ФК «Краснодар» выпустил фильм «Путь к чемпионству». В картине Сергей Галицкий рассказал о своей болезни и будущем клуба

  • Сергей Галицкий в фильме «Краснодар. Путь к чемпионству» © Скриншот видео с сайта fckrasnodar.ru
    Сергей Галицкий в фильме «Краснодар. Путь к чемпионству» © Скриншот видео с сайта fckrasnodar.ru

Основатель ФК «Краснодар» Сергей Галицкий рассказал о своей болезни и том, сможет ли существовать клуб без него

22 февраля на сайте ФК «Краснодар» вышел фильм «Путь к чемпионству» о победе клуба в сезоне 2024/25 Российской Премьер-лиги. В картине приняли участие игроки команды, главный тренер Мурад Мусаев и бизнесмен и основатель клуба Сергей Галицкий. 

В фильме Галицкий рассказал о себе и своем здоровье, а также о дальнейшей судьбе ФК «Краснодар». 

Бизнесмен сообщил, что он не в лучшей форме. Например, иногда из-за плохого самочувствия он не может смотреть матчи команды в прямом эфире. Одна из таких игр — против махачкалинского «Динамо», где вратарь Станислав Агкацев отбил пенальти, сломав палец. 

Напомним, о своей болезни Сергей Галицкий сообщил в 2021 году, однако не рассказал подробностей. В 2022 году Ксения Собчак заявила, что у бизнесмена онкология. 

Галицкий признан «Легендой»:

Капитан команды Эдуард Сперцян рассказал, что Галицкий долгое время не появлялся на базе. Тогда игроки стали задавать вопросы о его состоянии. 

«В один момент нам сказали и был шок. Мы с ребятами обсуждали и молились, чтобы у него все было хорошо. То, что он для нас сделал… Я сказал, это отец для нас», — заявил Сперцян. 

Вратарь «быков» Станислав Агкацев признался, что для команды большой мотивацией было, чтобы основатель клуба успел поднять чемпионский кубок — и это случилось. 

Также в фильме Галицкий рассказал, что клуб уже не зависит от одного человека, то есть его самого. 

«Наши доходы, плюс те ресурсы, которые размещены в школе и клубе, позволят достаточно длительное время быть клубу очень спокойными в плане финансовых ресурсов. Болельщики, наверное, следующие 10-15 лет могут быть спокойны, есть я или нет, клуб будет существовать», — заявил он. 

Посмотреть фильм можно на сайте ФК «Краснодар» по ссылке

Как писали Юга.ру, основатель ФК «Краснодар» Сергей Галицкий получил награду за значительный вклад в развитие футбола.

ФК «Краснодар» выпустил фильм «Путь к чемпионству». В картине Сергей Галицкий рассказал о своей болезни и будущем клуба
