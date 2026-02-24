В семи районах Краснодара состоятся акции сбора вторсырья. Где и когда?
Краснодарский экоцентр проведет акции раздельного сбора отходов в семи микрорайонах города
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 28 февраля акции раздельного сбора вторсырья. Они состоятся:
- в 10:00 в Юбилейном микрорайоне на улице Рождественской Набережной, 15;
- в 11:00 в Славянском микрорайоне в ЖК «Светлоград» между магазином «Пятерочка» и детским садом на улице Красных Партизан, 1М;
- в 11:30 в Фестивальном микрорайоне на улице Казбекской между домами № 12 и 14;
- в 12:00 в микрорайоне Авиагородок на футбольном поле между домами на улице Дзержинского, 64/2 и Можайского, 55;
- в 14:00 в микрорайоне Гидростроителей на улице Игнатова 2/1;
- в 15:00 в микрорайоне Знаменском. Ориентир — конечная остановка автобуса №150а возле ЖК «Родные Просторы»;
- в 16:00 в районе завода имени Седина на улице Заводской, 14.
Организаторы создали чаты по каждому району — там можно уточнить список принимаемого вторсырья и узнать подробнее об акции.
Также экоцентр ищет волонтеров, которые смогут помочь координаторам сбора. Желающие могут написать в чаты своих районов.
