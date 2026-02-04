Черноморский феномен. У берегов Крыма появился айсберг
Спутники обнаружили дрейфующий ледяной массив размером 7 км у берегов Крыма
4 февраля РИА «Новости Крым» сообщило, что у берегов Крыма в акватории возле Бакальской косы обнаружили гигантское ледяное поле, сравнимое с айсбергом. Информация об этом поступила от пресс-службы «Заповедного Крыма».
Уникальное природное явление зафиксировали 28 января с помощью спутниковой съемки. Ледяной массив протяженностью примерно семь километров прижат к Бакальской косе в границах заказника «Малое филлофорное поле».
Ученые пояснили, что называть это образование настоящим айсбергом не совсем корректно. Это не отколовшиеся глыбы материкового льда, а дрейфующий лед, который формируется прямо в море. Для его появления нужны устойчивые и сильные морозы, охлаждающие воду на мелководье до отрицательных температур.
Появление такого крупного дрейфующего льда — значимое событие для экосистемы. Как подчеркивают в заповеднике, лед влияет на динамику берега: в одних случаях его движение может приводить к разрушениям, а в других — ледяной покров выступает в роли естественного щита, ослабляя силу волн и предотвращая размывание береговой линии.
