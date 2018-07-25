Как доехать на Утриш, а еще в Абрау и Дюрсо. Маршруты на курорт

Летние путешествия — это не просто поездки к морю и обратно. Кроме черноморских пляжей в Краснодарском крае есть много других, не менее привлекательных для отдыха и отпуска мест. Озера, реки и горы, а также достопримечательности, экстрим и дегустации ждут жителей и гостей региона. Юга.ру уже публиковали подробный маршрут в Абрау-Дюрсо, на этот раз речь пойдет не только о том, как туда добраться, но и о том, чем там заняться (спойлер: например, сапбордингом). После посещения озера Абрау дорога поведет автомобилиста дальше, в поселок Дюрсо и на пляжи заповедника Утриш.

Из Краснодара к озеру Абрау Двигаться из Краснодара к озеру Абрау следует через Северскую, Ильский и Холмскую. Это традиционный путь к побережью в районе Анапы и Дюрсо. Стоит отметить, что в районе Холмской автомобилистов может ожидать неприятный сюрприз. Здесь порой собирается внушительный затор из-за усилившегося потока курортного транспорта и большегрузных автомобилей. Последние частенько занимают обе полосы на трассе.

После Холмской объезжаем Абинск и направляемся в сторону Крымска. Объезжая город с южной стороны, стоит приготовиться к некоторым неудобствам в виде дорожных ремонтных работ. Покрытие здесь, и вправду «пожившее», действительно требовало замены, и менять его начали, конечно же, в курортный сезон. Когда же еще? Придется потерпеть. Далее — Верхнебаканский и Владимировка, то есть въезд в Новороссийск. Но в центр города нам не нужно. Добираемся до пересечения улиц Ленина и Борисовской и поворачиваем направо, на Абрау-Дюрсо. Там есть внушительных размеров указатель, промахнуться сложно, если держаться правой полосы движения.

Проезжаем Васильевку, Глебовское и поворачиваем на развилке по указателю. Перед въездом в Абрау-Дюрсо, у стоянки, есть перекресток с поворотом налево, который и ведет к дороге, пролегающей по периметру озера. Здесь можно насладиться красивыми видами, отдохнуть в тени деревьев и искупаться. После того как вы повернули на перекрестке налево, путь лежит по улице Промышленной, именно она огибает озеро. Обращайте внимание на припаркованные вдоль обочины автомобили. Ехать стоит помедленней, так как здесь на дорогу выскакивают дети и подобревшие от местных вин отдыхающие. Дорога узкая, а палатки частенько ставят в паре метров от проезжей части.

В самом Абрау-Дюрсо есть пирс (найти его несложно), а рядом с ним — возможность испытать себя в качестве сапсерфера. Овладеть этим видом спорта при нормально работающем вестибулярном аппарате можно за час. Этого хватит для того, чтобы пересечь озеро, стоя на ногах или на коленях.

SUP — одна из разновидностей серфинга (от англ. Standup paddleboarding), которая зародилась на Гавайях. Годом основания сапсерфинга считают 1778-й, когда появилось первое упоминание о том, что местные жители передвигаются по воде, стоя на досках и используя весло. По другой версии, на таких досках (узких плотах из бамбука) передвигались китайские крестьяне еще порядка 2 тыс. лет назад. Второе рождение этот вид спорта пережил уже в XXI веке. В начале нулевых на Гавайях прошли первые соревнования, а в 2005 году в Лос-Анджелесе зарегистрировали первую федерацию сапсерфинга.

От озера к морю, в поселок Дюрсо Искупавшись, освоив доску и весло, можно выдвинуться на побережье Черного моря, благо недалеко. Требуется лишь преодолеть небольшой перевал, объехав озеро. Спустившись, путешественник окажется в Дюрсо, где можно найти уютные места для купания с чистыми пляжами. По пути расположено несколько баз, и у каждой есть свой выход к морю, комплексы домиков со столовыми и прочими курортными удобствами.

И уже совсем недалеко располагается заповедник «Утриш». Здесь стоит обращать внимание на специальные знаки и таблички, которые призывают не сорить вокруг себя и не разводить костры где попало. Этого и в других местах делать не стоит, а тут еще и заповедная зона. Будьте внимательны при передвижении по горным дорогам: ширина их достаточно небольшая, велик риск выскочить на встречную полосу. Разделительная линия здесь зачастую просто отсутствует.

Пляжные автомобильные приметы По прибытии на место (на замечательные пляжи Утриша) стоит обратить внимание на «народные приметы». Главная звучит и выглядит так: легковушка заехала на пляж — к буксиру. Камни и песок рыхлые, так что автомобиль моментально закапывается в них колесами. Выехать сложно, так как машина садится «на брюхо», то есть даже раскачать автомобиль руками будет проблематично. В целом увидеть здесь буксируемый с пляжа автомобиль — обычное дело. Но согласитесь, приятней смотреть, как буксируют не ваш автомобиль, а еще лучше помочь бедолаге.

Вторая примета: заехал на пляж — к маслу на камнях. Если для «Нивы» или УАЗа скальная порода каменистого пляжа — семечки, то для обычной легковушки такой пляжный променад часто заканчивается пробитым поддоном картера, потерей моторного масла и выходом двигателя из строя. А тащить отсюда машину до ближайшего автосервиса — путь неблизкий. В остальном, если быть внимательным и аккуратным, положительных впечатлений здесь получить можно предостаточно, а негативных избежать.

Практически дикая природа, дельфинарий и прекрасные пляжи подарят массу ярких впечатлений и кадров для соцсетей. А еще буквально в нескольких метрах от береговой линии здесь находится пресноводное озеро Сладкий лиман (Малый лиман, Лиманчик, озеро Романтики), тоже достаточно интересное место, хотя и на любителя. Маршруты в цифрах В целом потратить как минимум день на озеро Абрау и пляжи Дюрсо — дело нужное, особенно для гостей Краснодарского края. Длина маршрута через Абинск — 160 км.

Время в пути без пробок — 2 часа 56 минут.

Время в пути с пробками — порядка 3 часов 40 минут.