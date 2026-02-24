В краснодарском музее пройдет выставка «кубанского Фаберже»

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 26 февраля открытие выставки «Утекающее время», приуроченной к 75-летию заслуженного деятеля искусств Кубани и художника Михаила Ивановича Смаглюка.

На выставке представят более 50 произведений ювелирного искусства, включая композиции «Мгновение», зеркало «Рыбки», комплект украшений «Один на один». Работы из серебра и камней выполнены в разных техниках с использованием горячей эмали и позолоты.

«Проект задуман с целью напомнить посетителю о ценности каждого мгновенья, призвать остановиться и насладиться красотой настоящего, ведь именно оно определяет будущее. Каждая работа становится метафорическим посланием, призывающим задуматься о смысле существования и осознать красоту мимолетности», — написали организаторы.