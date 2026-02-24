ФСБ возбудила уголовное дело в отношении основателя Telegram Павла Дурова — СМИ

СМИ сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Павла Дурова. Telegram могут признать экстремистским и заблокировать в России

Также «Российская газета» заявила, что ФСБ удалось предотвратить 475 терактов и 61 массовое убийство в школах, которые готовились через мессенджер.

Издание сообщило, что через Telegram координировались теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, убийство журналистки Дарьи Дугиной, военного корреспондента Владлена Татарского и девяти неназванных «высокопоставленных российских военных».

По данным ФСБ и МВД, с 2022 года количество преступлений с использованием мессенджера составило более 153 тыс., 33 тыс. из которых — диверсионно-террористической и экстремистской направленности.

24 февраля издание «Российская газета» со ссылкой на материалы ФСБ сообщило , что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров стал фигурантом дела о содействии терроризму (ч. 1.1 ст. 205. 1 УК РФ).

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что власти были знакомы с публикациями о мессенджере и подтвердил, что тексты подготовлены по материалам ФСБ. Слова Пескова процитировал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем телеграм-канале «Пул № 3».

«Фиксируется большое количество нарушений и нежелание администрации Телеграм сотрудничать с нашими властями. Фиксируется большое количество контента, которые потенциально имеют, могут представлять опасность для нашей страны, и на основе этого соответствующие наши органы принимают те меры, которые считают целесообразными», — заявил Песков.

Также 24 февраля глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко рассказал «Национальной службе новостей», что Telegram могут признать экстремистским в России.

«К Telegram всегда относились с большой скидкой по сравнению с той же экстремистской Meta*, учитывая происхождение Дурова. Потому что по формальным признакам давно уже можно было и заблокировать, и возбудить, и признать. Видимо, пытались долго договориться. Если это действительно правда, что дело возбуждено, то я думаю, что ожидать, что Telegram будет признан экстремистским, вполне можно, потому что каким-то образом нужно ограничивать рекламодателей, которые Telegram очень любят. Либо мессенджер будет замедлен, чтобы люди туда меньше ходили», — рассказал Клименко.

Также оплата премиум-подписки в мессенджере и закупка рекламы может быть криминализирована.

«Это будет одним из самых эффективных способов, потому что если будет запрещено платить, то возникнет масса разных сложностей. Кто-то выберет МАХ, кто-то уйдет в другие новые мессенджеры. Кто-то останется и будет сидеть под сервисом на три буквы и как-то работать», — подытожил Клименко.