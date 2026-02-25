В Краснодаре генпрокуратура хочет изъять имущество семьи Исаевых. Главный актив — отель Marriott

Генпрокурора хочет изъять имущество семьи Исаевых, которые строили Marriott на Красной и «Немецкую деревню»

20 февраля на сайте Ленинского районного суда Краснодара опубликовали дело, в котором указано, что заместитель генпрокурора РФ подал иск против семьи бизнесменов Исаевых. На это обратил внимание журналист Андрей Кошик.

Ответчиками по делу выступают Денис, Ризвангаджи, Тэко, Эльдар, Гюльжаган, Ольга и София Исаевы, а также Юлия Варзар и Патимат Якубова.

Главой бизнеса считается Ризвангаджи Исаев, бывший депутат Госдумы РФ от «Единой России» (2007-2011 годы). Краснодарский отель Marriott является ключевым активом семьи. Это восьмой отель сети в России и второй в столице Кубани.

Инвестором стройки выступала ГК «Европея» Ризвана Исаева. Компания возводила и ЖК «Немецкая деревня». Сейчас Marriott числится за компанией ООО «Центр-Отель». Ей владеет Денис Исаев, которому принадлежат 95% акций. Еще 5% принадлежит ООО «Интстрой» (Тэко Исаев). Денис Исаев также является председателем Совета директоров регионального «Газтрансбанка».

В качестве третьих лиц в иске указаны ООО «Арс-Капитал» (аренда и управление недвижимостью), краснодарская «Тепловая Транспортная компания», ООО «Центр-Отель» (инвестиционная компания), ООО КБ «Газтрансбанк», ООО СЗ «Сармат Строй», ООО СЗ «Сармат» (возводит ЖК «Сармат» на Западном обходе), ООО СК «Гелиос» (страховая компания). Все эти организации принадлежат Исаевым в разных долях.

Первое слушание назначили на 10 марта. Указано, что основанием для обращения стало нарушение закона, «регулирующего контроль за соответствием доходов и расходов лиц, занимающих государственные должности, и других категорий граждан».

Как писали Юга.ру, суд Сочи конфисковал имущество у экс-депутатов Госдумы и ЗСК на 22 млрд рублей.

