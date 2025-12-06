Товары, сделанные детьми, письмо Хаяо Миядзаки и кукольный спектакль. В Краснодаре пройдет детская новогодняя ярмарка

В краснодарском книжном магазине пройдет детская новогодняя ярмарка с мастер-классами и спектаклем (0+)

Книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал на 7 декабря детскую новогоднюю ярмарку. Она пройдет уже в третий раз. 

На мероприятии будут представлены товары, которые дети сделали сами или вместе с родителями: поделки, украшения, выпечку и другие. Также в программе мастер-классы по росписи керамических значков ручной работы и созданию новогодних открыток. Стоимость участия — 100 рублей. 

«Рисуем и сразу отправляем эти открытки своим бабушкам и дедушкам», — отметили организаторы. 

Среди открыток, которые создадут дети, будут две особенные — адресованные режиссеру Юрию Норштейну, который создал мультфильмы «Ежик в тумане», «Каникулы Бонифация» и другие, и режиссеру Хаяо Миядзаки, создавшему аниме «Мой сосед Тоторо», «Мальчик и птица» и другие. 

До 27 тыс. рублей за полчаса:

«Так мы, авторы «Бабушки-ракеты» и вы, наши гости, поздравим наших любимых волшебников», — подчеркнули организаторы. 

В конце мероприятия дети и родители посмотрят бесплатный кукольный спектакль от студии Kokoko. Также в этот день можно будет приобрести книги со скидкой и поучаствовать в беспроигрышной лотерее с подарками. 

Мероприятие состоится 7 декабря с 11:00 до 13:00 на улице Коммунаров, 58Г. Вход свободный. Подробности уточняйте у организаторов. 

Как писали Юга.ру, Новый театр кукол Краснодара готовит премьеру сказки «Золотая антилопа». Показы будут идти ежедневно с 12 по 30 декабря.

