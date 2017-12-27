Большевики на Кубани: от рабочего кружка до самой популярной партии

Партия большевиков — преимущественно рабочая партия. Но даже на Кубани, в аграрном регионе, она успела завоевать достаточно сторонников для того, чтобы в конце 1917 года захватить власть в Екатеринодаре. Разбираемся, как росло ее влияние с начала ХХ века.

Идеи марксизма, которые уже были известны в Петрограде и других регионах, дошли до Кубани к началу ХХ века. Перед тем как в городе образовалась партия, появлялись социал-демократические кружки. Первые нелегальные собрания рабочих зафиксированы в архивах в 1901 году. Но работа таких кружков была неорганизованной и неэффективной. Первым ярким выступлением стала малочисленная маевка рабочих в Екатеринодаре в 1902 году.

Маевки получили название в честь Дня международной солидарности трудящихся — 1 мая, который придумали на съезде Международного объединения социалистических рабочих партий в 1889 году в Париже. С тех пор рабочие всего мира ежегодно выходили 1 мая на улицу и требовали социальных улучшений. Нередко такие демонстрации приобретали политический характер и заканчивались разгоном. В Российской империи первая маевка прошла в Варшаве в 1890 году. В июле 1902 года в Екатеринодаре появилась социал-демократическая «Группа кубанских рабочих» под руководством Донского комитета РСДРП. Через пару месяцев она развернула агитационную деятельность.

В Черноморской губернии популярность марксизма также набирала обороты. Жандармы отмечали рост числа социал-демократических кружков. В Новороссийске группа Кубанского комитета РСДРП появилась в 1904–1905 году. В Сочинском округе социал-демократическая партия организовалась только после знаменитого манифеста 17 октября 1905 года.

Высочайший Манифест об усовершенствовании государственного порядка (Октябрьский манифест) — законодательный акт, принятый Николаем II в период первой русской революции. Манифест провозглашал в Российской империи народные свободы и объявлял о созыве Государственной думы. По сути, манифест преобразовывал страну в «думскую монархию» и ограничивал власть самодержца.

Как повлиял раскол РСДРП на кубанских социалистов Идеологический раскол в РСДРП на III съезде партии в Брюсселе (1903 год) привел к появлению внутри партии фракций большевиков и меньшевиков. Сначала это не сильно сказалось на социал-демократических группах Кубани и Черноморья. Рабочие группы продолжали совместную деятельность.

Мы обсуждали произошедший раскол, но работали вместе Прасковья Вишнякова (по материалам Центра документации новой и новейшей истории Краснодарского края)

Рядовые участники социал-демократических кружков и групп не разбирались в теоретических и тактических спорах и разногласиях между сторонниками Ленина и Мартова. Определяющую роль играла личность социал-демократического лидера, который возглавлял группу на предприятии.

Но имели место и разногласия внутри партии. По отношению к русско-японской войне меньшевики занимали оборонческую позицию, когда большевики выдвинули лозунг поражения правительства в империалистической войне, призывали к свержению правящего режима. Реакция екатеринодарских рабочих на агитацию В самом начале деятельности большевиков на Кубани рабочие верили, что распространяемые агитационные листовки не что иное, как «антихристовы послания». Один из будущих членов Екатеринодарского комитета РСДРП (б) Сухинин в молодости был главарем местной банды «на Дубинке». Он намеренно искал распространителей прокламаций, «чтобы бить их». Несмотря на непонимание, кубанские социалисты продолжали действовать. В самом начале 1903 года на консервной фабрике им. Коваленко в Екатеринодаре была создана «группа рабочих для чтения книг и газет». Именно на таких кружках большевики распространяли среди рабочих революционную литературу. Это привело к увеличению числа членов партии и росту влияния рабочей политической организации в регионе в начале 1904 года.

Рабочие Екатеринодара все-таки поддавались на пропаганду социал-демократов. Наиболее существенным событием, которое удалось организовать членам РСДРП до революции 1905 года, стала забастовка рабочих на консервной фабрике предположительно в июле 1904-го. Забастовка продолжалась полтора дня. Рабочие выдвигали трудовые требования: об увеличении заработной платы, об отмене рукоприкладства на рабочих местах. В конечном счете они добились частичного повышения оклада.

Кубанские большевики в революции 1905–1907 годов К 1905 году Кубанский комитет РСДРП насчитывал порядка 1110 членов. Большинство ячеек партии фиксировались в Новороссийске (435), Армавире (210), ст. Кавказской (150), Екатеринодаре (80). Но эти группы практически не контактировали до 1905 года, что, конечно, сказывалось на низком уровне их деятельности в регионе. Более того, до 1905 года Кубанский комитет не имел прочных связей с центральным коммитетом партии в Петрограде. Перед началом революции 1905-го связь стала налаживаться. ЦК партии отправляла на Кубань своих пропагандистов-организаторов, снабженных нелегальной литературой, инструкторов по изготовлению оружия и ручных бомб, специалистов, владеющих тактикой баррикадных боев.

После обнародования манифеста 17 октября царским правительством кубанские большевики по примеру столичных соратников и в противовес меньшевикам и кадетам продолжают давить на правительство. Экономические протесты сменяются политическими. «Мы протестуем против бесчеловечных поступков издыхающего самодержавного правительства…» — выражала резолюции революционных рабочих местная газета. После первой русской революции политический вес большевиков в регионе усилился — удалось привлечь новых членов в партию. Идеологию стали разделять даже некоторые казаки: в 1905 году появилась Казачья кубанская группа в 55 человек.

Самопровозглашенные республики в Новороссийске и Сочи Советские историки отводили большевикам главную роль в организации республик, временно возникших в Новороссийске и Сочи в 1905 году. Но новейшие исследования говорят о том, что власть в самопровозглашенной Новороссийской республике захватили Советы, состоявшие из большевиков, эсеров и меньшевиков. А вот провозглашение республики в Сочи следует понимать лишь условно. В период с 28 декабря 1905 по 2 января 1906 года произошло военное столкновение между революционерами и правительственными войсками. Закончилось оно поражением первых.

С 1905 года в Сочи действовала группа грузинских социал-демократов во главе с большевиком Гватуа. С их появлением усилилась радикализация политической жизни Сочи — они призывали к борьбе за власть даже после издания императорского манифеста. Вполне вероятно, что лидер грузинской части РСДРП мог преследовать сепаратистские цели. Главной целью революционной борьбы в Сочи соратники Гватуа видели конечное отторжение Сочинского округа в пользу демократической Грузии (эта идея будет реально воплощена в 1917–1918 годах на некоторое время).

В период между двумя революциями После завершения революции большевики нарочно объявляли бойкот Государственной думе, так как считали ее незначительной уступкой правительства буржуазным партиям. По сути, радикальные социалисты преследовали не соблюдение парламентаризма в законной политической борьбе — ими руководила цель превращения думы во всенародное Учредительное собрание. Государственная дума Российской империи — законосовещательный орган империи. Учредительное собрание — представительный орган, который созывался для определения/изменения государственного устройства России, аналог процедуры референдума в современном государстве.

Об этом говорит резолюция Черноморского комитета РСДРП, принятая в конце августа 1906 года, которая утверждала стратегию действий социал-демократов в грядущих выборах: «...выборы бойкотировать лишь при подъеме революционного движения, в противном случае участвовать в них, заключая соглашение только с социалистическими союзами и партиями». В межреволюционный период, несмотря на провозглашение демократических свобод, большевики вели свою работу подпольно. Царское правительство возрождало цензуру в печати, закрывало издательства, без которых бы не смогла легально работать ни одна политическая партия. Тактика индивидуального террора, которой придерживались эсеры, давала повод арестовывать всех революционеров без разбора.

С февраля по октябрь 1917 года С первых дней Февральской революции екатеринодарские большевики перешли к активным действиям. Уже 5–6 марта был избран городской комитет партии. До июля 1917 года большевики участвовали почти во всех крупных политических митингах, проходивших в городе. Но, несмотря на это, они долгое время не вызывали симпатий у жителей Кубани. Например, в апрельском номере газеты «Кубанский край» была опубликована телеграмма служащих и рабочих Черноморско-Кубанской железной дороги, в которой рабочие просили удалить Ленина с товарищами обратно в Германию, так как его деятельность, по их мнению, была провокационной и вредной.

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Доходило до того, что новая власть в городе тоже стала проводить аресты: в ночь на 16 июля в Екатеринодаре городская милиция обыскала и арестовала большевиков Яна Полуяна, Занкеви, Ващенко и других. 19 июля городской голова послал прокурору и комиссару юстиции протест по поводу этих задержаний. Отношение к большевикам в корне изменилось в сентябре 1917 года. Когда Временное правительство полностью утратило кредит народного доверия, партия и действия большевиков нашли поддержку со стороны кубанцев. В этом же месяце в Екатеринодаре переизбрали исполком Советов, где большевики получили большинство мест. На общем собрании впервые был поднят вопрос о создании Красной гвардии для борьбы с контрреволюцией. Краевое правительство и Рада во главе с казаком Рябоволом пытались нейтрализовать РСДРП (б) на Кубани после Октябрьского переворота в Петрограде. Тем не менее, большевикам все-таки удалось в 1918 году прийти к власти в Кубанской области и Черноморской губернии. Они продержались почти полгода, до вступления в город войск белогвардейцев. Дальнейшие события связаны уже с ходом Гражданской войны.