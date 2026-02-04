Черноморский феномен. У берегов Крыма появился айсберг

Крым

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Погода от шефа. Михаил Леус»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Погода от шефа. Михаил Леус»

Спутники обнаружили дрейфующий ледяной массив размером 7 км у берегов Крыма

4 февраля РИА «Новости Крым» сообщило, что у берегов Крыма в акватории возле Бакальской косы обнаружили гигантское ледяное поле, сравнимое с айсбергом. Информация об этом поступила от пресс-службы «Заповедного Крыма».

Уникальное природное явление зафиксировали 28 января с помощью спутниковой съемки. Ледяной массив протяженностью примерно семь километров прижат к Бакальской косе в границах заказника «Малое филлофорное поле».

Депутат предложил переименовать Черное море в Русское:

Ученые пояснили, что называть это образование настоящим айсбергом не совсем корректно. Это не отколовшиеся глыбы материкового льда, а дрейфующий лед, который формируется прямо в море. Для его появления нужны устойчивые и сильные морозы, охлаждающие воду на мелководье до отрицательных температур.

Появление такого крупного дрейфующего льда — значимое событие для экосистемы. Как подчеркивают в заповеднике, лед влияет на динамику берега: в одних случаях его движение может приводить к разрушениям, а в других — ледяной покров выступает в роли естественного щита, ослабляя силу волн и предотвращая размывание береговой линии.

Как писали Юга.ру, в середине января в Анапе «закипело» море.

Крым Погода Черное море

Новости

В Краснодаре покажут копии картин Фриды Кало
Дождь, мокрый снег и гололед. Какая погода ожидается в Краснодаре и крае в конце недели
Мессенджер imo вошел в топ-5 по популярности в России. Его используют вместо WhatsApp* и Telegram
В 19 школах Тимашевского района Кубани отменили занятия из-за гололеда. Где еще?
Черноморский феномен. У берегов Крыма появился айсберг
Бывший тренер «Арсенала» Венгер назвал экс-вратаря «Краснодара» Сафонова первым номером «ПСЖ»

Лента новостей

«Последствия еще устраняются»
Сегодня, 13:43
«Последствия еще устраняются»
В Роспотребнадзоре заявили, что пляжи Анапы пока нельзя открывать для отдыхающих
«Бургер Кинг», «Детский мир», «Самокат»
Сегодня, 13:02
«Бургер Кинг», «Детский мир», «Самокат»
Минцифры расширило «белый список» сервисов, работающих без мобильного интернета
В Краснодарском крае мошенники рассылают смс о возврате переплаты за отопление
Сегодня, 11:05
В Краснодарском крае мошенники рассылают смс о возврате переплаты за отопление

Реклама на сайте