«Отмените платную подписку». Мошенники рассылают письма с предложением отказаться от ненужных услуг

В России мошенники придумали новую схему с фишинговыми письмами

23 февраля в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта сообщили «РИА Новости», что в России мошенники стали рассылать фишинговые письма якобы с обнаруженными скрытыми подписками и предложением их отменить.

Фишинговое письмо — электронное сообщение, с помощью которого злоумышленник пытается выдать себя за надежный источник (банк, известную компанию, государственное учреждение).

«На электронную почту или в смс приходит сообщение. Например: «Обнаружено семь скрытых подписок. Отмените их здесь (приводится ссылка), чтобы не списывали деньги». Ссылка ведет на фишинговый сайт, имитирующий интерфейс банка или платежной системы, где пользователя просят «войти в аккаунт» или «подтвердить карту», — рассказали СМИ.

По данным пресс-служба платформы, жертвами таких схем часто становятся активные онлайн-покупатели. Сейчас она актуальна, так как после январских праздников многие россияне стали проверять и отменять ненужные подписки, а мошенники — использовать страх перед неконтролируемыми списаниями.

Эксперты напомнили, что всеми подписками можно управлять в личных кабинетах сервисов или в настройках магазина приложений.

«Не переходите по ссылкам в таких сообщениях. Если сомневаетесь, зайдите в приложение банка или сервиса напрямую, а не через присланную ссылку. Внимательно проверяйте адрес отправителя смс и электронного письма. Часто они содержат опечатки», — отметили в пресс-службе.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае мошенники рассылают смс о возврате переплаты за отопление.

