Рубеж в 12 тыс. магазинов преодолен. Новая «Пятёрочка» открылась в Знаменском
15 декабря в поселке Знаменском рядом с Краснодаром состоялось торжественное открытие нового магазина «Пятёрочка». В рамках юбилейного открытия 12‑тысячного по счету магазина X5 Retail Group новые универсамы «Пятёрочка» приняли покупателей в 13 городах на всей территории России, в том числе и в Знаменском.
Около 3,5 тыс. человек уже являются сотрудниками «Пятёрочки» в Краснодарском крае, где функционирует около 300 магазинов этой сети.
В настоящее время реализуется новая стратегия развития компании, предполагающая присутствие магазинов сети в малых населенных пунктах с количеством жителей менее 100 тыс. человек.
В церемонии открытия приняла участие заместитель руководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Елена Кочегарова. Она назвала мероприятие знаковым событием для поселка, отметив удобство организации торгового зала и широкий ассортимент товаров, представленный в магазине.
По словам Елены Кочегаровой, «Пятёрочка» — важный участник экономической жизни края в качестве крупного работодателя, налогоплательщика и площадки сбыта продукции кубанского производства.
Директор кластера «Краснодар-Центр» торговой сети «Пятёрочка» Александр Уржумов назвал Краснодарский край привлекательным для развития сети. Он выразил надежду на то, что жители поселка Знаменского по достоинству оценят сервис в «Пятёрочке», простор и чистоту нового магазина и широкий ассортимент товаров, в том числе от местных производителей.
К числу отличительных черт торговой сети Александр отнес качественное обучение персонала и регулярное проведение промоакций и дегустаций.
Кроме того, в рамках проекта «Х5-ница» раз в год офисные сотрудники «Пятёрочки» выступают в качестве рядовых сотрудников магазинов. Это помогает менеджерам лучше понять потребности посетителей и глубже вникнуть в сам процесс торговли.
Ассортимент нового магазина включает в себя порядка 4 тыс. товарных позиций, порядка трети из которых промаркированы отметкой «Сделано на Кубани». Это помогает потребителям обратить внимание на продукцию местного производства, которая традиционно пользуется в регионе повышенным спросом.
Еще одно дополнительное преимущество «Пятёрочки» — программа привлечения субарендаторов. Им предоставляются торговые площади для реализации продукции, которая дополняет ассортимент самого магазина. Кроме того, посетители сети имеют возможность получить у компаний-субарендаторов полезные услуги — воспользоваться банкоматом, терминалом оплаты или выпить свежий горячий кофе.
В преддверии новогодних праздников особенно актуально приобретение качественных товаров по доступной цене. Теперь такую возможность имеют и жители поселка Знаменского, резюмировали участники мероприятия.
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