В Сочи в середине недели прогнозируют сильный ветер и шторм. А что в других городах края?

Пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что синоптики предупредили об усилении ветра на курорте 25 февраля. На участке Магри-Веселое порывы могут достигать 15-18 м/с. Также ожидается волнение моря — высота волн может достигать 1,3-1,5 метра.

Жителям и гостям Сочи власти порекомендовали соблюдать меры безопасности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, а также воздержаться от отдыха у воды.