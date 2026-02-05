14 поездов, следующих через юг, задерживаются из-за пожара под Тамбовом

Ростовская область

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Под Тамбовом возник сильный пожар на месте схода с рельсов цистерн с бензином

4 февраля пресс-служба РЖД сообщила, что в 15:34 на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием бензина. Пострадавших нет.

5 февраля пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» заявила, что из-за пожара поезда «Таврия» южного направления задерживаются в пути на срок до 7,5 часов. Все эти составы идут через Ростов-на-Дону и Краснодарский край.

Читайте также:

По пути в Крым задерживаются поезда:

  • №068 Москва — Симферополь, на 7,5 часов;
  • №195 Москва — Симферополь, на 7 часов;
  • №007 Санкт-Петербург — Севастополь, на 5 часов;
  • №092 Москва — Севастополь, на 5 часов.

Из Крыма:

  • №008 Севастополь — Санкт-Петербург, на 5 часов;
  • №068 Симферополь — Москва, на 6 часов;
  • №196 Симферополь — Москва, на 4,5 часа;
  • №092 Севастополь — Москва, на 7 часов.

По пути в Краснодарский край задерживаются поезда:

  • № 266 Москва — Новороссийск;
  • № 30 Москва — Новороссийск;
  • № 102 Москва — Адлер;
  • № 101 Адлер — Москва;
  • № 35 Адлер — Санкт-Петербург;
  • № 37 Имеретинский Курорт — Нижний Новгород.

Позже Федеральная пассажирская компания сообщила, что внесла корректировки в расписание некоторых составов дальнего следования. 

Поезда с измененным временем отправления 5 февраля:

  • №47 Москва — Балаково отправится не раньше 20:00 вместо 14:50;
  • №382 Москва — Грозный отправится не раньше 21:00 вместо 15:34;
  • №136 Москва — Саратов отправится не раньше 18:30 вместо 15:22;
  • №12 Москва — Анапа отправится не раньше 18:00 вместо 10:50;
  • №135 Саратов — Москва оправится не раньше 16:30 вместо 14:20;
  • № 9 Саратов — Москва отправится не раньше 19:20 вместо 17:11.

Кроме того, 5 февраля вообще отменили отправление поездов №65 Москва — Воронеж, №738 Москва — Воронеж, №739 Воронеж — Москва.

Как писали Юга.ру, 20 февраля из Краснодара и Ростова-на-Дону отправится поезд «Выходные в Домбае».

Общественный транспорт Поезда РЖД Ростов-на-Дону Транспорт

Новости

В Краснодаре пройдет джазовый концерт оркестра Ильи Филиппова. Приглашенным гостем станет Игорь Бутман
Вымеобразные облака на фоне радужных: в небе над Сочи заметили необычное сочетание трех природных явлений одновременно
«Информационно похоронили курорт». Блогеры из Анапы обеспокоились перспективами летнего сезона 2026 года
Замминистра транспорта Краснодарского края отправили в СИЗО
К главе Отрадненского района Кубани пришли с обысками. Он находится на посту 20 лет
Труд неплательщиков алиментов и скидки по ЖКХ. Узнали, как власти пытаются привлечь граждан к уборке улиц от снега

Лента новостей

Реклама на сайте