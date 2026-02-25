В Западном округе Краснодара 50 домов остались без тепла и горячей воды. Когда устранят аварию?
В Краснодаре в Западном округе произошло аварийное отключение отопления и горячего водоснабжения
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 25 февраля в Западном округе в 50 жилых домах отключили отопление и горячую воду.
Без ресурсов остались улицы:
- Брянская;
- Гаражная;
- Гаврилова;
- Дзержинского;
- Красных Партизан;
- Морская;
- Одесская;
- Шоссе Нефтяников;
- переулок Ключевской;
- Ведомственная;
- Бабушкина;
- проезд имени Ватутина;
- Офицерская;
- проезд Одесский.
Коммуналка еще подорожает:
По данным ЕДДС, это связано с отключением газа в двух котельных ООО «Краснодартеплоэнерго» на время ремонта на газовой магистрали на улице Рашпилевской, 180.
Когда жителям вернут ресурсы — не уточняется.
Напомним, что, согласно прогнозу, 25 февраля днем температура воздуха в Краснодаре не поднимется выше 10 °С, а в ночь на 26 февраля столбик термометра опустится до 2-4 °С.
Как писали Юга.ру, в феврале жители Кавминвод пять суток жили без воды из-за прорыва на водоводе. Питье в магазинах резко подорожало.