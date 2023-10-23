Танки и Пушкин с котами: что рисуют дети на уличных выставках в Краснодаре

С 2020 года в Краснодаре и других городах Кубани и Адыгеи можно увидеть выставки детских рисунков. Их размещают за деньги родителей, часто — на ограждениях многолетних пустырей и недостроев. Редактор Юга.ру и искусствовед Александр Гончаренко вместе с фотографом и художницей Юлей Шафаростовой выяснили, почему дети рисуют котов на плече Пушкина и Z-лозунги. А еще узнали, нравится ли искусство детей их ровесникам, и поговорили с основательницей проекта. Проект «Яркий город» открыл первую выставку в Городском саду Краснодара в феврале 2020 года. В 2021-м постоянные выставки запустили в Майкопе, Новороссийске и Краснодаре и открыли выставку в хуторе Ленина. К сентябрю 2023 года сайт проекта указывает выставки в 15 городах и населенных пунктах, в том числе — 19 адресов в Краснодаре и по выставке в пяти поселках агломерации. Краснодарка и основательница проекта Радосвета Уранова говорила, что вдохновилась подобной инициативой в Ростове-на-Дону. 28 сентября мы посетили 10 адресов. Детское искусство не удалось найти на Советской и Минской, зато восемь других экспозиций с лихвой утолили нашу жажду прекрасного. На выставках мы увидели рисунки детей от 4 до 14 лет. Во многих случаях рядом с именами детей упоминают педагога и/или художественную школу. Большинство выставок тематические — на каждой выставке один из баннеров: сообщает название,

поясняет, как и когда подать заявки на следующие темы,

просит беречь рамы и рисунки,

заявляет социальную миссию проекта.

Выставка детских рисунков на Сормовской, 33 © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Проект «ЯРКИЙ!ГОРОД» называет себя социальным и ставит перед собой важные задачи — благоустраивать город и «стимулировать детей к творчеству, активной жизненной позиции и любви к родному краю». Также баннеры гласят, что «проект существует и развивается на деньги организатора, родителей участников выставок, меценатов». Примерно те же заявления можно найти на сайте вместе с прайс-листом. Цены от 810 до 7350 рублей. Бесплатное участие обещают только волонтерам соцпроекта и «детям с особенностями развития или инвалидностью при наличии документов».

Цены на участие в соцпроекте © Скриншот сайта yarkijgorod.ru

Благоустройство заключается в том, что многие выставки висят на заборах, ограждающих многолетние пустыри и недострои. Некоторые из них остаются заброшенными минимум с 2010 года.

Детские рисунки на заборе стройки на Сормовской, 179, остановившейся минимум с 2014 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Детские рисунки на заборе у пустыря на Кожевенной, заброшенного минимум с 2011 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Детские рисунки на заборе у пустыря на Кожевенной, заброшенного минимум с 2011 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Детские рисунки на заборе у участка на Кубанской набережной между Мира и Орджоникидзе, заброшенного минимум с 2014 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Детские рисунки на заборе у участка на Кубанской набережной между Мира и Орджоникидзе, заброшенного минимум с 2014 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Детские рисунки на заборе у участка на Невкипелого, 2/1, заброшенного минимум с 2017 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Хотя организаторы проекта и жители Краснодара рады, что баннеры и рамы редко портят — режут, срывают, разрисовывают или ломают, — иногда это все же происходит. Порой люди ломают и сами заборы, к которым прикреплены рамы с рисунками.

Повреждения баннеров с детскими рисунками в Краснодаре © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Повреждения баннеров с детскими рисунками в Краснодаре © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Повреждения баннеров с детскими рисунками в Краснодаре © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Вместо детских рисунков иногда возникают работы других авторов. Горожане могут сорвать баннер и использовать освободившийся забор как новый холст или нарисовать что-либо на месте ранее испорченной конструкции.

Новая работа взрослого на месте детского рисунка © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

На нескольких баннерах маркером добавили адрес сайта одной учительницы. На баннере у улицы Орджоникидзе надпись стерли, на Кожевенной реклама работает уже несколько месяцев. Судя по анонсам следующих выставок, этот баннер не меняли с мая.

Реклама сайта члена Союза художников РФ Надежды Хаустовой-Измалко © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Особое внимание привлекает выставка «Шедевры для детей» на пересечении Сормовской и Тюляева. Для этой экспозиции детям 4-7 лет предлагали перерисовывать классику изобразительного искусства XIX-XX веков, в том числе — произведения Казимира Малевича, Энди Уорхола, Винсента Ван Гога, Фриды Кало, Рене Магритта и Пабло Пикассо.

Выставка «Шедевры для детей» на Сормовской, 179 © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Выставка «Шедевры для детей» на Сормовской, 179 © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Выставка «Шедевры для детей» на Сормовской, 179 © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

В самое сердце попали версии портрета Александра Пушкина, который позировал Оресту Кипренскому летом 1827 года. Живописец изобразил писателя на фоне статуи музы Эрато, покровительницы любовной поэзии, а три начинающих краснодарских художника упорно сажали на левое плечо Пушкина бешеных котиков, а за правым плечом поэта рисовали дуб. Видимо, антураж Шереметьевского дворца коллективным решением заменили на пасторальный пейзаж с дубом и котом на цепи из начала поэмы «Руслан и Людмила».

Дети уверенно добавляют котов на портрет Александра Пушкина, написанный Орестом Кипренским в 1827 году © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Дети уверенно добавляют котов на портрет Александра Пушкина, написанный Орестом Кипренским в 1827 году © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Дети уверенно добавляют котов на портрет Александра Пушкина, написанный Орестом Кипренским в 1827 году © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Портрет Пушкина © Орест Кипренский (1827)

Еще одно неизгладимое впечатление оставило собрание военно-патриотических рисунков по улице Трамвайной напротив ТЭЦ. На высоком и грязном заборе с колючей проволокой и камерами видеонаблюдения, ограждающем сброс горячей воды, красуются более 18 рисунков, изображающих солдат и их близких в окружении истребителей, крейсеров, танков и т.д.

Военно-патриотическая выставка детских рисунков у ТЭЦ © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Некоторые рисунки тяготеют к агитационному плакату с риторикой, поддерживающей спецоперацию в Украине. 4-летняя Алиса заявила: «Дети zа мир!», а 7-летняя Софья и 8-летний Вадим подтвердили: «Мы zа мир!»

Военно-патриотическая выставка детских рисунков у ТЭЦ © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Военно-патриотическая выставка детских рисунков у ТЭЦ © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Военно-патриотическая выставка детских рисунков у ТЭЦ © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Патриотическая тематика есть и в других выставках, например, на Сормовской, 33 © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Основательница и руководительница соцпроекта «Яркий город» Радосвета Уранова рассказала Юга.ру о выборе тем рисунков для детей и участии педагогов: «Первоначально темы были более узкие, но ко мне обратились родители и педагоги, которые работают с особенными детьми. С ними совместно мы прописали перечень формулировок и тем, чтобы их дети могли участвовать в каждой выставке. Работа педагога не только в том, чтоб показать как смешивают краски. В этом проекте педагог вложил намного больше, чем показал, как рисовать ёлочку. Разные педагоги проводят огромную работу. Одна работает в обычном муниципальном садике, участвует с детьми со второй выставки, а на первую возила детей, чтоб вдохновить. Первая выставка была в Городском саду, вторая на ЮМР, а ее садик находится на Энке. Сейчас там есть выставка, и это тоже ее заслуга. А радость — детям, родителям и прохожим. Я художник и дизайнер. По своему опыту и наблюдениям моих одногруппников, друзей-художников и педагогов, обучающих детей, я знаю, что главная проблема и боль в том, что крайне мало площадок для показа труда художников, а площадок с такой же аудиторией, которую дает проект, вообще нет. Многие родители не интересуются и не знают, чем занимаются их дети на уроках творчества, отсюда и обесценка труда ребенка. Это приводит к тому, что художник не показывает свои работы, считая, что недостоин, что еще нужно работать, или вовсе бросает творчество... По отзывам педагогов и родителей, проект решает эту задачу. Мне бы очень хотелось, чтобы у проекта была информационная поддержка в школах и домах творчества, что бы дети знали, что они могут участвовать и их труд увидят, что их труд важен и он радует людей вокруг, что они улучшают мир и дарят радость».

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Также Уранова разъяснила финансовые и производственные процессы проекта, уточнив, что за 4 года в разное время было по-разному: «Хотелось бы, чтобы проект получил финансирование и постоянную волонтерскую команду, это позволило бы любому ребенку просто подать заявку. Пока этого нет, мы с командой прописали те условия, которые позволяют вести проект. Чтобы вне зависимости от дохода все могли участвовать. Хотя почти все работы осуществляют волонтеры, расходов очень много, на это нужны средства, и я благодарна людям за поддержку! Так мы можем делать выставки для детей с особенностями развития, в этом году открыли несколько таких выставок в Краснодаре и Усть-Лабинске. Ранее категорий семей, которые могут ничего не делать, было больше, но с открытием новых локаций команда уже не смогла взять эти расходы полностью на себя, так как доставка рам в другие города дорогостоящая, а мужчину, который возил на личном автомобиле, мобилизовали. Но те, кто не может поддержать материально, всегда могут помочь физически. Я лично почти на каждой локации осуществляю монтаж, показываю, как это сделать быстро, мои две дочери 10 и 15 лет — волонтеры проекта уже не первый год. Самому маленькому волонтеру проекта было 3 года — он собирал обрезки баннеров и складывал их в пакет». Уранова рассказала и о выборе и согласовании мест для выставок: «Сначала искала сама, согласовывала с владельцем, организацией или администрацией, смотря чье ограждение. Сейчас делаю выставки по просьбам жителей — групп инициативных граждан. Они обращаются с письмом, находят место, собирают подписи и иногда выступают посредниками между проектом и собственниками, так как знакомы с ними».

Выставка детских рисунков на углу Уральской и Волжской © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Выставка детских рисунков на углу Уральской и Волжской © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Выставка детских рисунков на углу Уральской и Волжской © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Юга.ру спросили о выставках рисунков, созданных детьми, у их ровесников. Семь опрошенных детей 10-15 лет из Краснодара, Полтавской и Новотитаровской реагировали однозначно положительно. Только две девочки засомневались насчет собственного участия. Одной «просто неинтересно», другая ответила сложнее: «Хотелось бы даже, чтоб мои рисунки тоже выставили, но я не умею рисовать». Самый развернутый ответ 14-летней Ульяны из Новотитаровской приведем целиком: «Мне нравится, как это выглядит. На фоне серых построек — яркое пятно. Еще бы и дома разрешили красиво расписывать, было бы здорово. Я живу в станице. В город удается выбираться только на выходные. Если в станице сделали бы нечто подобное, было бы здорово. Думаю, это стало бы популярным местом, так как многие из нас ищут площадки с красивым фоном на открытом воздухе для съемок видео. Хочется эстетики, а не гор строительного мусора, например. Рисунки на выставках нравятся, но не все. Больше всего привлекают внимание рисунки животных и космоса. Сама, наверное, поучаствовала бы, если бы мне была близка тематика. Например, животные, как я вижу свой город или что-то подобное».

Рисунки с космосом и животными на заборе участка на Ставропольской и Таманской, заброшенного минимум с 2017 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Выставка детских рисунков на заборе участка на Ставропольской и Таманской, заброшенного минимум с 2017 года © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Также Юга.ру спросили о детских выставках маму Ульяны, одобрившую идею проекта: «Так ребенок самовыражается, и мы, взрослые, можем видеть мир глазами детей. Иногда это очень важно, так как мы зачастую погружаемся в рабочую рутину, быт и прочие взрослые дела. По мне так лучше смотреть на детские рисунки, чем на рекламу жилья, лекарств и т.д. Думаю, многие со мной согласятся, я выбрала бы бесплатное размещение баннеров, и не только для деток с особенностями развития, но и обычных ребят. Насчет отдать баннер потом родителям: скорее всего, не вариант, особенно если семья живет в квартире. Где его потом размещать — пыльный, грязный».

Выставка детских рисунков на Сормовской, 33 © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Выставка детских рисунков на Сормовской, 33 © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Выставка детских рисунков на Сормовской, 33 © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

На материале статьи можно рассмотреть город как тотальное произведение искусства. На сайте «Яркого города» указано: «Размер рисунка не важен, так как принимается его фото или сканированное изображение, важно соотношение сторон, соответствующее форматам А3, А4». При этом рисунки воспроизведены на баннерах без учета их размеров — фото- или скан-копии рисунков растянуты на всю площадь, отведенную для детских работ в однотипной верстке. Это превращает выставки рисунков в монотонные обои вроде городских маскировочных баннеров с растительными паттернами. В работах, нарисованных разными детьми под руководством одного педагога, заметны повторяющиеся мотивы (например, флот у учеников Татьяны Мальцевой, сердечки вместо точек в восклицательных знаках у учеников Ирины Счастливцевой). Так маскировочные баннеры обретают рекламный функционал. Несколько баннеров даже стали кликабельными, когда на них добавили адрес сайта педагога. Эти наблюдения показывают, как власти и жители РФ воспринимают городскую среду и пытаются менять ее баннерами. Вспомним три самые распространенные соотношения баннеров с маскируемыми объектами: фотографией или рисунком домов или заборов закрывают их же на время ремонта;

фотографией или рисунком растительности закрывают заброшенные участки, стихийно порастающие кустами и деревьями;

забор закрывают легальной рекламой, например, строящегося на участке дома.

Есть и другие варианты: У Дмитриевского сквера повесили баннеры с русской живописью