Экоцентр Анапы может закрыться из-за долгов. Как помочь организации?
Анапский центр экологии «Чисто Жизнь» сообщил о финансовых трудностях и просит помощи
20 февраля анапский центр экологии и творчества «Чисто Жизнь» сообщил, что находится на грани закрытия и нуждается в поддержке.
На данный момент у организации есть долг по аренде помещения за два месяца — 272 тыс. рублей, а средств для оплаты следующего месяца нет. Также у экоцентра запланирована акция раздельного сбора вторсырья, которая требует ресурсов — как финансовых, так и человеческих.
«Последние три года мы растем, учимся, ошибаемся и снова встаем. Мы обычные люди, жители Анапы, которым не все равно. И по сей день мы держимся за счет собственного энтузиазма и веры в лучшее. Когда нас поддерживают, мы можем многое, и мы не собираемся останавливаться. Мы знаем, зачем мы это делаем. Но сейчас нам очень сложно: много кропотливой работы вручную, на которую как будто проще позвать профессионалов, но не каждый профи готов быть добровольцем. Нам бы просто спасать мир, а все же есть и приземленная реальность», — написали в сообществе.
Волонтеры сообщили, что для продолжения работы организации нужна помощь. Каждый желающий может единоразово пожертвовать любую комфортную сумму на деятельность «Чисто Жизнь» или подписаться на ежемесячное пожертвование. Реквизиты можно узнать по ссылке.
«Даже 100-200 рублей в месяц дают нам уверенность, что мы сможем планировать работу дальше», — отметили в экоцентре.
Помимо этого организация в поисках парнтеров или тех, кто может помочь с арендой помещения. Связаться с экоцентром можно по ссылке.
«Чисто Жизнь» существует в Анапе уже три года. Волонтеры организации решают экологические проблемы, занимаются сортировкой мусора, реализуют различные проекты. Также в экоцентре проходят акции раздельного сбора отходов, мастер-классы, кинопоказы, творческие встречи и другие мероприятия.
Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года краснодарский экоцентр вернулся к прежнему ежедневному графику работы.