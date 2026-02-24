В Сочи в середине недели прогнозируют сильный ветер и шторм. А что в других городах края?
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за непогоды
Пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что синоптики предупредили об усилении ветра на курорте 25 февраля. На участке Магри-Веселое порывы могут достигать 15-18 м/с. Также ожидается волнение моря — высота волн может достигать 1,3-1,5 метра.
Жителям и гостям Сочи власти порекомендовали соблюдать меры безопасности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, а также воздержаться от отдыха у воды.
По данным краснодарского ЦГМС, утром и до конца суток 25 февраля на Кубани будет действовать штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды. В регионе прогнозируют ливень с грозой и сильным ветром с порывами 20 м/с.
На юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья — от Анапы до Магри — уровень воды может подняться до неблагоприятных отметок и выше.
