14 поездов, следующих через юг, задерживаются из-за пожара под Тамбовом
Под Тамбовом возник сильный пожар на месте схода с рельсов цистерн с бензином
4 февраля пресс-служба РЖД сообщила, что в 15:34 на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием бензина. Пострадавших нет.
5 февраля пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» заявила, что из-за пожара поезда «Таврия» южного направления задерживаются в пути на срок до 7,5 часов. Все эти составы идут через Ростов-на-Дону и Краснодарский край.
По пути в Крым задерживаются поезда:
- №068 Москва — Симферополь, на 7,5 часов;
- №195 Москва — Симферополь, на 7 часов;
- №007 Санкт-Петербург — Севастополь, на 5 часов;
- №092 Москва — Севастополь, на 5 часов.
Из Крыма:
- №008 Севастополь — Санкт-Петербург, на 5 часов;
- №068 Симферополь — Москва, на 6 часов;
- №196 Симферополь — Москва, на 4,5 часа;
- №092 Севастополь — Москва, на 7 часов.
По пути в Краснодарский край задерживаются поезда:
- № 266 Москва — Новороссийск;
- № 30 Москва — Новороссийск;
- № 102 Москва — Адлер;
- № 101 Адлер — Москва;
- № 35 Адлер — Санкт-Петербург;
- № 37 Имеретинский Курорт — Нижний Новгород.
Позже Федеральная пассажирская компания сообщила, что внесла корректировки в расписание некоторых составов дальнего следования.
Поезда с измененным временем отправления 5 февраля:
- №47 Москва — Балаково отправится не раньше 20:00 вместо 14:50;
- №382 Москва — Грозный отправится не раньше 21:00 вместо 15:34;
- №136 Москва — Саратов отправится не раньше 18:30 вместо 15:22;
- №12 Москва — Анапа отправится не раньше 18:00 вместо 10:50;
- №135 Саратов — Москва оправится не раньше 16:30 вместо 14:20;
- № 9 Саратов — Москва отправится не раньше 19:20 вместо 17:11.
Кроме того, 5 февраля вообще отменили отправление поездов №65 Москва — Воронеж, №738 Москва — Воронеж, №739 Воронеж — Москва.
Как писали Юга.ру, 20 февраля из Краснодара и Ростова-на-Дону отправится поезд «Выходные в Домбае».