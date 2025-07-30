Покупатели магазинов «Пятёрочка» собрали почти 12 тонн корма для животных в приютах

За первые полгода 2025-го в магазинах торговой сети «Пятёрочка» удалось собрать 11,8 т корма для бездомных животных. И это на 65% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как «Корзина доброты» помогает животным Социальный проект «Корзина доброты»*, запущеный совместно с банком еды «Русь», — не просто инициатива, а целая система поддержки, в которой участвуют тысячи неравнодушных людей по всей стране. Именно они вносят главный вклад в то, чтобы бездомные животные ощущали заботу и всегда были сыты. С января по июнь 2025 года покупатели собрали 8,8 т корма во время благотворительных марафонов, проходящих в магазинах. Ещё 3 т — за счёт повседневной помощи.

Лидером по объёму собранной помощи стал Челябинск — 3000 кг. В топ регионов также вошли Ижевск (2500 кг), Псков (1300 кг), Казань (447 кг), Новосибирск (388 кг), Екатеринбург (338 кг), Ростов-на-Дону (162 кг) и Краснодар (110 кг). Проект постоянно расширяется: с начала года к участию подключилось 33 новых города, и число точек, где появились короба для сбора продуктов, увеличилось до 457 магазинов (+85%). Благодаря этому количество приютов, которые теперь регулярно получают корма и товары первой необходимости, выросло практически в 2 раза — до 52. Сейчас на попечении торговой сети и фонда находятся более 12 тыс. собак и 4 тыс. кошек, в том числе пожилые и в тяжёлом состоянии. По словам руководителя направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка» Алины Юхневич, каждая упаковка корма в благотворительных корзинах — это не просто еда, а знак того, что о животном кто-то подумал: «Кто-то впервые кладёт корм в короб, кто-то делает это регулярно. Нас радует, что всё больше людей замечают проект и хотят стать его частью — культура заботы постепенно становится привычкой, и это самое ценное. Именно благодаря неравнодушным и ответственным людям «Корзина доброты» растёт, охватывает всё больше городов и помогает большему числу приютов».

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