникой заботы о зрении «Три-З» в семи карточках отвечает на популярные вопросы о коррекции зрения.
- Кругом все говорят о коррекции зрения. Что это такое?
Это процедура, во время которой офтальмохирурги с помощью лазера меняют форму и преломляющие способности роговицы, что помогает избавиться от очков и контактных линз при близорукости, дальнозоркости и астигматизме. Многие пациенты говорят, что ощутили улучшения еще в операционной, через несколько минут после операции.
- Это больно?
Все очень индивидуально, но в большинстве случаев пациенты говорят, что даже не заметили, как прошла операция. Сегодня технологии заботятся о комфорте человека, тем более что классическая коррекция зрения проводится под капельной анестезией. Это значит, что пациент остается в сознании и позже сможет поделиться всеми подробностями процедуры.
- А если я не хочу делиться подробностями? Можно сделать так, чтобы я спал, например?
Совсем недавно стало можно. С 1 июля 2018 года впервые на юге России в краснодарской клинике заботы о зрении «Три-3» начали делать коррекцию зрения «во сне». Больничная обстановка многих заставляет нервничать: люди в операционной, моргающие лампочки, различные пугающие звуки. А медикаментозный сон, который применяется в клинике «Три-З», позволяет ничего не чувствовать во время процедуры. Причем ее продолжительность не меняется: те же 10‑15 минут — и вы просыпаетесь с новым взглядом на жизнь. Хирургия «во сне» — дополнительная услуга, в «Три-З» она стоит всего 10 тыс. рублей.
- Это полноценный наркоз? Тогда почему так быстро?
Это легкая форма седации, то есть контролируемый медикаментозный сон короткого действия. В него погружают всего за минуту, так же быстро пациент просыпается. Такой сон отключает сознание, соответственно, мозг не воспринимает ни звуков, ни образов. Как результат — никакого страха, никаких отрицательных эмоций. Медикаментозный сон и наркоз не одно и то же, но погружать в него также может лишь профильный специалист — анестезиолог. Он точно рассчитывает необходимую дозу препарата и на протяжении всей операции следит за состоянием пациента.
- Окей, уговорили. А как подготовиться к операции?
Тех, кто решил делать коррекцию «во сне», врачи просят не есть за 2,5 часа до процедуры. Если рекомендация нарушена, операцию могут перенести на несколько часов, чтобы избежать осложнений. Ну и конечно же, не нужно употреблять алкоголь перед операцией, так как он сильно влияет на действие препаратов. Обо всех нюансах подготовки к процедуре обязательно расскажет врач.
- Сколько длится операция?
Процедура длится около 10-15 минут. Больше времени займет подготовка к ней: перед любой анестезией врачам необходимо знать все о вашем здоровье, в первую очередь о работе сердечно-сосудистой системы. Перед операцией предстоит сдать кровь, сделать ЭКГ и пройти осмотры у лора и стоматолога.
- Сколько дней потом нельзя читать, садиться за руль и заниматься спортом?
Современные технологии, например ReLEx SMILE, позволяют вернуться к привычному образу жизни уже на следующий день. Да-да, это не шутка. Даже садиться за руль и заниматься спортом. Все это возможно из-за малоинвазивности процедуры, то есть минимального хирургического вмешательства. И кстати, отправляться в отпуск на море тоже можно буквально на следующий день.
Лицензия № ЛО-23-01-012248 от 23.04.2018 г.
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