В Сочи в середине недели прогнозируют сильный ветер и шторм. А что в других городах края?

Краснодарский край

  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

Пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что синоптики предупредили об усилении ветра на курорте 25 февраля. На участке Магри-Веселое порывы могут достигать 15-18 м/с. Также ожидается волнение моря — высота волн может достигать 1,3-1,5 метра.

Жителям и гостям Сочи власти порекомендовали соблюдать меры безопасности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, а также воздержаться от отдыха у воды.

По данным краснодарского ЦГМС, утром и до конца суток 25 февраля на Кубани будет действовать штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды. В регионе прогнозируют ливень с грозой и сильным ветром с порывами 20 м/с.

На юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья — от Анапы до Магри — уровень воды может подняться до неблагоприятных отметок и выше.

Ранее Юга.ру писали, какая погода ожидается в Краснодаре и Ростове-на-Дону весной 2026 года.

