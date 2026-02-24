В краснодарском музее пройдет выставка «кубанского Фаберже»
В Краснодаре состоится выставка «Утекающее время» художника и ювелира Михаила Ивановича Смаглюка (0+)
Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 26 февраля открытие выставки «Утекающее время», приуроченной к 75-летию заслуженного деятеля искусств Кубани и художника Михаила Ивановича Смаглюка.
На выставке представят более 50 произведений ювелирного искусства, включая композиции «Мгновение», зеркало «Рыбки», комплект украшений «Один на один». Работы из серебра и камней выполнены в разных техниках с использованием горячей эмали и позолоты.
«Проект задуман с целью напомнить посетителю о ценности каждого мгновенья, призвать остановиться и насладиться красотой настоящего, ведь именно оно определяет будущее. Каждая работа становится метафорическим посланием, призывающим задуматься о смысле существования и осознать красоту мимолетности», — написали организаторы.
Открытие выставки пройдет 26 февраля в музее имени Коваленко на улице Красной, 15. Стоимость билета — 200 рублей. В дальнейшем экспозиция будет работать до 15 марта.
Михаил Смаглюк — скульптор, художник, ювелир, реставратор в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына, член Союза художников России.
С 1975 года создает ювелирные изделия в традициях русской дореволюционной школы. Участник краевых, всероссийских и международных выставок. В 2001 году он был приглашен в Париж фирмой Hermes для обмена опытом работы с ювелирами и реставраторами музеев Лувра.
Также Смаглюк создал пасхальные яйца с секретом из цикла «Возрождение», которые принесли ему всемирную известность. За эти работы его называют «кубанским Фаберже».
Помимо этого Смаглюк является автором скульптуры современного искусства «Точка», установленной на территории сквера в Юбилейном микрорайоне Краснодара в 2019 году.
