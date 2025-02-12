Лидеров бизнеса приглашают на бесплатный онлайн-интенсив по ESG-практикам

Вся Россия

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  • © Фото Ryoji Iwata с сайта Unsplash.com
    © Фото Ryoji Iwata с сайта Unsplash.com

Этой весной лидеры бизнеса, представители местных сообществ, урбанисты и эксперты в сфере HR, КСО и маркетинга снова соберутся вместе, чтобы обсудить ключевые ESG-тренды, поделиться работающими практиками и найти новые подходы к развитию городов и регионов.

Деловой фиджитал*-интенсив «Про развитие городов и сообществ» пройдет 2 апреля 2025 года в онлайн-формате, чтобы участие в нем было доступным для всех желающих. Мероприятие проводит торговая сеть «Пятёрочка» в рамках программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой».

* Фиджитал-формат — это сочетание цифрового и физического опыта. Участники интенсива получат коробку с заданиями или цифровую тетрадь, которые они откроют в нужный момент, погружаясь в практическую работу, оставаясь при этом у экрана своих устройств.

О чем интенсив?

Главной темой мероприятия в этом году стал «человек локальный». Участники попробуют расширить концепцию «человекоцентричности» через идею, в которой бизнес учитывает потребности человека не только на работе, но и за ее пределами, а также становится частью местной среды и культуры, укрепляя связь с локальными сообществами. Ответ на вопрос «Как компании могут органично встраиваться в жизнь города и быть полезными там, где работают и живут?» предстоит отыскать совместно.

Общепиты — музеи архитектуры:

А подробнее?

Мероприятие станет конструктивным диалогом, который предложит вдохновляющие кейсы и рабочие инструменты — их можно сразу попробовать и применить. Максимум пользы за один день:

  • Человек локальный: как бизнес становится частью городской среды.
  • ESG-тактики: как перейти от стратегии на бумаге к эффективным действиям.
  • Формула идеального гранта: как изменить целый город, поддержав одного человека
  • Искусственный интеллект и оценка социальных проектов: цифровые инструменты для анализа изменений.
  • Смотрим на Китай: как там с ESG, развитием территорий, креативными решениями и вкладом бизнеса в будущее.
  • Будущее городов: модели развития городов и регионов от ведущих визионеров.

С программой интенсива и спикерами можно ознакомиться на сайте события razvitie-gorodov.pro.

Кому будет полезно?

Интенсив «Про развитие городов и сообществ» — событие для тех, кто формирует новые принципы взаимодействия бизнеса и локальных сообществ, внедряет ESG-практики и ищет работающие решения для устойчивого развития. Другими словами, мероприятие будет интересно:

  • топ-менеджерам и владельцам бизнеса, которые ищут свежие ESG-решения,
  • HR, КСО и маркетологам, работающим с брендом работодателя и вовлечением сотрудников,
  • урбанистам и представителям местных сообществ, развивающим территорию,
  • всем, кто хочет делать города комфортнее и лучше.

Тест на обходчанина:

Как принять участие?

Чтобы участвовать в интенсиве, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте razvitie-gorodov.pro.

  • Пакет «Фиджитал» (с пре-модерацией) для топ-менеджеров, владельцев бизнеса, сотрудников HR, КСО и маркетинга — регистрация до 28 февраля, количество мест ограничено. Фиджитал-коробки с материалами для работы в практических группах с тренерами участникам доставят до 26 марта.
  • Пакет «Онлайн» для всех желающих — предварительная регистрация. Перед началом конференции участники получат напоминание и цифровую тетрадь для практических заданий.

Участие в онлайн-интенсиве «Про развитие городов и сообществ» бесплатное.

Мероприятие пройдет в третий раз по инициативе торговой сети «Пятёрочка» в партнерстве с НКО «Добрый город Петербург» и «Хорошие истории», а также при поддержке благотворительного фонда X5 Group «Выручаем».

«Пятёрочка» Бизнес-сообщество Город общество

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