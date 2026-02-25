В Художественном музее Краснодара обсудят фильм «Список Шиндлера»

В «Музейном дворике» 27 февраля исследуют фильм «Список Шиндлера» Спилберга с точки зрения искусства и психоанализа (12+)

Историческую драму в 1993 году снял Стивен Спилберг по роману Томаса Кенилли. Рассказывает о немецком бизнесмене и члене НСДАП Оскаре Шиндлере, спасшем от гибели во время Холокоста больше 1 тыс. польских евреев.

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 27 февраля лекцию «Моисей нового времени» и обсуждение фильма «Список Шиндлера». Встречу проведет психолог Юлия Ли.

Участники будут исследовать фильм с точки зрения искусства и психоанализа — осмыслять роль семитов в истории, говорить о том, какая динамика лежит в основе нацистского характера, о ее теневой роли в условиях социального мифа христианского мира и современных реалий.

Лекция состоится 27 февраля в 17:00 на улице Красной, 11 (пространство «КиноАРТ»). Вход свободный. Обязательна предварительная запись по ссылке.