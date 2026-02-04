В Краснодарском крае мошенники рассылают смс о возврате переплаты за отопление

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото diana-grytsku, сайт freepik.com
    © Фото diana-grytsku, сайт freepik.com

Жители Краснодарского края стали получать сообщения о возврате денег за отопление

4 февраля Муниципальный центр управления (МЦУ) Анапы сообщил, что мошенники стали маскироваться под УК. Они рассылают предложения о возврате переплаты за отопление.

«Они указывают заманчивую сумму и просят перейти по ссылке для «оформления возврата». Это фишинг», — пояснили в МЦУ.

Читайте также:

Как распознать обман и защитить себя:

  • настоящие УК и ресурсоснабжающие организации не совершают прямых денежных переводов через смс-рассылки;
  • не переходите по подозрительным ссылкам из СМС и ни при каких обстоятельствах не вводите на таких сайтах свои персональные данные, пароли или коды из сообщений;
  • проверяйте информацию только через официальные каналы: в приложении «Госуслуги Дом» или на официальном сайте УК;
  • предупредите пожилых родственников и соседей, которые чаще становятся мишенью мошенников;
  • если возникли сомнения — задайте вопрос напрямую управляющей организации через «Госуслуги Дом» или по официальному телефону.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае мошенники выманивают данные под предлогом срочной проверки учетной записи на «Госуслугах».

Анапа Деньги ЖКХ Краснодар Мошенничество

Новости

Мессенджер imo вошел в топ-5 по популярности в России. Его используют вместо WhatsApp* и Telegram
В 19 школах Тимашевского района Кубани отменили занятия из-за гололеда. Где еще?
Черноморский феномен. У берегов Крыма появился айсберг
Бывший тренер «Арсенала» Венгер назвал экс-вратаря «Краснодара» Сафонова первым номером «ПСЖ»
«Последствия еще устраняются». В Роспотребнадзоре заявили, что пляжи Анапы пока нельзя открывать для отдыхающих
На обходе Адлера появятся самые длинные тоннели в России — Минтранс

Лента новостей

Реклама на сайте