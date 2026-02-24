В семи районах Краснодара состоятся акции сбора вторсырья. Где и когда?

Краснодарский край

Краснодарский экоцентр проведет акции раздельного сбора отходов в семи микрорайонах города

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 28 февраля акции раздельного сбора вторсырья. Они состоятся:

  • в 10:00 в Юбилейном микрорайоне на улице Рождественской Набережной, 15;
  • в 11:00 в Славянском микрорайоне в ЖК «Светлоград» между магазином «Пятерочка» и детским садом на улице Красных Партизан, 1М;
  • в 11:30 в Фестивальном микрорайоне на улице Казбекской между домами № 12 и 14;
  • в 12:00 в микрорайоне Авиагородок на футбольном поле между домами на улице Дзержинского, 64/2 и Можайского, 55;
  • в 14:00 в микрорайоне Гидростроителей на улице Игнатова 2/1;
  • в 15:00 в микрорайоне Знаменском. Ориентир — конечная остановка автобуса №150а возле ЖК «Родные Просторы»;
  • в 16:00 в районе завода имени Седина на улице Заводской, 14.

Экоцентр Анапы может закрыться из-за долгов:

Организаторы создали чаты по каждому району — там можно уточнить список принимаемого вторсырья и узнать подробнее об акции.

Также экоцентр ищет волонтеров, которые смогут помочь координаторам сбора. Желающие могут написать в чаты своих районов.

Как писали Юга.ру, жители двух районов Кубани пожаловались на массовую гибель рыбы в реке. Прокуратура начала проверку.

