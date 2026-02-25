Блины, ярмарки и хороводы под фолк: как в краснодарских микрорайонах Образцово и Любимово встречали весну
В минувшие выходные микрорайоны Образцово и Любимово превратились в одну большую праздничную площадку. Жители шумно и радостно провожали зиму: водили хороводы, ели блины и танцевали под живую музыку. Гулянья собрали сотни гостей — от мала до велика.
Организатором выступил застройщик ИНСИТИ девелопмент, для которого такие праздники уже стали доброй традицией. Компания не просто строит дома, а создает соседские сообщества, где людям комфортно и интересно друг с другом. 21 февраля в обоих микрорайонах работали ярмарки, проходили конкурсы и мастер-классы. Гостей угощали блинами и горячим кофе, а артисты сменяли друг друга на сцене.
Вареники, кулачные бои и «колодки» для холостяков:
На ярмарках в Любимово и Образцово мастерицы представили товары ручной работы. Гости охотно разбирали мягкие игрушки, украшения из бисера, ароматное мыло и авторские сувениры.
Музыкальным украшением праздника стали фолк-группа «Алатырь» и кавер-коллектив «Славянский стиль». Жители не только слушали, но и пускались в пляс прямо у сцены.
Среди гостей было много семей с детьми. Некоторые пришли не только из Образцово и Любимово, но и из других районов города, чтобы прочувствовать атмосферу настоящей Масленицы.
Праздник удался: зима получила достойные проводы, а жители — заряд хорошего настроения, которого хватит до самой весны.
