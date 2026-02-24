«Жду вылет, как Том Хэнкс в фильме «Терминал». Пассажир рассказал об обстановке в аэропорту Сочи на фоне задержек

Пассажир рейса Сочи — Киров рассказал, что происходит в аэропорту Сочи в связи с длительными задержками

Мужчина находится в терминале уже полтора суток — его рейс в Киров должен был состоятся 23 февраля в 12:35, однако его перенесли на 24 февраля в 13:15. По данным на 13:00, идет посадка в самолет.

24 февраля читатель Юга.ру поделился с редакцией информацией о том, как обстоят дела в аэропорту Сочи на фоне длительных задержек рейсов.

Предыстория. 24 февраля в аэропорту Сочи задерживаются более 100 рейсов на вылет и прилет, некоторые рейсы отменены. Задержки связаны с введением ограничений на полеты из-за угрозы атаки БПЛА. В 8:00 24 февраля полеты возобновили, но в 10:00 небо снова закрыли, а в 12:00 аэропорт заработал. Пассажиры ждут рейсы больше суток.

«Весь аэропорт внутри — одна большая толпа людей. Второй день никто вылететь не может. Жду вылет, как Том Хэнкс в фильме «Терминал», — рассказал источник Юга.ру.

По его словам, были ситуации, когда аэропорт открывали, пассажиров усаживали на рейс, а после объявления тревоге снова высаживали.

«Когда отменяют опасность — тут аплодисменты от сотни людей одновременно, а когда объявляют ее — матерный гул», — сообщил читатель.

Мужчина сообщил, что всех пассажиров кормят авиакомпании, но по-разному. Например, «Победа» дает ваучер на еду на 600 рублей и на напиток на 100 рублей в местном кафе. Однако цены в заведении гораздо выше: например, паста карбонара стоит 750 рублей.

Также всех пассажиров расселяют по отелям, однако не все хотят — читатель Юга.ру остался в аэропорту.

«Потому что раскидывают по разным отелям города и ты должен контролировать, когда будет твоя посадка, и, сам добираться до аэропорта. То есть теоретически в любой момент может быть вылет и тебе нужно подорваться, а если и приедешь и успеешь — могут в любой момент закрыть аэропорт», — поделился источник.

Также мужчина рассказал, что в аэропорту глушат связь.