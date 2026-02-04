В Краснодарском крае мошенники рассылают смс о возврате переплаты за отопление
Жители Краснодарского края стали получать сообщения о возврате денег за отопление
4 февраля Муниципальный центр управления (МЦУ) Анапы сообщил, что мошенники стали маскироваться под УК. Они рассылают предложения о возврате переплаты за отопление.
«Они указывают заманчивую сумму и просят перейти по ссылке для «оформления возврата». Это фишинг», — пояснили в МЦУ.
Как распознать обман и защитить себя:
- настоящие УК и ресурсоснабжающие организации не совершают прямых денежных переводов через смс-рассылки;
- не переходите по подозрительным ссылкам из СМС и ни при каких обстоятельствах не вводите на таких сайтах свои персональные данные, пароли или коды из сообщений;
- проверяйте информацию только через официальные каналы: в приложении «Госуслуги Дом» или на официальном сайте УК;
- предупредите пожилых родственников и соседей, которые чаще становятся мишенью мошенников;
- если возникли сомнения — задайте вопрос напрямую управляющей организации через «Госуслуги Дом» или по официальному телефону.
