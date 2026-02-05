На Солнце произошли сразу 20 вспышек. Это может привести к северным сияниям и магнитным бурям

5 февраля пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что накануне ученые зарегистрировали на Солнце одну вспышку максимального класса, 12 мощных вспышек класса М и семь обычных вспышек класса С — всего 20. Обычно такая активность приводит к северным сияниям и магнитным бурям.

Позже стало известно, что специалисты фиксируют начало магнитных бурь планетарного масштаба. Пока их уровень составляет G1 (слабые), но в течение суток возможен рост до уровня G2-G3.