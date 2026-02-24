Экоцентр Анапы может закрыться из-за долгов. Как помочь организации?

20 февраля анапский центр экологии и творчества «Чисто Жизнь» сообщил, что находится на грани закрытия и нуждается в поддержке.

На данный момент у организации есть долг по аренде помещения за два месяца — 272 тыс. рублей, а средств для оплаты следующего месяца нет. Также у экоцентра запланирована акция раздельного сбора вторсырья, которая требует ресурсов — как финансовых, так и человеческих.

«Последние три года мы растем, учимся, ошибаемся и снова встаем. Мы обычные люди, жители Анапы, которым не все равно. И по сей день мы держимся за счет собственного энтузиазма и веры в лучшее. Когда нас поддерживают, мы можем многое, и мы не собираемся останавливаться. Мы знаем, зачем мы это делаем. Но сейчас нам очень сложно: много кропотливой работы вручную, на которую как будто проще позвать профессионалов, но не каждый профи готов быть добровольцем. Нам бы просто спасать мир, а все же есть и приземленная реальность», — написали в сообществе.