В семи районах Краснодара состоятся акции сбора вторсырья. Где и когда?

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 28 февраля акции раздельного сбора вторсырья. Они состоятся:

Организаторы создали чаты по каждому району — там можно уточнить список принимаемого вторсырья и узнать подробнее об акции.

Также экоцентр ищет волонтеров, которые смогут помочь координаторам сбора. Желающие могут написать в чаты своих районов.