«Корзина доброты»: в Краснодаре и Ростове-на-Дону собрали 7900 кг продуктов для нуждающихся

Покупатели приобретали крупы, макароны, консервы, масло, сахар, чай, сладости, детское питание, средства личной гигиены и передавали их волонтерам или оставляли в тележках со специальной отметкой «Корзина доброты». Еще 50 т молочной продукции для более 20 тыс. многодетных семей собрали на акции «Вкусные блины для всей страны» к Масленице.

Торговая сеть вместе с фондом X5 «Выручаем» и банком еды «Русь» передали наборы продуктов 176 тыс. нуждающихся россиян — людям с ограниченными финансовыми возможностями и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, включая 31 тыс. семей с детьми.

Лидером по объему собранной помощи для нуждающихся стал Воронеж — с января по июнь 2025 года жители города пожертвовали 22 862 кг продуктов. За ним следуют Санкт-Петербург (20 654 кг), Москва (16 098 кг), Тула (15 231 кг) и Ижевск (14 806 кг). Среди активных городов — Нижний Новгород (10 148 кг), Екатеринбург (8031 кг), Казань (6324 кг), Краснодар (4206 кг), Ростов-на-Дону (3670 кг) и даже отдаленные Владивосток (698 кг) и Новосибирск (198 кг).

За эти полгода в проекте поучаствовали более 31 тыс. волонтеров. Одни часами дежурили в магазинах, рассказывая покупателям о марафоне и собирая продукты, другие формировали продуктовые наборы и развозили их нуждающимся. Все они вносили огромный вклад во время благотворительных марафонов, призывая покупателей проявить внимание к социально уязвимым слоям населения.

Благодаря отзывчивости покупателей и работе добровольцев, каждый продовольственный набор попал к тем, кому особенно требовалась помощь: семьям с детьми, пожилым людям, инвалидам и другим россиянам с низким уровнем дохода.

По словам руководителя направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка» Алины Юхневич, важно было не просто собирать продукты, а помогать людям чувствовать, что они не одни: «Когда мы смотрим на цифры — сотни тонн продуктов, тысячи участников и магазинов — кажется, что речь идёт о чём-то огромном. Но за этим масштабом всегда стоит конкретный человек. Пожилая женщина, которая получает набор продуктов и впервые за долгое время чувствует внимание. Родитель, который может спокойно приготовить детям ужин. Ребенок, у которого появляются сладости к празднику. Каждый вклад, каким бы он ни был, становится частью чего-то большего».

Сооснователь и президент благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Юлиа Назарова добавила, что 429 тонн продуктов питания не просто цифра: «176 тыс. людей получили конкретную поддержку в трудный момент. И благодаря продовольственному марафону «Корзина доброты» мы вместе с неравнодушными покупателями смогли дотянуться до каждого — до многодетной мамы, готовящей обед детям, до одинокого пенсионера, получившего набор с нужными продуктами. В этом — настоящая сила нашего проекта: помочь адресно и по-человечески».

X5 Group и банк еды «Русь» запустили «Корзину доброты» в 2015 году в рамках программы «Пятёрочка с заботой». За это время проект поддержал 1,24 млн человек из 55 регионов, объем продовольственной помощи превысил 2,7 тыс. т. За каждым килограммом — тысячи жестов заботы и внимания, которые делают жизнь нуждающихся немного легче.

Помочь нуждающимся может каждый желающий: можно приобретать в магазинах «Пятёрочка» продукты с длительным сроком годности и передавать волонтерам в закассовой зоне или делать пожертвования через сайт корзинадоброты.рф.