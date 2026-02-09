В Краснодаре в кино покажут фолк-хоррор «Ловушка для кролика». О чем фильм?

    Кадр из трейлера к фильму «Ловушку для кролика» © Скриншот видео с Rutube-канала «Медитация CINEMA»

В краснодарских кинотеатрах будут демонстрировать фильм со звездой «Миллионера из трущоб» (18+)

19 февраля на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Ловушка для кролика». Это смелый кинематографический эксперимент, сплетающий воедино психологический триллер, мистику кельтского фольклора и ритмы экспериментальной электронной музыки.

Молодые музыканты Дафна и Дарси, устав от Лондона, поселяются в заброшенном доме в глубине валлийских лесов. В поисках уникальных звуков для нового альбома они записывают необъяснимый шум из иного мира. Вскоре их уединение нарушает таинственный ребенок без имени и прошлого, который намерен стать частью их семьи.

Главную роль в картине исполнил звезда «Миллионера из трущоб» Дев Патель.

В Краснодаре 15 февраля в 18:00 в кинотеатре «Формула Кино OZ» состится премьера картины с видеоприветствием от создателей. Посмотреть фильм «Ловушка для кролика» можно в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

В Краснодаре в кино покажут фолк-хоррор «Ловушка для кролика». О чем фильм?
