Новым мэром Анапы стала Светлана Маслова. Что о ней известно?

Бывшего зампреда Совета министров Крыма избрали на должность главы Анапы

4 февраля телеграм-канал краснодарского регионального отделения «Единой России» сообщил, что президиум политсовета партии согласовал кандидатуру Светланы Масловой для избрания на должность мэра Анапы.



«Светлана Борисовна Маслова является членом «Единой России», имеет большой управленческий опыт. Решение президиума будет направлено депутатскому объединению «Единой России» в совете города-курорта. Ему рекомендовано поддержать кандидатуру Светланы Масловой при избрании на должность мэра», — заявил секретарь регионального отделения партии, первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко.

5 февраля ТАСС со ссылкой на председателя совета муниципального образования Вячеслава Вовк сообщил, что Маслову избрали на должность главы Анапы. Она набрала 28 голосов. Ее оппоненты — Никита Бойко и Александр Кудаев — по два голоса.



В соцсетях опубликовали выступление Масловой перед депутатами. Она заявила, что власти города должны будут сделать все для проведения безопасного летнего сезона. Также Маслова отметила, что будет работать над тем, чтобы сделать из Анапы круглогодичный курорт.



Жители отреагировали на выступление нового мэра: «Ничего нового, пока все по методичке. Интересно, будут ли отклонения в хорошем смысле?»

«Круглогодичный курорт — это хорошо, но пока и сезонный отдых в Анапе под вопросом».

«Про жителей Анапы и их комфортной жизни в городе ни слова. Все для отдыхающих. А для местных и так сойдет. И никакой конкретной программы нет, все общими словами. Если начало такое, то дальше представляю, какая работа будет».

«Я надеюсь, что комплекс мер для безопасного отдыха — это не колючая проволока вдоль нашего пляжа».

Светлана Маслова — уроженка Анапы 1967 года. Окончила Калининградский технический институт рыбного хозяйства и промышленности по специальности «инженер-экономист». С 2008 по 2010 год занимала должность замглавы администрации Калининграда, после чего возглавила город. На этом посту она проработала до августа 2012 года.



В 2019-2020 годах Маслова была вице-президентом по управлению социальным развитием ООО «Автотор Холдинг Менеджмент». С 2020 по 2025 год она занимала пост зампредседателя Совета министров Крыма, но подала в отставку по собственному желанию.



Сейчас Маслова стала единственной женщиной в Краснодарском крае, возглавляющей муниципалитет.

Напомним, что Анапа жила без мэра с 24 июня 2025 года. Тогда Совет депутатов принял отставку Василия Швеца, руководившего городом пять лет. Официальная версия — переход на новую работу. Однако его уходу предшествовала череда скандалов: от проблем с новым генпланом, вызвавшим протесты еще в 2021-2022 годах, до срыва курортного сезона, связанного с экологической катастрофой. По данным СМИ, Швец продолжил работу в администрации президента.