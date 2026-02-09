Жители Краснодарского края вошли в топ-3 самых счастливых россиян

Жители Кубани и Сибири довольны жизнью больше других

29% респондентов поставили себе 4 балла из 5 возможных, 19% выбрали максимальную оценку. Треть опрошенных (32%) считают, что их благополучие находится на среднем уровне, соответствующем трем баллам.

Наиболее высоко свое состояние оценивают жители Новосибирской области, где высший балл себе поставили 36% респондентов. В число лидеров также вошли Свердловская область, где 38% опрошенных выбрали оценку «четыре», и Краснодарский край, где такой же балл поставили 35% жителей.

Средние три балла чаще всего называли в Татарстане (38%), Санкт-Петербурге (33%) и Москве (31%). Наименее удовлетворенными жизнью оказались жители Нижегородской области: 16% оценили свое счастье всего на два балла, а каждый пятый (20%) поставил минимальную оценку.

Для абсолютного большинства россиян (54%) главным источником счастья является семья. Общение с близкими и друзьями важно для 46% участников опроса, а наличие любимого человека приносит радость 34% респондентов.

Почти треть (29%) ценят качественную городскую инфраструктуру, а 28% отмечают значение красивой природы. Возможности для развлечений и отдыха важны для четверти опрошенных, а любимая работа вдохновляет 24%. Треть респондентов (35%) выразили готовность переехать в другой город в поисках большего счастья и благополучия.

В прошлогоднем аналогичном исследовании Краснодарский край занял первое место (23%).