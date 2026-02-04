В 19 школах Тимашевского района Кубани отменили занятия из-за гололеда. Где еще?

В Краснодарском крае прекратили подвоз учащихся в 43 школы в связи с непогодой

4 февраля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Тимашевском районе в связи с сильным гололедом отменили занятия в 19 школах. Уроки перенесли на субботу, 14 февраля.

Машины застревают в снегу, трамваи не ходят, пробки 10 баллов: Мощный снегопад парализовал движение в Ростове-на-Дону

Помимо этого, в 43 школах Кубани отменили подвоз детей из-за непогоды. Такие меры приняли в учреждениях Горячего Ключа, Апшеронского, Калининского, Брюховецкого, Темрюкского, Новокубанского и Динского районов и в Приморско-Ахтарском округе.



Также отменили подвоз в четыре коррекционные школы в Тимашевском, Темрюкском, Славянском и Усть-Лабинском районах.