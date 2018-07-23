Проснуться и видеть. Как сделать коррекцию зрения во сне

Коррекция зрения окружена большим количеством мифов и предрассудков, хотя в распоряжении врачей сегодня высокотехнологичное оборудование, а процедура относится к одной из самых быстрых, эффективных и безболезненных.

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