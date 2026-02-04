Черноморский феномен. У берегов Крыма появился айсберг

4 февраля РИА «Новости Крым» сообщило, что у берегов Крыма в акватории возле Бакальской косы обнаружили гигантское ледяное поле, сравнимое с айсбергом. Информация об этом поступила от пресс-службы «Заповедного Крыма».

Уникальное природное явление зафиксировали 28 января с помощью спутниковой съемки. Ледяной массив протяженностью примерно семь километров прижат к Бакальской косе в границах заказника «Малое филлофорное поле».