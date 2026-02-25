В Западном округе Краснодара 50 домов остались без тепла и горячей воды. Когда устранят аварию?

Краснодарский край

  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

В Краснодаре в Западном округе произошло аварийное отключение отопления и горячего водоснабжения

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 25 февраля в Западном округе в 50 жилых домах отключили отопление и горячую воду.

Без ресурсов остались улицы:

  • Брянская;
  • Гаражная;
  • Гаврилова;
  • Дзержинского;
  • Красных Партизан;
  • Морская;
  • Одесская;
  • Шоссе Нефтяников;
  • переулок Ключевской;
  • Ведомственная;
  • Бабушкина;
  • проезд имени Ватутина;
  • Офицерская;
  • проезд Одесский.

Коммуналка еще подорожает:

По данным ЕДДС, это связано с отключением газа в двух котельных ООО «Краснодартеплоэнерго» на время ремонта на газовой магистрали на улице Рашпилевской, 180.

Когда жителям вернут ресурсы — не уточняется.

Напомним, что, согласно прогнозу, 25 февраля днем температура воздуха в Краснодаре не поднимется выше 10 °С, а в ночь на 26 февраля столбик термометра опустится до 2-4 °С.

Как писали Юга.ру, в феврале жители Кавминвод пять суток жили без воды из-за прорыва на водоводе. Питье в магазинах резко подорожало.

