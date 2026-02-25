В Краснодаре пройдет пробежка в честь китайского Нового года. Как присоединиться?

В краснодарском парке состоится пробежка на 5 км в честь китайского Нового года. Дресс-код — яркие цвета, иероглифы и фонарики (0+)

Краснодарский беговой клуб «5 верст» анонсировал на 28 февраля пробежку и празднование китайского Нового года.

«Если вы не успели отгулять Новый год как следует, если вам было мало праздника, если вы пропустили наш новогодний старт — это ваш шанс», — написали организаторы.

Участники будут бежать 5 км по парку «Солнечный остров» в удобном темпе, а после пройдет традиционное чаепитие. Организаторы просят приносить с собой чай, угощения и сладости.