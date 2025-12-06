В Краснодаре пятилетней Варе Кудактиной необходимо дорогостоящее лечение. Как ей помочь?

В год Варя не отзывалась на свое имя, не повторяла слоги. Поначалу врачи не видели отклонений. Однако в год и семь месяцев девочка заболела, на фоне высокой температуры у нее начались судороги.



Обследование не показало эпиактивности в головном мозге, но по рекомендации доктора Варю госпитализировали в краевую детскую больницу. Там у девочки выявили расстройство аутистического спектра и задержку психоречевого развития. В три года Варе присвоили инвалидность.



«Я все силы отдаю заботе о здоровье Вари, вожу ее на лечение и реабилитацию в различные клиники. Дочь занимается с нейропсихологом, логопедом-дефектологом, проходит курсы специальной физкультуры», — поделилась мама девочки Юлия Чугаева.



Благодаря интенсивной терапии состояние Вари стабилизировалось. Она научилась самостоятельно есть, больше не боится посещать новые места, наблюдает за играми детей. Однако до сих пор не говорит, тревожно спит, не интересуется игрушками и не общается со сверстниками. Варю ждут на лечение в Москве.



«У Вари расстройство аутистического спектра, задержка психоречевого развития. Цель госпитализации — обследовать девочку и оценить состояние ее здоровья, провести курс лечения, направленный на коррекцию коммуникативного и психоречевого развития», — рассказала невролог института медицинских технологий Ольга Тарасова.



Это курсовое лечение платное, а финансовые возможности родителей Вари исчерпаны. Им сложно самостоятельно собрать необходимую сумму. Всего требуется 252 320 рублей .



Как помочь Варе?

отправить пожертвование с банковской карты на странице;

отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Вари Кудактиной);

через СБП, отсканировав QR-код;

через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);

отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:

Благотворительный фонд «Русфонд»

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Вари Кудактиной. Без НДС.