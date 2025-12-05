У экс-главы Верховного суда Адыгеи изымают активы еще на 5,4 млрд рублей

  • Аслан Трахов © Скриншот видео с Rutube-канала «bebruinov»
    Аслан Трахов © Скриншот видео с Rutube-канала «bebruinov»

Общая стоимость имущества к изъятию у экс-председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова может превысить 18 млрд рублей

4 декабря «Коммерсантъ» сообщил, что Генеральная прокуратура РФ инициировала новый этап масштабного изъятия имущества у бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова. Надзорное ведомство направило в Октябрьский районный суд Краснодара иск с требованием обратить в доход государства собственность экс-судьи и его семьи на общую сумму 5,4 млрд рублей.

Согласно позиции обвинения, Трахов владел крупнейшими среди российских правоохранителей активами, приобретенными в результате коррупционной деятельности.

В новый список имущества, подлежащего конфискации, вошли сельскохозяйственные предприятия в Адыгее и Краснодарском крае, строительный и девелоперский бизнес, обширный портфель недвижимости, включающий больше 630 объектов (442 земельных участка, 174 нежилых здания и помещения коммерческого назначения, 8 особняков и 9 квартир).

По ходатайству прокуратуры суд запретил любые операции со всем перечисленным имуществом Трахова. Ответчикам по делу, в том числе сыну Аслана Трахова бывшему судье из Краснодара Рустему Трахову, запрещен выезд из России. Предварительные слушания назначены на 19 декабря.

Напомним, в сентябре после признания Траховым вины в коррупции у него изъяли активы на 13 млрд рублей; изначально речь шла о 2,5 млрд рублей. Таким образом, совокупный объем имущества, которое надзор намерен изъять у бывшего судьи, составит 18,4 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, 3 декабря бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анатолия Вороновского арестовали по обвинению в коррупции.

