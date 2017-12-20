Рубеж в 12 тыс. магазинов преодолен. Новая «Пятёрочка» открылась в Знаменском

15 декабря в поселке Знаменском рядом с Краснодаром состоялось торжественное открытие нового магазина «Пятёрочка». В рамках юбилейного открытия 12‑тысячного по счету магазина X5 Retail Group новые универсамы «Пятёрочка» приняли покупателей в 13 городах на всей территории России, в том числе и в Знаменском.

Около 3,5 тыс. человек уже являются сотрудниками «Пятёрочки» в Краснодарском крае, где функционирует около 300 магазинов этой сети.