В Краснодарском крае мошенники рассылают смс о возврате переплаты за отопление

Жители Краснодарского края стали получать сообщения о возврате денег за отопление

4 февраля Муниципальный центр управления (МЦУ) Анапы сообщил, что мошенники стали маскироваться под УК. Они рассылают предложения о возврате переплаты за отопление.

«Они указывают заманчивую сумму и просят перейти по ссылке для «оформления возврата». Это фишинг», — пояснили в МЦУ.