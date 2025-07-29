Без объяснения причин. Почему фейсконтроль в клубах и барах практически всегда незаконен
В начале июля в Краснодаре произошел показательный случай, с которым сталкиваются многие, но о котором редко говорят вслух. Наталья (имя изменено) — «ветеран» местных (и не только) танцполов — впервые за 20 лет не прошла фейсконтроль.
В Краснодаре существует множество ночных заведений, которые оставляют за собой право пускать не всех. Но насколько это законно?
Редактор Юга.ру Денис Куренов разобрался в юридической стороне вопроса и ознакомился с аргументами заведений, практикующих фейсконтроль.
«Не соответствует стилю заведения»
Ситуация выглядела стандартно: вечер пятницы, подходящий тематике внешний вид и трезвое состояние. Был даже заранее купленный билет на вечеринку. Однако на входе охранник не пустил нашу героиню внутрь: «внешний вид не соответствует стилю заведения».
Это объяснение вызвало вопросы у героини. Во-первых, она уже неоднократно бывала в этом клубе, и строгих правил по одежде там никогда не было. Во-вторых, по ее мнению, настоящая причина была совсем в другом.
«Это была личная неприязнь фейсера, — делится Наталья. — Было очевидно по его поведению со мной и с другими людьми».
Понимая, что диалог на входе ни к чему не приведет, девушка поступила иначе. Она подробно описала произошедшее в своих социальных сетях. Публикация привлекла внимание, и вскоре с ней связались владельцы заведения. Они принесли извинения, вернули деньги за билет и пообещали провести работу с персоналом.
История закончилась относительно хорошо, но оставила вопрос: а что об этом говорит закон?
Куда сходить в Краснодаре:
Законен ли фейсконтроль
Ситуацию на входе в клуб или бар определяет не свод негласных правил, а Гражданский кодекс. Ключевое понятие, которое нужно знать каждому посетителю, — публичный договор, регулируемый статьей 426 ГК РФ.
«Согласно этому договору, условный ночной клуб не вправе оказывать предпочтения одним лицам перед другими, — объясняет юрист Арег Оганесян. — Иными словами, если заведение открыто и готово принимать гостей, оно автоматически должно принимать любых клиентов».
Однако, по словам юриста, есть несколько законных причин для отказа:
- В заведении нет мест. Если все столы забронированы и клуб объективно переполнен, вам имеют право отказать, так как услугу оказать физически невозможно.
- Проводится закрытое мероприятие. Если кто-то арендовал весь клуб под частную вечеринку, вход будет осуществляться по спискам гостей.
Часто охрана оправдывает отказ необходимостью обеспечить безопасность — не пускать нетрезвых или агрессивных посетителей. Звучит логично, но с точки зрения закона этот аргумент тоже уязвим. Арег Оганесян подчеркивает, что у сотрудников клуба нет для этого полномочий: «Сотрудники заведения не обладают соответствующими полномочиями, чтобы установить, пьян потенциальный посетитель или нет. Это может сделать только должностное лицо. Ну а определение степени агрессивности и вовсе вопрос весьма субъективный».
Получается, что решение охраны носит оценочный характер и легко может быть использовано как прикрытие для необоснованного отказа. Вам не просто должны объяснить причину, но она должна быть законной и объективной.
«Если вам незаконно отказывают в посещении заведения, вы вправе это оспорить — подать жалобу в Роспотребнадзор, чтобы владельцев клуба привлекли к административной ответственности за нарушение прав потребителя. Также вы можете обратиться в суд и взыскать компенсацию морального вреда», — заключает Оганесян.
Дресс-код по закону
Отказ из-за одежды — пожалуй, самая частая причина конфликтов на входе в клуб. Многие заведения используют дресс-код как инструмент для создания особой атмосферы и привлечения «правильной» публики. И в этом есть своя логика.
Как отмечает Наталья, чей случай мы разбирали ранее: «Вписываться в дресс-код — задача тусовщика. Он может быть строгим и являться фишкой заведения, а отказ его соблюдать уже выдает в человеке конфликтность».
С юридической точки зрения, само по себе наличие дресс-кода абсолютно законно. Однако, по словам Арега Оганесяна, для этого должны соблюдаться два ключевых условия.
- Правила должны быть одинаковы для всех. Если в правилах указано «никаких кроссовок», то это должно касаться всех гостей, независимо от бренда и цены их обуви.
- Правила должны быть доведены до сведения гостей. Информация о правилах внешнего вида должна быть указана на сайте, афише либо ином информационном ресурсе заведения.
Получается, что четкие правила вроде «вечерние платья для девушек, костюмы для мужчин» или «вход в спортивной одежде запрещен» — это законный дресс-код. А вот расплывчатая формулировка «внешний вид не соответствует стилю заведения», которую услышала героиня нашей истории, — это уже не дресс-код, а субъективная оценка.
Четыре гастрономических дворика на улице Красной в Краснодаре:
«Люди приходят за атмосферой»: аргументы заведений
По закону отказать в посещении публичного места зачастую нельзя. Но почему тогда фейсконтроль не только не исчезает, но является распространенной практикой в том числе и в Краснодаре? Чтобы понять это, мы поговорили с теми, кто принимает те самые решения у входа.
Михаил (имя изменено) — владелец нескольких баров в центре города. В будни его заведения работают в обычном режиме, но в выходные, когда проводятся вечеринки, на входе появляется фейсконтроль.
— Давайте честно, фейсконтроль — это не про дискриминацию, это про управление рисками и создание продукта. Люди приходят к нам не только выпить и потанцевать, они приходят за атмосферой. А атмосфера на 80% зависит от других гостей. Моя целевая аудитория — спокойные и платежеспособные люди. Они хотят чувствовать себя комфортно и безопасно.
В выходные в центр города стекается абсолютно разная публика. Если я пущу компанию из агрессивно настроенных людей, то рискую потерять постоянных гостей. Я понимаю, что по закону мы многим обязаны, но закон не поможет мне, если внутри начнется драка, а репутация моего заведения будет запятнана. Поэтому фейсконтроль для меня — это фильтр, который защищает мой бизнес и моих основных клиентов.
Сергей (имя изменено) — работает на фейсконтроле в разных заведениях Краснодара более десяти лет. Он тот самый человек, который говорит «да» или «нет».
— Люди думают, я тут стою, чтобы почувствовать власть. Честно, лучшие смены — те, когда не приходится никому отказывать. Но реальность другая. Моя работа — это быстрый, интуитивный кастинг. Я должен за секунды понять, будут ли проблемы от этого человека или нет.
Основные критерии отказа — это агрессия, надменность, состояние. Если от человека веет негативом, он ищет конфликт еще на улице — это стопроцентное «нет». Моя задача — чтобы те люди, которые уже внутри, спокойно отдыхали.
А в последнее время все стало еще жестче. Все в индустрии знают про постоянные рейды [правоохранителей. — Прим. Юга.ру] по заведениям. Так что один «проблемный» гость, которого я пропущу, может стать поводом для огромных штрафов или даже закрытия. Нам просто приходится перестраховываться.