Славянский след в османском дворце. Как сериал «Великолепный век» связан с югом России
Турецкий сериал «Великолепный век» за полтора десятка лет, прошедших с момента выхода его первой серии, приобрел без малого культовый статус во всем мире. Его транслировали в Словакии и Пакистане, ОАЭ и Израиле, России и Казахстане… Популярности сериала не помешало даже то, что большинству телезрителей за пределами Турции, скорее всего, не слишком интересны османские завоевания, политические игры XVI века и нюансы управления дворцом Топкапы и гаремом.
Существуют ли в сериале отсылки, демонстрирующие связь турок-османов, Хюррем и Сулеймана Великолепного с Россией, а точнее, с землями Кубани и российского Причерноморья? По просьбе Юга.ру в этом вопросе разбирался историк Святослав Гриценко.
Турецкий сериал «Великолепный век» (2011–2014) повествует о блистательной эпохе в истории Османской империи времен правления султана Сулеймана Великолепного (1520–1566). Этот период был насыщен завоевательными походами и дипломатической борьбой с европейскими державами за влияние на континенте. Однако основные события сериала разворачиваются во внутренних покоях дворца Топкапы-сарай в Стамбуле: славянская наложница Александра стремительно завоевывает любовь повелителя, получает новое имя Хюррем (что означает «улыбчивая, веселая»), принимает ислам и становится законной женой султана, фактически разделяя с ним власть.
На пути к вершинам могущества она оттесняет прежнюю фаворитку Махидевран, добивается казни ее сына Мустафы и провозглашения наследником престола своего сына, будущего султана Селима II. Хюррем ведет непримиримую борьбу с другими придворными группировками, одерживая победу над соратником султана визирем Ибрагимом и даже матерью правителя — Валиде-султан. К моменту своей кончины Хюррем полностью владела вниманием султана, а ее приближенные заняли ключевые посты в государстве османов. Смерть законной супруги горько оплакивал не только Сулейман, но и весь Стамбул.
К сожалению для отечественных фанатов сериала, прямых отсылок к Московской Руси, Ивану Грозному и другим современным Сулейману Великолепному деятелям в сериале не найдется. Московия лишь однажды упоминается визирем Ибрагимом — в контексте взаимоотношений Османской империи с Крымским ханством и Польшей. Тем не менее, в сериале можно проследить несколько сюжетов, связанных с территорией современной южной России.
Работорговля в Причерноморье: успешный бизнес и «гаремная» дипломатия
Всем известные нынче курорты Краснодарского края и Крыма — Анапа, Туапсе, Геленджик, Феодосия, Керчь — во времена османов (XVI-XVIII века) были процветающими рынками невольников. Здесь продавался «живой товар»: захваченные крымскими татарами славяне, а также черкесские юноши и девушки, проданные в рабство старейшинами родов. Вполне возможно, что именно в одном из таких мест черкешенка Махидевран — предшественница и соперница фактической жены повелителя правоверных Хюррем — начала путешествие в султанские покои.
Европейская живопись последующих веков изобилует сценами циничной торговли рабами, где мусульманские купцы бесстыдно разглядывают обнаженных юношей и девушек. Однако в исламской культуре того времени подобное публичное обнажение было немыслимо — для осмотра «товара» существовали специальные помещения или, как минимум, палатки с непрозрачными занавесями.
«Угар должен быть интеллектуальным»:
Более того, наиболее ценные рабы, включая потенциальных наложниц для гаремов, вообще не выставлялись на открытых торгах. Их либо приобретали знатные особы по предварительной договоренности, либо, что случалось чаще, преподносили в дар мусульманским правителям и наместникам их вассалы, стремившиеся завоевать расположение своего покровителя. Очевидно, именно таким путем попала в Топкапы и сама Хюррем.
Таким образом, эта специфическая торговля процветала в портовых городах, ставших впоследствии южнороссийскими курортами. Лишь спустя несколько столетий, не ранее середины XIX века, здесь зародилась совершенно иная традиция — плавать в море для развлечения, принимать воздушные и солнечные ванны, отдыхать на побережье.
Заклятые друзья: Крымское ханство между Россией и Турцией
Накануне начала любовной истории Сулеймана и Хюррем Крымское ханство не только поставляло невольников, но и вошло в орбиту влияния турок-османов. Будучи одним из осколков Золотой Орды, государство крымских татар на протяжении столетий оставалось верным вассалом Османской империи и противником России — именно для защиты от набегов крымчаков царь Иван Грозный возводил «засечные черты» в Черноземье.
Что касается героев сериала, то урожденной крымской княжной была Валиде-султан — могущественная мать Сулеймана. Вероятно, именно из-за своего происхождения она так и не приняла славянку Хюррем, даже когда та стала официальной женой султана. При этом Валиде-султан покровительствовала Махидевран — девушке с кавказскими корнями.
Еще теснее с Россией связан отец Валиде-султан. Княжна Айше Хафса (так звали будущую Валиде в девичестве) была родной дочерью Менгли-Гирея — первого независимого хана Крыма. Тогда, в конце XV века, Менгли-Гирей и московский князь Иван III выступали союзниками. Общими усилиями, после «стояния на Угре» и разорения города Сарай, они прекратили зависимость Руси от Большой Орды хана Ахмата, политического наследника Батыя.
Однако уже в следующем столетии политический ветер переменился. Крымское ханство вместе с турками-османами тревожило южные рубежи России вплоть до конца XVIII века, когда политическая воля Екатерины Великой и ее соратника — князя Григория Потемкина — привела к упразднению татарской государственности и включению Крыма в состав России в 1783 году.
Александра-Хюррем-Роксолана: загадки славянской наложницы
Наиболее очевидная связь сериала «Великолепный век» с Россией выражена в фигуре главной героини турецкой эпопеи — славянской наложницы султана Александры, ставшей правоверной мусульманкой Хюррем-хатун и официальной женой повелителя Высокой Порты.
Проблема, однако, в том, что достоверных сведений о ранних годах и происхождении этой женщины не сохранилось. Показанная в сериале драматическая история о турецком набеге на русский (или украинский?) городок, убийстве отца-священника и насильственном пленении лишь отчасти основана на рассказах западноевропейских дипломатов середины XVI столетия. В большей степени она опирается на фольклорные сказания о «Настусеньке» и традиции украинской романтической литературы XIX века.
Триллер или сказка:
Более того — мы не знаем даже настоящего имени Хюррем. Если ее действительно звали Александра (или Анастасия) Гавриловна Лисовская, то она не могла быть женой православного священника в Рогатине — Лисовские были польско-литовским шляхетским родом (например, в период Смуты действовал отряд Александра Юзефа Лисовского). Если же будущая жена султана жила западнее, на территории собственно Польского королевства, то возникает другой вопрос: почему дипломаты Великого княжества Литовского в 1560-х годах называли ее то русской, то своей, «литвинской» девушкой?
С происхождением Хюррем связан и принципиально нерешаемый вопрос о ее родном языке. На каком языке говорила славянская невольница, прибыв в Стамбул — древнерусском, старобелорусском или на складывавшемся тогда малороссийском наречии?
Создатели турецкого сериала, похоже, не вдавались в эти лингвистические тонкости. Уже в первом сезоне Хюррем в исполнении турецко-немецкой актрисы Мерьем Узерли поет своему первенцу колыбельную на ломаном славянском языке, который на поверку оказался украинским: «Люлi, люлi, люлi, Налетiли гулi...» Две другие колыбельные из более поздних серий также основаны на украинских напевах — «Гойда, гойда-гой, Нiченька iде» и «Ой, у Гаю, при Дунаю».
Не проясняет происхождение любимой женщины Сулеймана и имя, данное ей европейцами при османском дворе, — Роксолана. Этим именем итальянцы, австрийцы и другие европейцы обозначали ее как уроженку Роксолании (Рутении) — территории, под которой в те времена довольно расплывчато понималась славянская часть Великого княжества Литовского — вероятнее всего, современный восток украинских земель.
Наконец, мы не знаем даже достоверной внешности основательницы «женского султаната» — периода османской истории, связанного с активным участием жен и фавориток султанов в политических делах после возвышения Хюррем в 1530-х годах.
Создатели сериала в образе Хюррем в исполнении Мерьем Узерли (а позднее Вахиде Перчин) воплотили типичные позднейшие представления об облике этой женщины — светлые глаза, огненно-рыжие волосы, статная фигура и белая кожа. Однако даже современники описывают внешность Хюррем, одетую по тогдашней моде в шаровары, пару платьев и мусульманский платок, совершенно по-разному. Различия настолько существенны, что современные турецкие историки лишь осторожно предполагают: у Хюррем-Роксоланы были, вероятно, светлые волосы и глаза. Большего на основании исторических источников утверждать невозможно...
Лука: живописец, авантюрист и бывший жених Хюррем
Есть в «Великолепном веке» и еще один персонаж, напрямую связанный с русскими землями. К сожалению, герой этот полностью вымышлен, да и не был возможен в той исторической обстановке.
Речь идет о молодом человеке по имени Лука (в других переводах — Лео или Левко). Согласно сюжету, он был другом детства Александры-Хюррем и ее женихом, чьей свадьбе помешал роковой татарский набег, закончившийся прибытием Роксоланы в Топкапы. Спустя много лет избежавший гибели во время погрома Лука объявляется в Стамбуле, заводит дружбу с одним из царедворцев и входит в доверие к самому Ибрагиму — всесильному визирю и соратнику Сулеймана.
Фильмы на кабардинском и абхазском, тонкий пацифизм и призы в Европе:
А дальше в сериале происходит невероятное. Лука получает право написать портреты Сулеймана и его любимой Хюррем с натуры — ситуация немыслимая в мусульманской стране, живущей по законам шариата, строго запрещающего изображение людей. Именно из-за невозможности написать портрет султанской жены с натуры прижизненные изображения Хюррем, созданные западноевропейскими художниками по памяти, столь различны. При этом ни на одном из них Хюррем не предстает писаной красавицей — лишь милой, обаятельной девушкой.
Впрочем, и законный супруг Хюррем, Сулейман Великолепный, судя по прижизненным портретам и описаниям иностранцев, разительно отличался от своего экранного образа, воплощенного статным актером Халитом Эргенчем. В противоположность киногерою, реальный Сулейман был низкого роста, не носил бороды, но имел длинные рыжеватые усы, болезненно бледную кожу, тонкую шею и, как любой конник того времени, кривые ноги.
Да и сама Московская Русь, к слову, вплоть до петровской эпохи не знала традиции светского портрета: величайшие русские художники той эпохи (Андрей Рублев, Дионисий) были иконописцами, и их искусство едва ли могло заинтересовать османов.
Создатели сериала, вероятно, подразумевали, что допущенный к написанию портретов Лука был человеком европейски образованным, способным работать в духе итальянского Возрождения и готовым даже приукрасить облик османских владык. Однако его авантюра в сериале едва не погубила саму Хюррем: Ибрагим раскрыл инкогнито чужестранца и заставил его съесть отравленный лукум на глазах у возлюбленной. И даже обнаруженный спустя годы дневник Луки с любовными посланиями к Александре-Хюррем попал в руки Валиде-султан, вынудив Хюррем унижаться перед свекровью и вымаливать прощение за «грехи» юности. Примечательно, что российские поклонники сериала неоднократно отмечали: судя по кадрам, дневник был написан на современном русском языке.
Как мы видим, поднимавшаяся в середине XVI века Россия — сначала Московская Русь, а затем и Русское царство — постепенно становилась значимым игроком европейской политики, сведения о котором доходили даже до дворца Топкапы. Выходцы из южнорусских земель появлялись не только на улицах Стамбула в качестве невольников, но и, как в случае с Хюррем, проникали в султанские покои и в конечном итоге определяли целые направления политики Османской империи, находившейся тогда на пике своего могущества.