Погода в Краснодаре и крае: рабочая неделя начнется с сильных осадков

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани в понедельник и во вторник, 9 и 10 февраля, прогнозируют сильные осадки — дождь, мокрый снег и снег. На дорогах гололед и ухудшение видимости до 500-1000 метров. Порывы ветра могут достигать 12-14 м/с, а на Черноморском побережье на участке Анапа-Джубга — 17-22 м/с.



Температура воздуха днем 9 февраля на севере края — от -4 °С до 1 °С, на юге края — 0-5 °С. 10 февраля ночью мороз окрепнет до -12 °С, на севере края — до -16 °С, днем — от -6 °С до -1 °С. В горах 9 февраля — от -10 °С до -5 °С, 10 февраля — от -12 °С до -7 °С.