14 поездов, следующих через юг, задерживаются из-за пожара под Тамбовом

Под Тамбовом возник сильный пожар на месте схода с рельсов цистерн с бензином

4 февраля пресс-служба РЖД сообщила, что в 15:34 на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием бензина. Пострадавших нет.

5 февраля пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» заявила, что из-за пожара поезда «Таврия» южного направления задерживаются в пути на срок до 7,5 часов. Все эти составы идут через Ростов-на-Дону и Краснодарский край.