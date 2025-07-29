Почему фейсконтроль в клубах и барах практически всегда незаконен

В начале июля в Краснодаре произошел показательный случай, с которым сталкиваются многие, но о котором редко говорят вслух. Наталья (имя изменено) — «ветеран» местных (и не только) танцполов — впервые за 20 лет не прошла фейсконтроль. В Краснодаре существует множество ночных заведений, которые оставляют за собой право пускать не всех. Но насколько это законно? Редактор Юга.ру Денис Куренов разобрался в юридической стороне вопроса и ознакомился с аргументами заведений, практикующих фейсконтроль.

«Не соответствует стилю заведения» Ситуация выглядела стандартно: вечер пятницы, подходящий тематике внешний вид и трезвое состояние. Был даже заранее купленный билет на вечеринку. Однако на входе охранник не пустил нашу героиню внутрь: «внешний вид не соответствует стилю заведения». Это объяснение вызвало вопросы у героини. Во-первых, она уже неоднократно бывала в этом клубе, и строгих правил по одежде там никогда не было. Во-вторых, по ее мнению, настоящая причина была совсем в другом. «Это была личная неприязнь фейсера, — делится Наталья. — Было очевидно по его поведению со мной и с другими людьми». Понимая, что диалог на входе ни к чему не приведет, девушка поступила иначе. Она подробно описала произошедшее в своих социальных сетях. Публикация привлекла внимание, и вскоре с ней связались владельцы заведения. Они принесли извинения, вернули деньги за билет и пообещали провести работу с персоналом. История закончилась относительно хорошо, но оставила вопрос: а что об этом говорит закон?

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Законен ли фейсконтроль Ситуацию на входе в клуб или бар определяет не свод негласных правил, а Гражданский кодекс. Ключевое понятие, которое нужно знать каждому посетителю, — публичный договор, регулируемый статьей 426 ГК РФ. «Согласно этому договору, условный ночной клуб не вправе оказывать предпочтения одним лицам перед другими, — объясняет юрист Арег Оганесян. — Иными словами, если заведение открыто и готово принимать гостей, оно автоматически должно принимать любых клиентов». Однако, по словам юриста, есть несколько законных причин для отказа: В заведении нет мест. Если все столы забронированы и клуб объективно переполнен, вам имеют право отказать, так как услугу оказать физически невозможно. Проводится закрытое мероприятие. Если кто-то арендовал весь клуб под частную вечеринку, вход будет осуществляться по спискам гостей. Часто охрана оправдывает отказ необходимостью обеспечить безопасность — не пускать нетрезвых или агрессивных посетителей. Звучит логично, но с точки зрения закона этот аргумент тоже уязвим. Арег Оганесян подчеркивает, что у сотрудников клуба нет для этого полномочий: «Сотрудники заведения не обладают соответствующими полномочиями, чтобы установить, пьян потенциальный посетитель или нет. Это может сделать только должностное лицо. Ну а определение степени агрессивности и вовсе вопрос весьма субъективный». Получается, что решение охраны носит оценочный характер и легко может быть использовано как прикрытие для необоснованного отказа. Вам не просто должны объяснить причину, но она должна быть законной и объективной. «Если вам незаконно отказывают в посещении заведения, вы вправе это оспорить — подать жалобу в Роспотребнадзор, чтобы владельцев клуба привлекли к административной ответственности за нарушение прав потребителя. Также вы можете обратиться в суд и взыскать компенсацию морального вреда», — заключает Оганесян.

Дресс-код по закону Отказ из-за одежды — пожалуй, самая частая причина конфликтов на входе в клуб. Многие заведения используют дресс-код как инструмент для создания особой атмосферы и привлечения «правильной» публики. И в этом есть своя логика. Как отмечает Наталья, чей случай мы разбирали ранее: «Вписываться в дресс-код — задача тусовщика. Он может быть строгим и являться фишкой заведения, а отказ его соблюдать уже выдает в человеке конфликтность». С юридической точки зрения, само по себе наличие дресс-кода абсолютно законно. Однако, по словам Арега Оганесяна, для этого должны соблюдаться два ключевых условия. Правила должны быть одинаковы для всех. Если в правилах указано «никаких кроссовок», то это должно касаться всех гостей, независимо от бренда и цены их обуви. Правила должны быть доведены до сведения гостей. Информация о правилах внешнего вида должна быть указана на сайте, афише либо ином информационном ресурсе заведения. Получается, что четкие правила вроде «вечерние платья для девушек, костюмы для мужчин» или «вход в спортивной одежде запрещен» — это законный дресс-код. А вот расплывчатая формулировка «внешний вид не соответствует стилю заведения», которую услышала героиня нашей истории, — это уже не дресс-код, а субъективная оценка.

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