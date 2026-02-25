В Краснодаре пройдет пробежка в честь китайского Нового года. Как присоединиться?

Краснодарский край

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «5 верст Солнечный остров Краснодар»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «5 верст Солнечный остров Краснодар»

В краснодарском парке состоится пробежка на 5 км в честь китайского Нового года. Дресс-код — яркие цвета, иероглифы и фонарики (0+)

Краснодарский беговой клуб «5 верст» анонсировал на 28 февраля пробежку и празднование китайского Нового года. 

«Если вы не успели отгулять Новый год как следует, если вам было мало праздника, если вы пропустили наш новогодний старт — это ваш шанс», — написали организаторы. 

Участники будут бежать 5 км по парку «Солнечный остров» в удобном темпе, а после пройдет традиционное чаепитие. Организаторы просят приносить с собой чай, угощения и сладости. 

Дресс-код мероприятия — красный, оранжевый и желтые цвета. В сообществе советуют одеться поярче, а также добавить китайскую атрибутику — фонарики, драконов, иероглифы. 

Пробежка состоится 28 февраля, в 8:40 будет разминка и брифинг, а в 9:00 — страт. Точка сбора — центральная аллея парка «Солнечный остров». Запись не требуется. 

Как писали Юга.ру, в марте в Японском саду Краснодара будут учить каллиграфии и росписи открыток.

