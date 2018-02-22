Ледяной поход: как 100 лет назад на Кубани началась Гражданская война

100 лет назад в России началась Гражданская война. Именно на Юге страны впервые полыхнуло пламя — начались масштабные боевые действия между красными и белыми. На Дону собиралась Добровольческая армия под командованием генерала Корнилова, позже объединившаяся с кубанским казачеством. В конце марта 1918 года «добровольцы» впервые попытались взять штурмом Екатеринодар. Самый первый маневр белых назвали Первым Кубанским походом, или Ледяным походом. Постоянный автор проекта «1917 на Кубани» Георгий Бадян рассказывает, как сформировалась Добровольческая армия, почему Кубань стала первым регионом, где белые развернули военную деятельность, и какое значение имел Ледяной поход для развития Гражданской войны.

Почему казаки эвакуировались из Екатеринодара В начале февраля по всей Кубани прошли выборы, которые только укрепили сформировавшуюся в конце 1917 года позицию большевиков. Представители казаков и горцев получили большинство голосов только в Екатеринодарском гарнизоне. В прочих населенных пунктах области, где состоялись выборы, Краевое правительство оказалось непопулярным среди электората. Формально у Краевой казачьей рады оставались союзники в борьбе против большевизации области. На протяжении всего года в правительство приходили телеграммы от атаманов станиц и отделов, в которых они выражали готовность бороться за свою родную землю. На деле эта борьба проявилась в буквальном смысле: местные атаманы защищали только свои станицы, установив там режим личной власти.

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Поэтому под давлением активизировавшихся красных отрядов члены правительства в начале марта 1918-го начинают поспешную эвакуацию из Екатеринодара. Правительственный отряд из 3 тыс. казаков-добровольцев под командованием молодого полковника Виктора Покровского оставил город. Уже 14 марта 1918 года передовые отряды Красной гвардии заняли Екатеринодар без боя. Планируя в будущем взять реванш и отбить город от большевиков, Кубанский отряд начал движение на соединение с другой антибольшевистской силой — Добровольческой армией, которая 22 (по другим данным, 23) февраля двинулась к Екатеринодару, рассчитывая получить там поддержку от казаков.

Ледяным поход был прозван из-за сильных заморозков в марте 1918 года. Согласно воспоминаниям современников, холода были такими сильными, что раненых, лежавших на телегах, вечером приходилось освобождать от ледяной коры штыками.



Больше половины похода (44 дня) составляли бои, а если считать пройденное расстояние, отряд прошел 1050 верст, что равняется более чем 1120 км.

Как на Дону сформировалась Добровольческая армия Позиции большевиков после октябрьских событий значительно упрочились по всей стране. В этих условиях наиболее консервативные элементы общества, как правило офицеры бывшей императорской армии, отправились на юг России — в регионы, которые считались зажиточными. В их планах было объединить усилия с местными казаками и вместе противостоять большевикам. К началу 1918 года на Дону и Кубани сложилась уникальная для России ситуация. Казачество (особенно богатая его часть) крепко стояло на защите своих интересов, которые удалось отстоять после Февральской революции. Здесь сформировался контрреволюционный стержень, к которому тянулись другие антибольшевистские силы. Местом формирования Добровольческой армии на Дону стал Новочеркасск.

Создателем армии справедливо считается Михаил Алексеев — бывший начальник штаба Верховного главнокомандующего. Ставка Верховного главнокомандующего — орган высшего полевого управления армией и флотом России на театре военных действий во время Первой мировой войны. Помимо этого ставка Верховного главнокомандующего обозначала местопребывание штаба Верховного главнокомандующего. С начала войны находилась в Барановичах, с 8 августа 1915 года — в Могилеве.

Алексеев пользовался большим авторитетом среди офицеров: он считал, что нужно спасти Родину от анархии и внешнего врага, а уже потом заниматься политикой. Данная позиция, называемая «непредрешением», была очень популярной в офицерской среде, именно поэтому на призыв Алексеева о спасении России откликнулись многие офицеры. С первых дней ноября 1917 года в Новочеркасске ему удалось создать военное формирование, основанное на принципах добровольчества, получившее название «Алексеевская организация». Организация создавалась с целью защиты Родины от большевиков и немцев, а в дальнейшем планировала создание антисоветского государственного формирования на территории бывшей Российской империи. В дальнейшем эту цель удастся воплотить Антону Деникину в виде территории, подконтрольной Вооруженным силам Юга России.

Как и зачем начался Ледяной поход Сразу после своего создания Добровольческая армия начала бои против красных отрядов. 22 февраля 1918 года под натиском красных войск белые оставили Ростов и двинулись на Кубань. Численность армии составляла 4 тыс. человек, из них 148 человек медперсонала. Поход продолжался 80 дней (с 22 февраля по 13 мая).

Пока есть жизнь, пока есть силы, не все потеряно. Увидят «светоч», слабо мерцающий, услышат голос, зовущий к борьбе — те, кто пока еще не проснулись… В этом был весь глубокий смысл Первого Кубанского похода Антон Деникин, отрывок из «Очерков русской смуты»

25 февраля «добровольцы» двинулись на Екатеринодар в обход кубанской степи. Войска прошли через станицы Хомутовскую, Кагальницкую и Егорлыкскую, спустились к станице Усть-Лабинской. Войска постоянно сталкивались с красными, численность которых постоянно росла. Однако победы неизменно оставались за ними — этому способствовали профессиональные военные навыки и дисциплина. Первоначальной целью похода было вступление армии в Екатеринодар и объединение с казачьими частями, которые не признавали власть большевиков. Однако уже в пути стало известно, что Екатеринодар 14 марта уже заняли большевики. В новых условиях Корнилов решил повести войска южнее — в горские аулы, чтобы отряд смог передохнуть. До встречи с казаками они продвигались по территории Кубанской области около месяца. Только после объединения «добровольцев» с отрядом Краевого правительства было решено прорываться к областной столице с боем.

Объединение белой армии с кубанскими казаками Объединение сил произошло 30 марта 1918 года в станице Новодмитриевской (сейчас находится в Северском районе, в 27 км от Краснодара). На переговорах присутствовали главы обеих антибольшевистских сил: генералы Корнилов, Алексеев и Деникин со стороны добровольцев, со стороны Кубанского правительства — Николай Рябовол и Лука Быч. «Начались томительно долгие нудные разговоры, — пишет Деникин, — в которых одна сторона вынуждена была доказывать элементарные основы военной организации, другая в противовес выдвигала такие аргументы, как "конституция суверенной Кубани", необходимость "автономной армии" как опоры правительства…».

Краевое правительство настаивало на создании Кубанской армии по возвращении в Екатеринодар, на что положительно отреагировал Корнилов, заранее убеждая Раду в неприкосновенности их власти. Договориться быстрее помогла сама обстановка в тот вечер: большевики ворвались в станицу и начали обстрел дома, где проходило совещание. Пока казаки обдумывали сделанное им предложение, генерал Корнилов лично занялся ликвидацией прорыва. Большевиков выгнали из станицы, и протокол был подписан.

Участники совещания постановили:



1. Кубанский правительственный отряд переходит в полное подчинение генералу Корнилову.



2. Законодательная рада, Войсковое правительство и Войсковой атаман продолжают свою деятельность, всемерно содействуя военным мероприятиям Командующего армией.

Штурм Екатеринодара и смерть Корнилова После объединения с Кубанским отрядом численность Добровольческой армии возросла до 6 тыс. В новых условиях генерал Корнилов решился на штурм Екатеринодара. План штурма Екатеринодара, принятый генералом Корниловым, был дерзок: он задумал застать врага врасплох, внезапно выведя отряд на штурм со стороны станицы Елизаветинской. Добровольческая армия с 9 по 13 апреля с небольшими потерями вела бои против 20-тысячной Юго-Восточной армии большевиков. Секрет малых потерь заключался в тактике постоянного наступления. Белым некуда было отступать, поэтому бойцы отряда сражались отчаяннее своих врагов и намного чаще одерживали победу, отделываясь малым числом погибших. Однако все изменилось после нелепой случайности: в землянку Корнилова попал случайный снаряд, и главнокомандующий погиб.

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Смерть Корнилова заметно деморализовала отряд, а численное превосходство оставалось на стороне красных. В тяжелых моральных и тактических условиях командование взял на себя Антон Деникин. Ему удалось в течение месяца вывести уцелевшие силы на Дон, где к тому времени началось антибольшевистское восстание казаков. По итогам похода Екатеринодар так и не был взят: из похода вернулось около 5 тыс. бойцов, среди которых было порядка 1,5 тыс. раненых, погиб главнокомандующий. Казалось, Добровольческой армия обескровлена, но с ростом антибольшевистских выступлений на юге России к белому движению присоединялись все новые и новые участники.