В Краснодаре пройдет пробежка в честь китайского Нового года. Как присоединиться?
В краснодарском парке состоится пробежка на 5 км в честь китайского Нового года. Дресс-код — яркие цвета, иероглифы и фонарики (0+)
Краснодарский беговой клуб «5 верст» анонсировал на 28 февраля пробежку и празднование китайского Нового года.
«Если вы не успели отгулять Новый год как следует, если вам было мало праздника, если вы пропустили наш новогодний старт — это ваш шанс», — написали организаторы.
Участники будут бежать 5 км по парку «Солнечный остров» в удобном темпе, а после пройдет традиционное чаепитие. Организаторы просят приносить с собой чай, угощения и сладости.
Дресс-код мероприятия — красный, оранжевый и желтые цвета. В сообществе советуют одеться поярче, а также добавить китайскую атрибутику — фонарики, драконов, иероглифы.
Пробежка состоится 28 февраля, в 8:40 будет разминка и брифинг, а в 9:00 — страт. Точка сбора — центральная аллея парка «Солнечный остров». Запись не требуется.
