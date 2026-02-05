Труд неплательщиков алиментов и скидки по ЖКХ. Узнали, как власти пытаются привлечь граждан к уборке улиц от снега
Для уборки снега российские власти привлекают неплательщиков алиментов, предлагают скидки по ЖКХ и просят «не жаловаться»
4 февраля «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов сообщила, что к очистке улиц от снега привлечены около 29% граждан, наказанных обязательными работами. Основная доля приходится на неплательщиков алиментов.
Например, власти Смоленской области привлекли к уборке общественных территорий от снега мужчину, который уклонялся от уплаты алиментов своему 10-летнему сыну и накопил долг около 160 тыс. рублей.
В Тюменской области другого мужчину привлекли к уборке территорий от снега в качестве общественных работ — он задолжал более 600 тыс. рублей по алиментам и пытался обойти систему.
3 февраля «РИА Новости» сообщили, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести субсидии на оплату услуг ЖКХ гражданам, которые добровольно очищают улицы от снега и наледи.
Чиновник заявил, что скидку можно установить в размере до 50% от общедомовой составляющей и годового лимита трудозатрат на одного человека, а контроль за уборкой будет осуществляться советом дома и жилищной инспекцией.
«Начните с себя!»:
Другая чиновница, председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, заявила, что собственники должны самостоятельно убирать дворы от снега.
14 января в разговоре с «Национальной службой новостей» она рассказала, что жалобы жителей домов на управляющие компании (УК) могут привести к сокращению количества дворников, а также напомнила, что деньги, которые используют УК, формируются из средств, которые платят хозяева квартир.
Поэтому Разворотнева предложила собственникам выбрать совет дома, либо участвовать в расчистке дворов самим.
«Прежде чем жаловаться, надо поговорить с управляющей компанией и понять, в чем причины проблем: то ли денег не хватает, то ли персонал найти не могут? В некоторых случаях, в пору сильных снегопадов собственники могут ликвидировать проблему своими силами или сброситься и нанять дополнительный персонал. В любом случае мы должны помнить, что собственники отвечают за содержание дома и уборку придомовой территории», — подытожила чиновница.
