В Сочи на время дождя закрыли фан-зону чемпионата мира по футболу

В Сочи 15 июля временно закрыли фан-зону, где должны были транслировать финал чемпионата мира по футболу

В мэрии пояснили, что если к матчу погода наладится, то фан-зону снова откроют. Однако при дожде площадка будет закрыта.

На курорте с 13:30 до 14:16 в результате ливня выпало 55 мм осадков. Сейчас интенсивность дождя в Центральном районе снизилась. Ожидается, что в ближайшие три часа в предгорной и горной зонах Сочи пройдут сильные ливни.

От владельцев домов Адлерском и Хостинском районах поступили жалобы о подтоплении. В районе автозаправки и торгового квартала «Фара» было затруднено движение транспорта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.