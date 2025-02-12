Лидеров бизнеса приглашают на бесплатный онлайн-интенсив по ESG-практикам

Этой весной лидеры бизнеса, представители местных сообществ, урбанисты и эксперты в сфере HR, КСО и маркетинга снова соберутся вместе, чтобы обсудить ключевые ESG-тренды, поделиться работающими практиками и найти новые подходы к развитию городов и регионов.

Деловой фиджитал*-интенсив «Про развитие городов и сообществ» пройдет 2 апреля 2025 года в онлайн-формате, чтобы участие в нем было доступным для всех желающих. Мероприятие проводит торговая сеть «Пятёрочка» в рамках программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой».

* Фиджитал-формат — это сочетание цифрового и физического опыта. Участники интенсива получат коробку с заданиями или цифровую тетрадь, которые они откроют в нужный момент, погружаясь в практическую работу, оставаясь при этом у экрана своих устройств.

О чем интенсив?