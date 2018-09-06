Ностальгический Краснодар. Те, кто уехал, — о любимых местах в городе

Москва, Санкт-Петербург, Нью-Йорк, Майами, Париж — куда только не переезжали жители Краснодара. Время от времени они возвращаются, чтобы навестить близких, посмотреть, что нового в городе, а что осталось прежним. Юга.ру спросили нескольких человек, уехавших в другие города и страны, какие места в Краснодаре они любят больше всего и куда обязательно приходят, когда бывают в родном городе.

Программист Евгений Чувпило — о лучшем краснодарском фастфуде и романтике ночного города в районе ул. 1 Мая.

Евгений Чувпило 34 года, программист, Москва

— Я жил в Краснодаре года с 1993–94-го. Отца перевели служить сюда с Дальнего Востока, а маму можно считать коренной кубанкой, корни наши в Армавире и на Дону. Улетел в Москву в ночь с 12 на 13 августа 2012-го, можно сказать, что я экономический эмигрант. Я тогда работал в одной небольшой ИТ-компании, у которой стало все плохо, в это время жена закончила получать второе высшее и терять, кроме своих цепей, было нечего. Как раз в это время мне позвонили рекрутеры из одного крупного ИТ-аутсорсера, я согласился на интервью и прошел его. Сейчас живу в Москве, считаю, что в одном из лучших районов города — между станциями «Щукино» и «Октябрьское поле». Здесь очень зелено, чем-то напоминает Гидрострой или Комсомольский. В Краснодар я приезжаю минимум дважды в год — на Новый год и летом. У меня есть несколько обязательных для посещения мест. Если туда не приду, считай, дома не был.

Номер один — это круглосуточная пирожковая на пересечении 1 Мая и 40 лет Победы, напротив салона красоты «Гармония». Когда встречался с будущей тогда женой, я провожал ее домой и возвращался к себе, а по пути обязательно заходил в пирожковую. Обычно брал этот химозный кофе со сливками, жареный пирожок с брынзой и зеленью, иногда сардельку в лаваше. Место было интересное (и сейчас тоже), постоянно там ошивались таксисты, ППС-ники и просто подвыпившие граждане. В дождь было вообще хорошо, стоишь за столиком, ешь пирожок, запиваешь «кофием» и наблюдаешь за посетителями.

Обязательно бываю в кофейне «ЧайKoff». Это просто топ — мультики, замечательные сэндвичи и каркаде. Особенно здорово, когда гуляешь по Красной летом в рабочий полдень и заходишь в «ЧайKoff», чтобы вкусно перекусить и отдохнуть в прохладе.

Еще в программе — съесть гирос в Greece burger на Красной и Северной и Gyros Original на Северной и Костылева. Это наш краснодарский эксклюзивный фастфуд! В Москве гиросы есть, но совсем другие. Их готовят какие-то хипстеры, а не суровые армянские или греческие мужчины и женщины, и стоят они каких-то непомерных денег. Гиросы — недорогая и сытная уличная еда. Кроме того, если зайти в Greece burger ночью, можно увидеть удивительное соседство самого разного народа, от пацанчиков с района до гламурных девиц из клуба. И это прекрасно.

Читайте о Книжном рынке: Интервью с семейной парой, торгующей книгами и канцтоварами в Чистяковской роще

Первомайская роща. Да, в моем сердце навсегда она называется так. И Книжный рынок. Роща стала причесанной, «книжка» уже не такая буйная, но все равно я туда хожу. Тем более в «Коте ученом» [книжный магазин в Чистяковской роще — прим. Юга.ру] хорошие друзья. И обязательно нужно дойти до входа в «Сказку» со стороны рощи, особенно летом. Там разрушающиеся скульптуры выглядят как такой постсоветский постапокалипсис. И конечно, нужно прогуляться по Красной от «Авроры» до Горпарка и обязательно съесть мягкое мороженое!

Архитектор Дарико Агеева — о библиотеке, в которой провела полдетства, сквере «проститутка» напротив школы и новых любимых местах.

Дарико Агеева 27 лет, архитектор, преподаватель, Москва

— Я жила в Краснодаре в 1995–2008 годах, с четырех лет до окончания школы. Уехала в Ростов учиться под предлогом того, что в Краснодаре нет хорошего архитектурного вуза, но на на самом деле хотела жить одна подальше от родительского контроля. Сейчас живу в Москве, работаю архитектором и преподавателем. Первые два года из четырех, которые я живу в Москве, приезжала в Краснодар всего два раза — не было денег, да и Москва еще не вся была осмотрена. Последние два года бываю часто — пару раз за сезон, половина из которых бюрократическая волокита между паспортным столом и пенсионным фондом, остальное — семья, друзья и море.

Парк с Екатериной, он находится за домом моих родителей, и в нем я обычно встречаюсь со своей лучшей подругой, чтобы пойти кутить по случаю моего приезда. Потом гуляем по Красной без изысков, мимо детской библиотеки братьев Игнатовых, где я натурально провела большую часть свободного времени средней школы (да, у меня была тусовка гиков в библиотеке, окей). И мимо сквера «проститутка» напротив моей школы на Гимназической (кажется, правда, что все, кто так его называл, уже вымерли). Все любимые бары и рестораны уже не раз сменились на что-то новое, кроме, разве что, «Дранки». Через него и, например, через площадь перед драмой, где мы слушали эмо в том самом 2007 году, можно дойти до Первомайского парка (который во что-то переименовали), там я в средней школе продавала учебники (неважно), и плакаты, и вырезки из журнала «Все звезды» (важно), а сама я собирала папку с Вилле Вало из группы HIM.

А там и до ЗИПа недалеко, там сейчас находится мастерская лучшего краснодарского архитектора Владимира Анда и его кот Сахарок.

Кстати, видела парк «Краснодар», он очень крутой. Каждый приезд езжу с мамой в Адыгею в «Икею», в Москве на такую поездку придется потратить целый день, а в Краснодаре из центра мы уже там через 20 минут.

На море бываю в Благе, но, признаться честно, начала пользоваться морскими возможностями Краснодара, только уехав отсюда. А этой зимой были в Витязево, рекомендую любителям крипоты — вымерший на зиму пластиковый муравейник.

Дизайнер Сандро Масманиди уехал из Краснодара в 2008 году и впервые приехал с тех пор этим летом. Из аэропорта сразу поехал за корейской едой на Кооперативный рынок.

Сандро Масманиди 30 лет, дизайнер, Нью-Йорк

— Этим летом я впервые за десять лет приехал в Краснодар. Прилетел в ночь на 1 июля, заехал домой к маме (она живет на два города, Краснодар и Нью-Йорк), чтобы оставить вещи, и сразу помчался на Красную — не терпелось прогуляться и посмотреть на город.

Я шел рано утром от «Авроры», смотрел, как все изменилось, но больше всего мне хотелось попасть за корейской едой на Кооперативный рынок. Как я по ней скучал! Соевое мясо, спаржа и гребешки — это нигде невозможно найти! Даже на Канал-стрит есть вьетнамская, филиппинская, индонезийская еда, но ты не найдешь такое соевое мясо, спаржу и гребешки. Я плохо помнил дорогу, спрашивал у прохожих, но в итоге нашел корейские ряды на рынке. Конечно, там все это было! Я был невероятно счастлив. Накупил этой еды на все наличные деньги, какие у меня были с собой — 2 тыс. рублей, и сразу принялся есть.

Читайте интервью с Сандро Масманиди: Как дизайнер из кубанской станицы работает со знаменитыми модными домами в Нью-Йорке

Вообще, в Краснодаре стало очень красиво, чисто и аккуратно, город разросся. Молодежь стала больше следить за собой, одеваться стали лучше — прелесть. Я рад. Архитектура красивая, здания стали приводить в порядок. Мне очень нравится. Когда я уезжал, было более депрессивно и агрессивно. Дома строятся, есть красивые, на 40 лет Победы возле института культуры такие высотки отстроили в сторону Зиповской — красота, мне понравилось. И Кубанонабережная тоже — я уезжал, когда она только строилась.

Модель Дарья Авдиенко переехала из Краснодара в Париж, но признается, что одинаково сильно любит оба города.

Дарья Авдиенко 29 лет, модель, Париж

— Я жила в Краснодаре в 2006–2011 годах, когда училась в университете, а родилась я в Апшеронске. Сейчас работаю в Париже моделью. Первый раз ездила туда в 2008 году по контракту на три месяца, потом был перерыв. Я вернулась в 2011 году и больше надолго не уезжала. Изначально у меня не было цели переехать, но я рада, что так сложилось — я влюбилась в Париж. Я много путешествую по всему миру, очень часто бываю в Нью-Йорке, можно сказать, что живу на два города. Это счастье — не просто путешествовать и смотреть мир как турист, а иметь возможность пожить и окунуться в культуру разных стран. Недавно вернулась из отпуска на Бали — в сентябре начинается сезон кастингов.

Мы угадаем, местный вы или нет: Краснодарской идентичности тест

В Краснодар я приезжаю два раза в год и каждый раз стараюсь прогуляться по Красной и увидеть «Аврору». Люблю район 40 лет Победы. Я там жила в студенческие годы, и так получилось, что мои близкие друзья живут в этом районе. Очень много воспоминаний связано с этими местами, студенческие годы — самые прекрасные, беззаботные, веселые. Еще я практически каждый раз бываю в «Т-кафе» и на «Красной Площади», это мой любимый ТЦ в Краснодаре. Я даже успела поработать там продавцом одежды во время летних каникул в университете, мне нравилось! У меня только хорошие воспоминания о Краснодаре, я очень люблю этот город.

Писатель Лев Рыжков вспоминает старый Гидрострой, семью и Бориса Гребенщикова.

Лев Рыжков 45 лет, журналист, писатель, сценарист, Москва

— В Краснодаре я жил с 1989 по 2001 год и с 2009-го по 2013-й. В первый раз уехал — некуда было девать умище. В Москве помотало практически по всем маргинальным изданиям. Криминальные расчленения, склоки звезд и всякое тому подобное — во всем этом я был большой специалист. Потом мне все это надоело, и я из Москвы сбежал. Но потом совершенно нерационально и вопреки нажитому опыту меня снова потянуло в Москву. И вот я здесь. Теперь я работаю в солидном информационном агентстве и общаюсь с интересными людьми. Живу в Южном Бутово. Квартира съемная, но с таким видом на лес, что простить можно все, в том числе и съемность, и Южное Бутово вокруг. В Краснодар возвращаюсь два-три раза в год. В последний раз был в июле и попал в такое пекло, что позабыл о всякой ностальгии.

Первым делом обязательно иду в «Окей». Там все то же, что в Москве, и есть карточка на скидку. Так что накупаю там гостинцы и котам родительским много корма. Конечно, на гидростроевский продуктовый рынок обязательно иду. Душа вовсе не лежит туда соваться. Он страшен и угрюм. Но есть такое слово «надо».

Почему-то всякий раз меня заносит на Кубанонабережную, примерно в район моста Поцелуев. Какой-то урбанистический магнетизм у этого места есть, не иначе.

Обязательно заносит в Дом книги. И всякий раз что-то там покупаю. Загадочным образом почти всегда оказываюсь в СБС и «ОZ Молле». Мне нравится гигантомания и лабиринтоподобные структуры с сюрпризами по пути. Всегда с удовольствием брожу и тоже чего-то там всегда покупаю. Ну или просто в кино захожу.

Воспоминаний у меня еще много практически обо всех местах города. Относительно центральных районов они все больше приключенческого и авантюрного свойства. Ближе к аэропорту воспоминания теплеют и наполняются душевностью. Что касается Фестивального и Юбилейного — то там 50 на 50. Самое теплое воспоминание вообще — это поля за Гидростроем, там сейчас Новый Гидрострой. А тогда были бескрайние пампасы и песочный карьер. И идем мы такие в 1989 году всей семьей — мама, папа, я и бодрый первоклассник братец Тимоша — и распеваем почему-то Бориса Гребенщикова, про двух трактористов. И как вот это вспомню, так на душе разом и теплеет.

Музыкант и поэт Иван Белецкий — о старом центре, стадионе вместо полей и звуковой гигиене.

Иван Белецкий 34 года, музыкант, поэт, Санкт-Петербург

— Жил в Краснодаре с рождения и до 2013 года. У меня распалась группа, потерялась работа, как-то пропал круг общения, — в общем, казалось, что в Краснодаре делать больше нечего. А в Питере, напротив, работу предложили, тем более по теме, которая меня тогда интересовала. Почти все знакомые, с кем общался, тоже оказались тут, так что вопроса, куда именно ехать, особо не вставало. Сейчас я занимаюсь всякими более или менее скучными работами, связанными с написанием текстов, переводами и пивоварением. Играю в двух группах, с одной из них сейчас должен случиться тур на десяток городов. Пишу тексты в столбик и всякие статьи (разной степени академичности), чаще всего про конец света.

В Краснодар раза четыре в году приезжаю на неделю-две. Есть, конечно, какой-то свой маршрут, связанный с какими-то совершенно личными местами: Школьная и Пустовойта (раньше тут были поля, теперь этот ваш стадион), угол Мира и Седина, начало улицы Ставропольской. Ну и по Красной, конечно, гуляю, только это совсем сложно из-за вашего/нашего дикого радио, которое там играет, и вообще совершенно какого-то сочинско-анапского подхода к звуковой гигиене. Еще люблю гулять по частному сектору в центре — всякие Янковского, Леваневского и вот это все.

Преподаватель Ирина Калымкова — о медитативной прогулке по району Табачки и фруктовых деревьях, которые южане не замечают.

Ирина Калымкова 38 лет, преподаватель, Москва

— В Краснодаре жила до 2012 года, а потом вдруг решила выйти замуж в Москве, где и сейчас продолжаю жить. В Краснодаре бываю один-два раза в год, в последний раз приезжала в апреле нынешнего года.

Угадайте, памятник архитектуры или нет: Как хорошо вы ориентируетесь в краснодарской архитектуре

Для меня в Краснодаре самое важное — родные и близкие люди. Когда бываю, обязательно прогуливаюсь по Красной, но больше всего люблю район «Авроры» и Чистяковскую рощу. Наверное, потому что там прошло мое детство.

Частный сектор старого фонда (от улицы Гаврилова до Дальней, район Табачки) тоже места силы: получасовая прогулка избавляет от необходимости идти на рынок за фруктами — южные люди привыкли к тому, что прямо на улице растут самые разные плодовые деревья, все зреет, перезревает, опадает. Никто не замечает абрикосы, сливы, алычу, вишню, яблоки, груши, орехи. В юные годы из школы было невозможно вернуться домой голодным или с чистыми руками. А тишина и воздух помогают успокоить и прояснить мысли. Ну и конечно, любой филиал «Табриса», в каждом из которых обязательно встречаешь самых разных знакомых.

Художник Слава Фокк рассказывает, где рисовать этюды, где найти самые вкусные фрукты и где встретить друзей.

Слава Фокк 42 года, художник, Майами

— Я жил в Краснодаре до 2001 года, потом отправился покорять Москву, а с 2006 по 2010 год жил в США. После вернулся в Россию на шесть лет и жил на два города — Краснодар и Москва. В те же годы уезжал на несколько месяцев в Лондон, Амстердам и Бангкок. Почти всегда я еду в новое место по приглашению галерей. Сейчас живу в Майами, и это, наверное, тоже временно. В конце августа я приехал в Краснодар и Сочи, чтобы побыть с семьей, немного поработать и подпитаться энергией родных стен.

Я вырос на Гидрострое, поэтому, приехав, первым делом иду гулять в парк «Солнечный остров». С ним у меня связано много прекрасных воспоминаний из детства и юности. В 1992–1997 годах я учился в КХУ и почти все студенческие этюды написал в этом парке. Люблю пройти вглубь «Солнечного острова», где начинаются тихие и живописные места [остров Большой — прим. Юга.ру]. Там редко кого встретишь, кроме рыбаков. Я гуляю там и совершенно забываю, что рядом шумный город. Очень люблю это место.