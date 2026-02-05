На Солнце произошли сразу 20 вспышек. Это может привести к северным сияниям и магнитным бурям
Ученые зафиксировали ощутимый рост интенсивности вспышек на Солнце
5 февраля пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что накануне ученые зарегистрировали на Солнце одну вспышку максимального класса, 12 мощных вспышек класса М и семь обычных вспышек класса С — всего 20. Обычно такая активность приводит к северным сияниям и магнитным бурям.
Позже стало известно, что специалисты фиксируют начало магнитных бурь планетарного масштаба. Пока их уровень составляет G1 (слабые), но в течение суток возможен рост до уровня G2-G3.
«В настоящий момент в ночной зоне западного полушария Земли наблюдаются сильные полярные сияния, достигшие максимального уровня 10 по интенсивности. Яркое свечение отмечается над всей территорией Канады и северными штатами США. Ситуация для территории России прояснится примерно через 10 часов, когда линия раздела дня и ночи переместится на Европейскую часть страны», — отметили астрономы.
Согласно актуальным прогнозам космической погоды, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16 и 25 февраля магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии.
Как писали Юга.ру, выпускник краснодарского авиационного училища отправится в космос.