Труд неплательщиков алиментов и скидки по ЖКХ. Узнали, как власти пытаются привлечь граждан к уборке улиц от снега

Для уборки снега российские власти привлекают неплательщиков алиментов, предлагают скидки по ЖКХ и просят «не жаловаться»

4 февраля «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов сообщила, что к очистке улиц от снега привлечены около 29% граждан, наказанных обязательными работами. Основная доля приходится на неплательщиков алиментов.

Например, власти Смоленской области привлекли к уборке общественных территорий от снега мужчину, который уклонялся от уплаты алиментов своему 10-летнему сыну и накопил долг около 160 тыс. рублей.

В Тюменской области другого мужчину привлекли к уборке территорий от снега в качестве общественных работ — он задолжал более 600 тыс. рублей по алиментам и пытался обойти систему.

3 февраля «РИА Новости» сообщили, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести субсидии на оплату услуг ЖКХ гражданам, которые добровольно очищают улицы от снега и наледи.

Чиновник заявил, что скидку можно установить в размере до 50% от общедомовой составляющей и годового лимита трудозатрат на одного человека, а контроль за уборкой будет осуществляться советом дома и жилищной инспекцией.