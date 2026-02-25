ФК «Краснодар» выпустил фильм «Путь к чемпионству». В картине Сергей Галицкий рассказал о своей болезни и будущем клуба

Основатель ФК «Краснодар» Сергей Галицкий рассказал о своей болезни и том, сможет ли существовать клуб без него

22 февраля на сайте ФК «Краснодар» вышел фильм «Путь к чемпионству» о победе клуба в сезоне 2024/25 Российской Премьер-лиги. В картине приняли участие игроки команды, главный тренер Мурад Мусаев и бизнесмен и основатель клуба Сергей Галицкий.

В фильме Галицкий рассказал о себе и своем здоровье, а также о дальнейшей судьбе ФК «Краснодар».

Бизнесмен сообщил, что он не в лучшей форме. Например, иногда из-за плохого самочувствия он не может смотреть матчи команды в прямом эфире. Одна из таких игр — против махачкалинского «Динамо», где вратарь Станислав Агкацев отбил пенальти, сломав палец.

Напомним, о своей болезни Сергей Галицкий сообщил в 2021 году, однако не рассказал подробностей. В 2022 году Ксения Собчак заявила, что у бизнесмена онкология.