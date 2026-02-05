В России самолеты начнут летать на авиатопливе из фритюрного масла

Российские ученые протестировали топливо, созданное из переработанного фритюрного масла и животных жиров

4 февраля ТАСС сообщило, что «Газпром нефть» провело первые в России успешные испытания экологичного авиационного топлива (SAF) на полноразмерном реактивном двигателе. Авиатопливо произвели из переработанного растительного масла, включая фритюрное. В компании пояснили, что программа испытаний включала имитацию всех ключевых режимов полета — взлета, крейсерского полета и захода на посадку. Результаты подтвердили как эффективную работу двигателя на новом топливе, так и значительное снижение экологического воздействия. Полученные данные планируется использовать для разработки единого национального стандарта на синтетические SAF-компоненты для авиатоплива.

Рецептуру инновационного топлива разработали специалисты научно-технического центра «Газпром нефти» в Санкт-Петербурге. В основе технологии лежит гидроочистка отработанного растительного масла и животных жиров. Проект реализуют в партнерстве с компанией «Эковей» и сетью ресторанов «Вкусно — и точка», которая выступает поставщиком отработанного кулинарного масла. «Мы первыми в России начали развивать продуктовый портфель зеленых топлив на основе растительных компонентов и уже несколько лет заправляем морские суда отечественным биотопливом. Следующим этапом декарбонизации транспорта станет внедрение российского SAF-топлива для авиации, его разработкой и тестированием занимается «Газпром нефть», — сообщили создатели.