Что у нас плохого? Мрачные прогнозы о будущем Краснодарского края в 2018 году

Ближе к концу календарного года аналитики всегда делают одно и то же: подводят итоги прошедших 12 месяцев и строят планы на следующий цикл. Портал Юга.ру вдохновился идеей экономического издания Bloomberg, которое ежегодно публикует «гид пессимиста»: список неприятных событий, которых можно ожидать после того, как праздники пройдут и начнутся суровые будни. Мы опросили краснодарских социологов, политологов и других экспертов в сфере общественной жизни края о том, что самое негативное (и при этом не самое очевидное) может произойти в социально-политической жизни края в 2018 году.

Большой транспортный коллапс Официально Крымский мост все еще планируют открыть для автомобильного движения в декабре 2018 года. Несмотря на то, что денег на строительство железнодорожных подходов к нему уже не хватает: из-за внезапных проблем с грунтом и некачественной работы разработчиков проекта требуется еще 2,9 млрд рублей. Но движение поездов планируется открыть только в 2019-м. Неготовность муниципалитетов и логистики края к резкому скачку транзита автотранспорта через часть территории Кубани считает одной из главных угроз следующего года депутат Законодательного собрания края, директор Краснодарского краевого социологического центра Николай Петропавловский.

Николай Петропавловский

— По официальным данным, Краснодарский край посещают 15–17 млн человек в год. Есть совершенно заметная статистика увеличения нагрузки на дорожную инфраструктуру, которая происходит в курортный сезон. Но эта нагрузка вырастала на протяжении последних 20 лет — эволюционно, поступательно. Росло количество россиян, которые хотят отдохнуть на наших черноморских курортах, и росла нагрузка на инфраструктуру: появлялись автозаправочные станции, придорожные сервисы.



А открытие моста — это дискретный переход. Эксперты говорят, что сразу в Крым поедет несколько миллионов человек. Эта скачкообразная, импульсная нагрузка на инфраструктуру как с этой стороны моста, так и с той (мост-то справится, он хороший). По моим оценкам, готовы только наши нефтяники — заправки «Лукойла», «Роснефти» и «Газпромнефти». Могу предположить, что гигантская пробка от Краснодара до Тамани простоит все лето.

Войны аграриев 2016–2017 годы запомнились «тракторными маршами» и другими пиар-схватками сельскохозяйственных холдингов с судебными и административными чиновниками. Усугубление этой тенденции прогнозирует экономист, видеоблогер, аналитик штаба Алексея Навального в Краснодаре Роман Иноземцев.

Роман Иноземцев

— На фоне общероссийского тренда падения доходов населения и, соответственно, платежеспособного спроса, можно ожидать обострения конкуренции среди сельхозтоваропроизводителей, в том числе грязными методами. Будут умножаться заказные уголовные дела против бизнесменов, возможны многочисленные «вспышки АЧС», птичьего гриппа и прочих болезней, которые приводят к массовому забою животных. Страдать от них будут, скорее всего, мелкие и слабые производители. Снижение платежеспособного спроса также выльется в многочисленные закрытия бизнесов и увеличение безработицы в крае, а это может повлечь рост преступности.

Техногенные катастрофы Еще об одной опасности рассказывает член бюро крайкома КПРФ, преподаватель КубГАУ Александр Сафронов.

Александр Сафронов

Что не так: 33 несчастья: кто виноват в злоключениях Музыкального микрорайона

— Коммунальные сети города находятся в очень плохом состоянии: они изношены, годами отдельные участки не ремонтировались. В результате вероятность техногенных катастроф растет. Увеличивает эту вероятность и чрезвычайно плотная застройка с нарушением всех возможных норм и правил в отдельных микрорайонах города. Вспомним пожар, который произошел год назад в Музыкальном микрорайоне: слава Богу, что кончилось все достаточно локальным бедствием. А если бы огонь распространился? Там ведь даже пожарные машины не проедут, все заставлено и забито автотранспортом. А теплосети? Вот недавно 400 тыс. человек оказались без тепла, но, думаю, это только начало. Сети изношены, нуждаются в капитальном ремонте, стоимость которого — миллиарды. Миллиарды нужны и на инвестиционную программу энергокомпаний.

По мнению Сафронова, отразятся возможные техногенные катастрофы и на политической сфере — ведь в их случае громких отставок не избежать.

Объединенный протест дольщиков По данным властей, к декабрю в региональном реестре находилось более 800 обманутых дольщиков и порядка 60 проблемных объектов. Самое большое число недостроенных домов — в Краснодаре, Анапе и Сочи. Политтехнолог Александр Топалов рассказал порталу Юга.ру сразу о трех вероятных больших проблемах в 2018 году. Одна из них — объединение дольщиков в большую протестную группу. При этом в успех таких действий он не верит.

Александр Топалов

— Попытки сколотить единую коалицию приведут к провалу, поскольку единственное, что реально волнует каждого дольщика, — это судьба его личной квартиры. Квартира соседа его не интересует, именно поэтому до сих пор нет единой протестной структуры. Это нормально, своя рубаха ближе к телу.

Провокации национального конфликта между Кубанью и Адыгеей Топалов оценивает вероятность таких событий в 40%. — В конфликте примут участие как представители радикальных сторонников Руслана Гвашева, так и его покровители за рубежом. Попытки влиять на ситуацию в данный момент ведутся через НКО Абхазии, получающие иностранное финансирование. Юга.ру рассказывали о ситуации с черкесским старейшиной Русланом Гвашевым: в этом году активиста обвиняли в том, что он организовал траурный молебен в День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны, он в ответ объявлял довольно длительную голодовку.

Интервью с Александром Топаловым: О митингах, лицемерии и домике для уточки

Майдан, по которому бегают десятки Саакашвили Возможность длительного политического протеста сторонников выдвинутого 24 декабря в президенты Алексея Навального провластный политтехнолог Топалов оценивает довольно высоко — даже выше, чем конфликт со сторонниками Гвашева. Он утверждает, что располагает объективными данными, чтобы считать, что протест будет выглядеть как «аналог Майдана с попытками поставить палатки, ежедневным дежурством и медийным сопровождением».



Жизненный цикл такого протеста эксперт оценивает примерно в полгода: он начнется в марте 2018 года и закончится ближе к сентябрю.

Международные конфликты Независимый журналист и медиааналитик Сергей Бурцев, планировавший в 2017 году выдвигаться в краевое заксобрание от «Яблока» (которое в итоге не было допущено к этим выборам), говорит о проблемах международного масштаба.

Сергей Бурцев

— Самое плохое будет, если начнется война неподалеку от нас. Тогда мы как минимум потеряем Музыкальный микрорайон — в нем станет невозможно жить в принципе из-за военного аэродрома. Также любое обострение международных конфликтов сделает нас привлекательной мишенью в глазах радикальных активистов — мы и сами по себе жирненькие, да еще у нас и чемпионат мира по футболу будет. Поэтому наверняка в крае затянут гайки до предела в первом полугодии, вероятно, некоторые активисты окажутся за решеткой или в эмиграции. Вряд ли будут кардинальные перемены в администрациях — возможна минимальная ротация. Пока важнее стабильность, чем рост. На экономическую стабильность вряд ли что-то повлияет, в политическом плане все ждем выборов президента — шансы есть у всех.

Смена губернатора С последним пунктом в прогнозе Бурцева не согласен политтехнолог, пожелавший остаться неизвестным из-за нежелания лишиться госконтрактов:

Анонимный политтехнолог

— Ничего не произойдет, все будет ровно, как и в целом по стране. Можно ожидать смены губернатора. Вряд ли это непредсказуемое и уж тем более негативное событие. Конечно, в результате будут неминуемые разборки элит, которые неинтересны простым людям. По социологии, 20% населения края и вовсе думает, что краем правит покойник Кондратенко — и столько же уверено, что Ткачев.

Ничего не произойдет Президент краевого Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный ответил коротко:

Геннадий Подлесный

— Самое негативное, что может произойти в социально-политической жизни края в 2018 году, — это завершение тенденции обновления всех сфер общественно-политической жизни Кубани.

Мрачнее звучит координатор движения «Голос» Давид Канкия:

Давид Канкия