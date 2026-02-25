В Западном округе Краснодара 50 домов остались без тепла и горячей воды. Когда устранят аварию?

По данным ЕДДС, это связано с отключением газа в двух котельных ООО «Краснодартеплоэнерго» на время ремонта на газовой магистрали на улице Рашпилевской, 180.



Когда жителям вернут ресурсы — не уточняется.



Напомним, что, согласно прогнозу, 25 февраля днем температура воздуха в Краснодаре не поднимется выше 10 °С, а в ночь на 26 февраля столбик термометра опустится до 2-4 °С.