На Солнце произошли сразу 20 вспышек. Это может привести к северным сияниям и магнитным бурям

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

  • © фото wirestock, сайт freepik.com
    © фото wirestock, сайт freepik.com

Ученые зафиксировали ощутимый рост интенсивности вспышек на Солнце

5 февраля пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что накануне ученые зарегистрировали на Солнце одну вспышку максимального класса, 12 мощных вспышек класса М и семь обычных вспышек класса С — всего 20. Обычно такая активность приводит к северным сияниям и магнитным бурям.

Позже стало известно, что специалисты фиксируют начало магнитных бурь планетарного масштаба. Пока их уровень составляет G1 (слабые), но в течение суток возможен рост до уровня G2-G3.

«В настоящий момент в ночной зоне западного полушария Земли наблюдаются сильные полярные сияния, достигшие максимального уровня 10 по интенсивности. Яркое свечение отмечается над всей территорией Канады и северными штатами США. Ситуация для территории России прояснится примерно через 10 часов, когда линия раздела дня и ночи переместится на Европейскую часть страны», — отметили астрономы.

Согласно актуальным прогнозам космической погоды, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16 и 25 февраля магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии.

  • © Скриншот с сайта xras.ru
    © Скриншот с сайта xras.ru

Как писали Юга.ру, выпускник краснодарского авиационного училища отправится в космос.

